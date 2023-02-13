محمد بن راشد ورئيس إقليم كردستان العراق يبحثان آفاق التعاون في مختلف المجالات

المصدر: دبي- البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، عمق الروابط الأخوية المتينة، والعلاقات الراسخة التي تجمع دولة الإمارات بالعراق الشقيق، خاصة إقليم كردستان العراق.

جاء ذلك، خلال استقبال سموه، أمس، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق الشقيق، على هامش أعمال اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2023، التي تنعقد في دبي، وتستمر حتى الأربعاء المقبل.

ورحّب سموه بمسرور بارزاني والوفد المرافق، وذلك في مستهل اللقاء الذي حضره سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، ومعالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، وتناول اللقاء مختلف جوانب التعاون بين دولة الإمارات والعراق الشقيق، خاصة إقليم كردستان العراق، في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، التي تخدم جهود التنمية والبناء لدى الجانبين.

وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومسرور بارزاني، وجهات النظر بشأن مجمل القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. من جانبه، أعرب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، خلال اللقاء، عن سعادته بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، واعتزازه بالعلاقات التي تجمع جمهورية العراق وإقليم كردستان بدولة الإمارات العربية المتحدة.

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