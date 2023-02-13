القمة العالمية للحكومات 2023 تنطلق اليوم تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق اليوم أعمال القمة العالمية للحكومات 2023، تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، حيث تستشرف مجموعة واسعة من الفرص والتوجهات والتحديات المستقبلية، وتسعى إلى وضع الحلول المبتكرة لها، عبر خطط استراتيجية تسهم في توجيه السياسات وتحديد الأولويات بالشكل الأمثل، وذلك بمشاركة 20 رئيس دولة وحكومة و250 وزيراً و10 آلاف من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين وقادة الفكر والخبراء العالميين الأبرز في العالم.

وتستعرض القمة التي تستمر حتى 15 فبراير الجاري، من خلال أكثر من 220 جلسة رئيسية وتفاعلية وحوارية يتحدث فيها 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل، أبرز التحديات العالمية الحالية والمستقبلية، وتناقش أفضل السبل لتطوير الأداء الحكومي والمؤسسي، استناداً إلى أحدث التطورات والاتجاهات المستقبلية، بهدف مساعدة البشرية على التغلب على تحديات الواقع ومشكلاته والعبور إلى مستقبل أفضل وأكثر تطوراً ورخاءً وأمناً في مختلف القطاعات.

وتشهد القمة العالمية للحكومات 2023 تنظيم أكثر من 22 منتدى عالمياً تبحث أبرز التوجهات المستقبلية في القطاعات الأكثر ارتباطاً بحياة الإنسان. كما تدور الجلسات ضمن 6 محاور رئيسية تشمل: مستقبل المجتمعات والرعاية الصحية، وحوكمة المرونة الاقتصادية والتواصل، والتعليم والوظائف كأولويات الحكومات، وتسريع التنمية والحوكمة، واستكشاف آفاق جديدة، وتصميم واستدامة المدن العالمية.

قادة ورؤساء

وتشهد القمة العالمية للحكومات حضور عدد من رؤساء الدول منهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، الذي يتحدث خلال جلسة حوارية عن أهم الاستراتيجيات والأولويات الحكومية، فيما يتحدث ماريو عبدو بينيتز، رئيس جمهورية الباراغواي، خلال كلمة رئيسية عن أهمية التعاون بين حكومات العالم.

ويشارك بريثفيراجيسينج روبون، رئيس جمهورية موريشيوس بكلمة رئيسية في اليوم الثاني من القمة، الذي يشهد أيضاً مشاركة الرئيس ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال ورئيس الاتحاد الأفريقي، خلال جلسة رئيسية يتحدث فيها عن الفرص الاستثمارية الواعدة التي تزخر بها القارة السمراء، في حين يتحدث في اليوم نفسه وخلال جلسة رئيسية أخرى وافيل رامكالاوان، رئيس جمهورية سيشل، عن عصر التغير المناخي ومواجهة خطر الغرق.

ويتحدث فاوستين أركانج تواديرا، رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى في جلسة خلال ثاني أيام القمة عن طرق تعزيز التنمية الاجتماعية لمستقبل مزدهر، كما يشارك جوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا، في ثالث أيام القمة العالمية للحكومات عبر جلسة رئيسية، يتحدث فيها عن التجربة الإندونيسية في التميز الحكومي والإجراءات التي اتخذتها بلاده خلال الفترة الماضية لتطوير العمل المؤسسي.

رأس الخيمة وريادة المستقبل

ويشارك في جلسات القمة العالمية للحكومات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم رأس الخيمة، حيث يلقي كلمة رئيسية تحت عنوان: «رأس الخيمة... بين الماضي، الحاضر وريادة المستقبل»، يتحدث فيها عن تجربة الإمارة ضمن منظومة وتوجهات دولة الإمارات، متناولاً أهم عوامل نجاحها وتميزها. ويستعرض سموه أهم المحطات والدروس المستفادة خلال مسيرة التنمية الشاملة التي شهدتها الإمارة في مختلف القطاعات، وذلك في إطار نظرة تحليلية استشرافية لأهمية دور منظومة العمل الحكومي في ريادة توجهات الإمارة المستقبلية.

