مكتوم بن محمد: رفاه الإنسان العربي يتحقق بمواءمة الرؤى والعمل المشترك

المصدر: دبي – البيان

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أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن الوصول للريادة المالية والأمن الاقتصادي ورفاه الإنسان العربي سيتحقق عبر مواءمة الرؤى والعمل العربي المشترك.

وقال سموه في تغريدة على «تويتر»، أمس: «على هامش القمة العالمية للحكومات، عقدت الدورة السابعة لمنتدى المالية العامة للدول العربية بتنظيم وزارة المالية، وتم اعتماد توصيات تدعم التنمية الاقتصادية العربية. نؤمن بأن الوصول للريادة المالية والأمن الاقتصادي ورفاه الإنسان العربي سيتحقق عبر مواءمة الرؤى والعمل العربي المشترك».

واعتمد المشاركون في الدورة السابعة لمنتدى المالية العامة للدول العربية، الذي نظمته وزارة المالية بالشراكة مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي أمس تحت عنوان «الاستدامة المالية في المنطقة العربية في مرحلة ما بعد أزمة جائحة كورونا: التحديات والفرص»، على هامش القمة العالمية للحكومات 2023، توصيات تدعم التنمية الاقتصادية في المنطقة وتعمق أسس وآليات العمل العربي المشترك.

وافتتح معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أعمال الدورة السابعة لمنتدى المالية العامة للدول العربية، بحضور كريستالينا جورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، والدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إلى جانب الوزراء ومحافظي المصارف والبنوك المركزية في الدول العربية، ورؤساء ومديري المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.

ونقل معالي محمد الحسيني تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واهتمامه ورعايته الكريمة لاستضافة المنتدى في نسخته السابعة ضمن إطار القمة العالمية للحكومات، وكذلك تحيات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وتمنياته لجميع المشاركين بإقامة طيبة، والنجاح للمنتدى والخروج بتوصيات تدعم التنمية الاقتصادية في دولنا العربية، وتعمق أسس وآليات العمل العربي المشترك.

وقال الحسيني: «يعتبر منتدى المالية العامة للدول العربية منصة رائدة لتبادل الخبرات والحوار حول الخطوات المستقبلية اللازمة لدعم النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز فرص الاستثمار، وتوفير فرص عمل أكبر، إذ يعد المنتدى فرصة مهمة للتشاور حول المستجدات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على اقتصادات الدول العربية».

وأضاف: «يأتي انعقاد المنتدى هذا العام في ظل ظروف تتزايد فيها مخاطر التباطؤ الاقتصادي العالمي وانعكاساته على المنطقة العربية، والذي يتزامن مع ارتفاع مستويات التضخم وتعطل سلاسل الإمداد، والتحديات الجيوسياسية، وارتفاع أسعار الغذاء، مصحوباً بظروف مالية ضاغطة في أعقاب التحفيز المالي، والارتفاع غير المسبوق لمستويات الدين الخارجي، ولمواجهة هذا الارتفاع يتطلب إقامة شراكة عالمية بالتعاون مع صناديق التنمية متعددة الأطراف الإقليمية والدولية، وصندوق النقد والبنك الدوليين، إضافة إلى مبادرة تعليق خدمة الدين، التي أطلقتها مجموعة العشرين في اجتماعها بالرياض جراء جائحة كورونا لمعالجة ديون الدول النامية وزيادة المساعدات الإنمائية لتلك الدول وخلق نظام تجاري عالمي يتسم بالانفتاح».

وذكر أن الدين الخارجي للدول العربية بلغ حتى عام 2020 مبلغ 364.9 مليار دولار، وبلغت مصاريف خدمة الدين 25.6 مليار دولار، كما تشير الإحصاءات إلى أن نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي للدول العربية قد ارتفع من 88.10 % في عام 2010 إلى 176.79 % في عام 2021، بحسب التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2022، وعليه ينبغي تحسين السياسات المالية بطريقة استراتيجية لتحسين الحيز المالي والنمو الاقتصادي وتقليل تجديد الديون عبر خفض النفقات وتعزيز آليات الموازنة العامة.

