محمد بن راشد يلتقي وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية المشاركين في منتدى المالية العامة للدول العربية

المصدر: وام

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التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، اليوم (الأحد)، وعلى هامش اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2023 التي تنطلق في دبي غداً، معالي الوزراء ومحافظي المصارف والبنوك المركزية في الدول العربية، ورؤساء ومدراء المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، المشاركين في منتدى المالية العامة للدول العربية الذي انعقدت أعماله اليوم.

ورحّب سموه بالمشاركة العربية الواسعة في أعمال القمة العالمية للحكومات، وتناول اللقاء أهمية القمة في تطوير العمل الحكومي وتعزيز التعاون بين الدول العربية.

وأشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن تنسيق الرؤى الحكومية العربية وتبادل الخبرات يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأعرب أصحاب المعالي وزراء المالية العرب خلال اللقاء عن تطلعهم لتعزيز تعاون بلدانهم مع دولة الإمارات، والاستفادة من مشاركتهم في القمة العالمية للحكومات، لعرض تجارب دولهم التنموية، والاطلاع على أحدث التوجهات الحكومية العالمية فيما يتعلق بالإدارة وتطوير عمل المؤسسات الرسمية.

حضر اللقاء معالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات ومعالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات.

وتجمع القمة العالمية للحكومات على منصتها هذا العام 20 رئيس دولة وحكومة وأكثر من 250 وزيراً و10 آلاف من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين وقادة الفكر والخبراء الأبرز في العالم، وأكثر من 80 منظمة عالمية، وتتضمن القمة أكثر من 220 جلسة، يتحدث فيها 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين.

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