التوجهات الاستراتيجية للفجيرة

ويشارك سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، عبر جلسة بعنوان: «التوجهات الاستراتيجية للفجيرة»، حيث يستعرض سموه برامج وملامح التنمية في الإمارة، والدور الذي تلعبه المؤسسات الحكومية لتطوير الخدمات وتحسين جودة الحياة. كما يلقي سموه الضوء على أبرز الإنجازات التي تحققت من مستهدفات الخطّة الشمولية لإمارة الفجيرة 2040.

جذور راسخة

ويتحدث الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في جلسة رئيسية تحت عنوان «الإمارات.. أسرة الجذور الراسخة وآفاق المستقبل»، عن قيم المجتمع الإماراتي العريقة وقوة الترابط بين أبنائه، والتقاليد والطموحات المشتركة منذ القدم، ودور ذلك في بناء دولة الاتحاد القوية والوصول إلى مكانة عالمية مرموقة، وامتلاك القدرة على صياغة مستقبل أفضل لأبنائها والمشاركة الفعالة مع العالم في بناء الحضارة الإنسانية.

رؤساء حكومات

ويشهد الحدث مشاركة عدد من رؤساء الحكومات من ضمنهم الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس وزراء دولة الكويت، حيث يتحدث وعبر جلسة رئيسية عن رؤية بلاده لمستقبل العمل الحكومي وأهمية التعاون بين حكومات العالم لتحقيق مستهدفات التنمية.

وتتحدث نجلاء بودن رمضان، رئيسة حكومة الجمهورية التونسية، خلال كلمة رئيسية عن ملامح العمل المستقبلي وآفاق الارتقاء بأداء المؤسسات الرسمية في تونس. كما يشارك الدكتور معين عبدالملك رئيس الوزراء في الجمهورية اليمنية الشقيقة، ويشارك رئيس وزراء دولة ليبيا عبدالحميد الدبيبة بكلمة رئيسية، ومسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، وعلي أسادوف، رئيس وزراء جمهورية أذربيجان، وآنا برنابيتش رئيس وزراء جمهورية صربيا، وأكيلبيك جاباروف رئيس مجلس وزراء جمهورية قيرغيزستان، وإيدي راما رئيس وزراء جمهورية ألبانيا، وإيراكلي غاريبا شفيل، رئيس وزراء جمهورية جورجيا.

نظام عالمي متغير

ويفتتح فعاليات اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس القمة العالمية للحكومات، بجلسة تحمل عنوان 10 سنوات من التحولات. كما يشارك معاليه في عدد من الجلسات منها جلسة حوارية بين معاليه وإيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركات تويتر وسبيس إكس وتيسلا، يسلط ماسك الضوء فيها على مستقبل منصة تويتر بعد استحواذه عليها. كما يشارك معاليه في جلسة تحت عنوان الحكومات والنظام العالمي المتغير، مع راي داليو، المؤسس لـ Bridgewater Associates.

ويشارك معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المكلف COP28، خلال جلسة رئيسية تحت عنوان: المسار نحو مؤتمر الأطراف COP28، يتحدث فيها عن استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 28.

ويشارك معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، في جلسة رئيسية بعنوان «كيف توازن الحكومات بين تمكين الابتكار وحوكمة التكنولوجيا؟».

ويتحدث معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد في جلسة رئيسية بعنوان: نهاية العولمة أم بداية جديدة لها؟، بمشاركة كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي وغسان سلامة، عميد معهد باريس للشؤون الدولية، العميد المؤسس لكلية باريس للشؤون الدولية.

أمن الطاقة

ويدشن المنتدى العالمي لتكنولوجيا وسياسة المناخ فعالياته في اليوم الأول بكلمة افتتاحية لفريدريك كيمب، الرئيس والرئيس التنفيذي للمجلس الأطلسي ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات.

ويناقش المنتدى أمن الطاقة في ظل مستقبل الانبعاثات الكربونية الصفرية، بمشاركة ماركو دوناند، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـMercuria Energy Group ومانيش بانت نائب الرئيس التنفيذي لـ Schneider Electric ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي في مصدر وفرانشيسكو لاكاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة.

وتشارك معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، في جلسة بعنوان الحوكمة العالمية للتكنولوجيا في عصر الاضطراب، مع يانوس بازستور المدير التنفيذي لمبادرة إدارة المناخ في كارنيغي وصوفيا هيلديبراند رئيس قطاع التكنولوجيا في أدنوك.