أدوات السياسة المالية

وشدد الحسيني على ضرورة مساهمة السياسات المالية في تعزيز استقرار الاقتصاد وتسريع النمو عبر استخدام أدوات السياسة المالية لإدارة الطلب الكلي، ومواصلة تطوير إدارة الديون والتوجه للتمويل عبر الأسواق المحلية، ووضع خطط للتنمية حسب التطورات الاقتصادية العالمية الراهنة، مع توظيف سياسات معاكسة للدورة الاقتصادية، سواء لتعزيز النشاط الاقتصادي وتوليد فرص العمل أو لإبقاء التضخم تحت السيطرة ومنع الاقتصاد من الإنهاك. وأشار إلى أن الإمارات في إطار سياستها الرامية إلى دعم برامج الإصلاح الاقتصادي والمساهمة في تنفيذ مشاريع إنمائية في الدول العربية والدول الأخرى، قد قدمت قروضاً ومساعدات تنموية إلى الدول النامية خلال الفترة من عام 2012 إلى 2022 بقيمة 255.5 مليار درهم بمتوسط معدل سنوي نسبته 2 % من الناتج المحلي الإجمالي واستفادت منها 148 دولة حول العالم. وقدمت الدول العربية من خلال مجموعة التنسيق العربية مساعدات إلى الدول النامية حتى نهاية عام 2022 بقيمة 245 مليار دولار.

تعزيز القطاع الخاص

وقال الحسيني: «يكتسب الانتعاش الاقتصادي زخماً مدعوماً بالاستجابة المبكرة والقوية لدولة الإمارات وسياسات الاقتصاد الكلي المستمرة، إضافة إلى الجهود الإصلاحية القوية في إطار استراتيجية الدولة 2050 الطموحة لتعزيز نمو القطاع الخاص وتنمية مهاراته لتعزيز النمو غير النفطي وجذب الاستثمارات الأجنبية والتسلسل الجيد لجهود رفع الإنتاجية والنمو الاقتصادي المتنوع والمستدام والشامل، بما في ذلك زيادة مشاركة المرأة وتمكينها اقتصادياً، وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات والتخفيف من آثار تغير المناخ والقدرة على التكيف معه».

ولفت إلى أن الضرائب أداة فاعلة ذات تأثير كبير على النمو الاقتصادي، فهي تشكل أحد مصادر تمويل الميزانية وتنويع النشاط الاقتصادي. وستقوم دولة الإمارات بتطبيق ضريبة الشركات التي صدر قانون بشأنها خلال شهر ديسمبر 2022، علماً بأن نظام ضريبة الشركات سيدخل حيز التنفيذ بتاريخ 1 يونيو 2023، ما يسهل عملية تمكين التخطيط المالي على المديين المتوسط والطويل، وبما يحقق استدامة واستقرار الميزانية العامة، ويحافظ على معدلات النمو الاقتصادي ويعزز تنويع مصادر الإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتشجيع القطاع الخاص وتبني سياسة التمويل الأخضر والمستدام. ونظراً لأهمية التمويل الأخضر، باعتباره فرصة لتعزيز الناتج المحلي الإجمالي، فقد سعت الحكومات والمؤسسات المالية والشركات إلى الاستفادة منه، حيث شهد سوق التمويل الأخضر العالمي نمواً سريعاً على مدار العقد الماضي، في ظل تطوير أدوات مالية مثل السندات المصنفة باعتبارها خضراء، والقروض الخضراء، وصناديق الاستثمار الخضراء، والتأمين الأخضر، والصكوك الخضراء التي تصدرت في الآونة الأخيرة.

وقال: «اتجهت الدول العربية لطرح أدوات الدين المحلية والدولية بهدف رفع كفاءة إدارة الدين لتأمين احتياجات الموازنة بأقل التكاليف، وعند مستوى معقول من المخاطر وزيادة القدرة على النفاذ إلى الأسواق المختلفة، متضمناً أدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، كالصكوك السيادية وسندات التمويل الخضراء».

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