محمد بن زايد ومحمد بن راشد: الإمارات حريصة على التعاون مع حكومات العالم وتعزيز الأمل بغدٍ إنساني أفضل

المصدر: دبي - البيان

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رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بضيوف دولة الإمارات العربية المتحدة المشاركين في «القمة العالمية للحكومات 2023»، التي تنطلق اليوم في دبي، تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل».

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، حريصة على تعزيز التعاون بين حكومات العالم، والمشاركة الفاعلة في الجهود الدولية لمواجهة التحديات العالمية، وبناء مستقبل أفضل للبشرية.

وقال سموه: إن القمة العالمية للحكومات، ترسخ رسالة الدولة في الانفتاح على العالم، والتفاعل البناء مع مستجداته وقضاياه التنموية، والإسهام المؤثر في إيجاد الحلول لتحديات المستقبل، بما يلبي طموحات الأجيال القادمة، ويعود بالخير على جميع شعوب العالم. ومن جانبه، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن القمة العالمية للحكومات، رسخت على مدى دوراتها السابقة، بصمة مؤثرة في مسيرة العمل الحكومي على مستوى العالم، 10 سنوات من التأثير، رسمت فيها القمة آفاقاً جديدة للإدارة والعمل المؤسسي. وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن تحديات جديدة تواجه عالمنا المتغير كل يوم، والتعاون الوثيق بين حكومات العالم، يعزز الأمل بغد إنساني أفضل. مشيراً إلى أن القمة العالمية للحكومات، مثال ساطع لما يمكننا فعله لخدمة الحضارة البشرية وأجيالنا القادمة.

ودوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في حسابه عبر «تويتر»: ترحب دولة الإمارات العربية المتحدة بأكثر من 20 رئيس دولة، و150 حكومة مشاركة في القمة العالمية للحكومات، التي تنطلق من دولة الإمارات، برسالة واحدة … استشراف المستقبل والبحث في فرصه وتحدياته.. ومحاولة رسم خارطة طريق إيجابية لتطوير الحكومات حول العالم.

شراكات

وتجمع القمة العالمية للحكومات على منصتها هذا العام، 20 رئيس دولة وحكومة، وأكثر من 250 وزيراً، و10 آلاف من المسؤولين الحكوميين وقادة الفكر والخبراء العالميين، إلى جانب ممثلي أكثر من 80 منظمة عالمية، وتتضمن القمة أكثر من 220 جلسة، يتحدث خلالها 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل. وتشكل القمة العالمية للحكومات، منصة جامعة تستضيف في دورتها الحالية الأكبر في تاريخها، أكثر من 10 آلاف من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين، وقادة الفكر والخبراء العالميين الأبرز في العالم.

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