طاقات إبداعية

ويشهد اليوم الأول تدشين جلسات منتدى التوازن بين الجنسين، والذي يبحث جهود الحكومات لتسريع تحقيق التوازن بين الجنسين والنمو الإقليمي، كما يشهد ورشة عمل لتطوير مشروع المجلس العالمي لتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة والذي يستهدف تمكين المرأة اقتصادياً وسياسياً.

وتلقي معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي في دولة الإمارات كلمة افتتاحية في منتدى أهداف التنمية المستدامة. ويتحدث في جلسة «الفجوة الرقمية.. الإجراءات نحو خطة 2030»، لي جونهوا، مساعد الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة، وكرستي كالجولايد الرئيسة السابقة لجمهورية إستونيا، وجون كليفتون، الرئيس التنفيذي في Gallup ورجاء المزروعي الرئيس التنفيذي بالإنابة في الاتحاد لائتمان الصادرات.

وتشهد جلسة «الفضاء والكوكب.. السباق العالمي لإنقاذ الأرض» مشاركة معالي سارة الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيسة مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ويلينا بيجوفيتش، وزير العلوم والتطوير التكنولوجي والابتكار في جمهورية صربيا، ويانا جيفورجيان رئيس الأمانة في Observations Group on Earth، والمهندس عمران شرف، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة رئيس لجنة الأمم المتحدة لاستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية، وغيوم لافورتون، نائب الرئيس، رئيس مكتب باريس SDSN، وأندرو زولي، رئيس قسم التأثير في Planet.

ويجري الكشف في اليوم الأول عن الفائزين بالجائزة العالمية لأفضل التطبيقات الحكومية التي تستهدف إبراز الحلول والمنهجيات والأساليب التي تستفيد من التكنولوجيا الحديثة بشكل مبتكر ويمكنها التأثير على شريحة كبيرة من السكان وتقديم منافع ملموسة، مع التأكد من قابليتها للتوسع الجغرافي العابر للحدود.

ويشارك معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، ونك كليج رئيس ميتا، في جلسة رئيسية بعنوان «كيف توازن الحكومات بين تمكين الابتكار وحوكمة التكنولوجيا؟».

ويتحدث معالي سعيد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، في جلسة رئيسية تحت عنوان ما نقدمه لـ COP28، بعد ذلك تنطلق جلسة بعنوان «كل ما تحتاج معرفته لتصبح قائداً ناجحاً»، يشارك فيها د. إيمي كادي عالم النفس الاجتماعي والبروفيسور في جامعة هارفرد.

تواصل فعال

ويدشن منتدى مستقبل الإعلام والتواصل الحكومي جلساته في اليوم الثاني، حيث يناقش طرق تطوير الإعلام الحكومي حتى يكون قادراً على التواصل الفعال ونقل الرسائل الاستراتيجية للحكومات عبر قنوات إعلامية مبتكرة ومتنوعة، تساعده على تأدية رسالته وإنجاز أهدافه.

تحقيق النمو الشامل

ويشهد اليوم الثاني مشاركة إستير دوفلو، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد 2019، في جلسة بعنوان: كيف نحارب الفقر في مجتمعاتنا الرقمية؟ تليها جلسة بعنوان: دور القادة في تحقيق النمو الشامل، يشارك فيها روبرت كابلان، الخبير الدولي في مجال القيادة والعضو في جامعة هارفارد، في حين يشارك كل من جيل كاربونييه نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر وميمونة محمد شريف، المدير التنفيذي لـ UN-Habitat وحمود عبدالله الجنيبي، الأمين العام المكلف لهيئة الهلال الأحمر، في جلسة بعنوان العمل الإنساني.. فرص جديدة لاستدامة العطاء.

نهضة رقمية

ويحفل منتدى الإدارة الحكومية العربية الذي تنطلق جلساته ثاني أيام القمة بعدد من الجلسات، يستهلها بجلسة «النهضة الرقمية.. الإدارة الحكومية أولاً»، والتي يشارك فيها أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بعد ذلك تنطلق جلسات «حكومات المستقبل.. الطموح والرؤية»، «الرقمنة العربية.. هل نحن في المقدمة؟» و«الحصاد الرقمي.. هل تقوم الحكومة الرقمية بدورها في التنمية؟»، «حديث صريح.. أين التكنولوجيين العرب من رقمنة الإدارة العربية؟» و«الحصانة في عصر التحول الرقمي».

