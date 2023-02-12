شما المزروعي: رؤى الشباب مرجعية لحكومات المستقبل

المصدر: دبي – البيان

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قالت معالي شما المزروعي وزيرة تنمية المجتمع نائب رئيس مركز الشباب العربي رائدة الشباب في مؤتمر المناخ «كوب 28»: «إن رؤى الشباب وقصص نجاحهم وتطلعاتهم وطموحاتهم تشكل مرجعية لحكومات المستقبل لتصميم ووضع سياسات واستراتيجيات شبابية فاعلة تمكّن الكوادر والمواهب الواعدة وتحقق المشاركة المؤثرة للشباب في التعريف بهويتهم وقدراتهم».

جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقتها في «الاجتماع العربي للقيادات الشابة» الذي نظمه مركز الشباب العربي، واستضاف 200 من كبار المسؤولين وصنّاع القرار والمتحدثين والخبراء والمختصين في العمل الشبابي، ضمن فعاليات الدورة التاسعة من «القمة العالمية للحكومات» في دبي.

بناء الهوية

وقالت معالي شما المزروعي: «اخترنا في مركز الشباب العربي بقيادة وتوجيه سمو الشيخ ذياب بن زايد، أن نمكّن الشباب لبناء هويته والحفاظ على لغته العربية».

وتساءلت: «الرواية التي يتناقلها عنا الآخرون، من أين جاءت؟ وكيف تكونت على مر السنين؟ هل نصدقها ونمضي، أم هل علينا العمل سوياً على إعادة بنائها وتجميلها ليس فقط كسرد جميل، بل كواقع ملموس يعبر عن علاقتها بهويتنا وثقافتنا ومعرفتنا».

وأوضحت أن مركز الشباب العربي توجّه خلال العام الماضي بهذه الأسئلة وغيرها للشباب مستفسراً منهم عن تعريف الشاب العربي، وقد جمع إجاباتهم ورؤاهم ضمن الدراسة التي ينشر نتائجها في نسخة هذا العام من الاجتماع العربي للقيادات الشابة تحت عنوان «التطوّر السردي للهوية العربية».

عطاء وتعاضد

وقالت معالي المزروعي مخاطبةً الشباب: «بعد أشهر من البحث والدراسة جاءت الإجابة واضحة، فالشباب العربي هو من واجه الأزمات والنزاعات بصلابة، وأسس المشاريع، ووصل المريخ، وهو المثابر، الشهم، الكريم، الطموح، المكافح، هو الأصيل، هو المرتبط بقيمه ولغته، رغم كل التحديات، والذي يقدم نماذج مشرفة اليوم في العمل الميداني والتطوع ودعم المنكوبين ضحايا الكوارث والأزمات، مجسداً أسمى صور القيم العربية بما فيها من سمات إنسانية وعطاء وتعاضد».

ودعت إلى توفير الإمكانات للشباب العربي كي يكون البطل في كتابة قصته وسرديته وتقديم هويته بقيمها الإنسانية العليا وتسامحها وطموحها وتفاؤلها.

وأضافت: «آن الأوان للشاب العربي أن يمسك بقلمه ليكتب فصول روايته بنفسه، ونحن هنا لندعمه ليكون الحل لا المشكلة، ليكون المنتج لا المستهلك، ليكون المبادر وليس المتلقي، ليكون بطل روايته».

وتوجهت للحضور في الاجتماع العربي للقيادات الشابة من مختلف أرجاء الوطن العربي والعالم بالقول: «أتمنى منكم أن تشاركونا في بناء هذا السرد الجديد الذي اختاره الشباب العربي لأنفسهم، لينهضوا بمجتمعاتهم وأوطانهم».

وختمت كلمتها الافتتاحية بتجديد الترحيب بكل المشاركين قائلة: «العام الماضي رحبنا بكم في ديار زايد كأصحاب البيت، لكنكم اليوم أهل البيت وأكثر، فأنتم اليوم أصحاب الحكاية».

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