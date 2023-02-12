محمد بن راشد يلتقي كلاوس شواب ويؤكد أهمية التعاون بين منصات الحوار العالمية

المصدر: وام

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التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، اليوم (الأحد)، البروفيسور كلاوس شواب، مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، وذلك على هامش أعمال اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2023 التي تنطلق غداً في دبي تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل".

ورحّب سموه بمشاركة البروفيسور كلاوس شواب في أعمال القمة العالمية للحكومات، وتناول اللقاء أهمية التنسيق بين الحكومات العالمية للوصول إلى صيغ مشتركة لمواجهة التحديات ومستجدات الخارطة الاقتصادية العالمية.

وأشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن التعاون بين منتدى "دافوس" و"القمة العالمية للحكومات" يسهم في ترسيخ الحوار العالمي وتقديم الرؤى الكفيلة بتطوير العمل المؤسسي بما ينعكس بصورة إيجابية على خطط التنمية ونمو الاقتصادات العالمية، مثمنا سموه الدور الذي يلعبه منتدى "دافوس" في هذا السياق، عبر خبرة طويلة راكمها لأكثر من نصف قرن.

من جانبه، أشار البروفيسور كلاوس شواب إلى الدور الحيوي الذي تلعبه القمة العالمية للحكومات، في صياغة رؤى جديدة للعمل الحكومي والتعاون الدولي، كما أشاد مؤسس ورئيس منتدى "دافوس" بمستوى النقاشات والحوارات الدولية والمحاور الثرية التي شهدتها القمة العالمية للحكومات على امتداد دوراتها الماضية.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات.

يُذكر أن البروفيسور كلاوس شواب، يشارك في أعمال القمة العالمية للحكومات عبر جلسة رئيسية يتحدث فيها غداً الإثنين عن "حالة العالم".. وتجمع القمة العالمية للحكومات على منصتها هذا العام 20 رئيس دولة وحكومة وأكثر من 250 وزيراً و10 آلاف من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين وقادة الفكر والخبراء الأبرز في العالم، وأكثر من 80 منظمة عالمية، وتتضمن القمة أكثر من 220 جلسة، يتحدث فيها 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل.

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