ويتضمن جدول أعمال منتدى تحويل الأنظمة الغذائية الذي ينطلق ثاني أيام القمة كلمة افتتاحية وجلستين تجمع بين أبرز الشخصيات العالمية في مجال الأمن الغذائي والأنظمة الغذائية، وهي «تحدي الأمن الغذائي العالمي.. من المخازن إلى التعاون»، و«مستقبل الغذاء.. نظام غذائي متكيف مع الظروف المناخية».

قرارات مدروسة

ويشهد اليوم الثاني الإعلان عن الفائزين بجائزة ابتكارات الحكومات الخلاقة التي تستهدف تحديد ابتكارات الحكومات المتميزة من كافة أنحاء العالم ومنحها التقدير الذي تستحقه، كما تسعى إلى تعزيز الدور الريادي الذي تتمتع به دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للابتكار، لا سيما في القطاع الحكومي.

كما يشهد اليوم الثاني كذلك الإعلان عن الفائزين بجائزة أفضل وزير في العالم التي تحتفي بأصحاب المبادرات الناجحة والقابلة للتطوير والتطبيق، وذلك بهدف تحقيق التغيير الإيجابي في المجتمع، والمرونة الحكومية، والجاهزية، والابتكار لاستشراف الإمكانات المستقبلية، وتعزيز الحوكمة لتحسين جودة حياة الأفراد في المجتمع.

نظرة عالمية

ويشهد اليوم الثالث عدداً من الجلسات الرئيسية منها جلسة بعنوان المرونة والاستباقية لمواجهة أزمة التنمية العالمية، والتي يلقيها ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، بعدها تنطلق جلسة ما بعد 2023.. نظرة عالمية، بعدها تأتي جلسة مدن المستقبل.. مدن بلا حدود التي يشارك فيها داوود الهاجري، المدير العام لبلدية دبي.

ويتضمن اليوم الثالث جلستين رئيسيتين بعنوان «النموذج العربي في إنجاح الأحداث العالمية»، وكيف يمكننا تبني التكنولوجيا المتقدمة لمؤسسات رقمية فعالة؟

ويشهد منتدى مستقبل القيادة والإدارة أربع جلسات هي تحديات الغد.. دروس لأجيال المستقبل، وما هي أهم التوقعات المستقبلية للعقد القادم؟ ومفهوم القيادة.. قيم وسلوكيات العمل، والجيل القادم من القادة.. رؤى وتطلعات.

ويستضيف منتدى اكتشاف الآفاق المستقبلية الجديدة أربع جلسات هي «صنع القرار في القرن الحادي والعشرين.. تصورات مستقبلية» و«هل النظام العالمي بحاجة إلى إعادة برمجة؟» و«كيف ستؤثر الاكتشافات العلمية الحديثة على مستقبل البشرية؟»، وكيف يمكن للإدارة المرنة تحقيق الازدهار العالمي؟

ويتضمن منتدى مستقبل التراث الأفريقي، جلسة بعنوان «الإمارات وأفريقيا: تسخير قوة الثقافة والتراث»، وجلسة «دور حفظ التراث في نمو وتطور أفريقيا».

تكنولوجيا المستقبل

ويتضمن المنتدى العالمي لتصميم المستقبل، جلسات «تصميم مستقبل بلا حدود» و«الطلب العالمي على التنظيم في عصر التحولات الجديدة»، و«التحول التنظيمي لتصميم المستقبل»، و«إطلاق مبادرة منظومة البيئة التشريعية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات»، و«تجربة دولة الإمارات في تصميم التحولات» و«من كوريا إلى العالم» و«مختبرات التصميم المالي.. تنظيم مستقبل المال الجديد»، و«توظيف تكنولوجيا المستقبل لإعادة تنظيم واقع اليوم» و«التنظيم لآفاق جديدة». ويتضمن منتدى الشركات المليارية العالمي، كلمة افتتاحية يلقيها هلال المري المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وجلسة «الطريق إلى الشركات الناشئة العمالقة» يشارك فيها محمد بلوط، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ Kitopi وتساو ياليان، المؤسس، لـTechnology IP3، وبهافين توراخيا، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ Zeta.

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