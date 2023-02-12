محمد بن راشد يعتمد تصميم محطات التاكسي الجوي في دبي

المصدر: البيان

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اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" اليوم "الاحد" ، والتي ستبدأ عملها خلال 3 سنوات.

وقال سموه على حسابة في "تويتر" من "القمة العالمية للحكومات.. اعتمدنا اليوم تصميم محطات التاكسي الجوي الجديدة في دبي .. والتي ستبدأ عملها خلال 3 سنوات".

وتجمع القمة العالمية للحكومات على منصتها هذا العام 20 رئيس دولة وحكومة وأكثر من 250 وزيراً و10 آلاف من المسؤولين الحكوميين وقادة الفكر والخبراء العالميين بجانب ممثلي أكثر من 80 منظمة عالمية .. فيما تتضمن القمة أكثر من 220 جلسة، يتحدث خلالها 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل.

محمد بن راشد: من #القمة_العالمية_للحكومات .. اعتمدنا اليوم تصميم محطات التاكسي الجوي الجديدة في #دبي .. والتي ستبدأ عملها خلال ٣ سنوات ..@HHShkMohd @WorldGovSummit pic.twitter.com/oLqWmPOAbJ — صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 12, 2023

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