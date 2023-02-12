خبراء العمل الشبابي العربي يستعرضون عوامل تمكين القادة الشباب

المصدر: البيان

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أكد خبراء العمل الشبابي العربي الذين شاركوا في سلسلة جلسات الشباب القائد ضمن "الاجتماع العربي للقيادات الشابة" بالقمة العالمية للحكومات بدبي على أهمية دور كافة القطاعات، بما فيها القطاع الحكومي، في تمكين الشباب وصناعة الفرص التي تمكّنه من قيادة مسارات المستقبل.

وضمن فعاليات الاجتماع المنعقد في الدورة التاسعة من "القمة العالمية للحكومات" بدبي، استعرض مختصون في العمل الشبابي عوامل نجاح تمكين القيادات الشابة محلياً وعربياً من خلال مشاركة قصص نجاح ملهمة.

تمكين الشباب

وعرضت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي، وزيرة شؤون الشباب بمملكة البحرين، تجربة بلادها في تمكين الشباب القائد، مؤكدةً أن برنامج "لامع" لتمكين الشباب بدأت قصته في القمة العالمية للحكومات في دبي قبل أربع سنوات بنقاش مثمر حول كيفية بناء المجتمعات البحرينية والإماراتية والخليجية والعربية بناء على الإيجابية والإيمان والأمل.

وأضافت سعادتها: "تعلمنا من قادتنا ومن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد طيب الله ثراه بأن عمليات بناء الأوطان تبدأ من بناء الإنسان وإحساس الشباب بالأمان. وتعلمنا بأن هويتنا هي هوية مشتركة تنبثق من الوحدة والتكاتف والإيمان بالمصير المشترك واهتمام أصحاب الكفاءات بخدمة جميع أبناء المجتمع."

وقالت سعادتها: "شبابنا معدنهم ذهب فكان برنامج لامع لتمكينهم ولإبراز مهاراتهم. والهدف هو الارتقاء بالفرد لترتقي الجماعة. لامع شكّل نقطة تحول للشباب، فهو يوفر المساحة حتى يبدع ويبتكر. وأنا من خريجي "لامع" في دورته الأولى. والقيادة الرشيدة مؤمنة بقوة مخرجات هذا البرنامج."

وختمت سعادتها بمشاركة صورة جماعية من أول معسكر تدريبي خارجي لبرنامج "لامع" والذي كان في إكسبو 2020 دبي."

القيادات الإماراتية

بدورها، قدّمت المؤسسة الاتحادية للشباب بدولة الإمارات مجموعة من تجاربها، طورها ونفذها الشباب وساهمت بتغيير قطاعات حيوية.

وقال سعادة أحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات، إن الأجندة الوطنية للشباب في دولة الإمارات كان لها طموح كبير يعكس رؤية القيادة الرشيدة، وترجمتها المجالس الشبابية وهي تستفيد من منظومة شراكات ممتدة تصل القطاعين الحكومي والخاص بمؤسسات النفع العام بهدف إشراك الجميع في هذه المنظومة الداعمة للشباب.

وأضاف سعادته: "نريد أن نمكن الشباب ونقدم لهم الفرص التي تؤهلهم لتحمل المسؤوليات. ومن يسعى يحصد ثمار تعبه وسعيه. وقيادتنا حريصة على أن تكون برامجنا مصممة خصيصاً لاحتياجات شبابنا."

من جهتها، قدمت سعادة سارة محمد فلكناز، عضو المجلس الوطني الاتحادي، تجربتها ضمن أول مجلس شبابي عام 2016، مبينة أن المجالس الشبابية في دولة الإمارات تبني على مخرجات وإنجازات المجالس التي سبقتها ويمكن لأي دولة أن تتبنى هذا النموذج.

وأضافت سعادتها: "من مقعدي في المجلس الوطني الاتحادي عام 2019 تبنيت قضايا الشباب تحت قبة المجلس لأتكلم عن المواضيع التي تهم الشباب."

من جانبه، شرح الدكتور عبدالله بن أحمد الشيخ، رئيس قسم الشؤون الدبلوماسية والقنصلية في القيادة العامة لشرطة دبي، أن منظومة المجالس الشبابية تمكّن البعثات العلمية للشباب إلى مختلف دول العالم وتجعل منهم الشباب سفراء لأوطانهم بأخلاقهم ومبادئهم وثقافتهم وهويتهم.

وأوضح: "أطلقنا سلسلة مبادرات شبابية مبتكرة مجددة تقرّب وجهات النظر وتعرّف بقيمنا مثل مبادرة إفطار القيم الإمارتية، النموذج الناجح لتواصلنا مع العالم. ومبادرتنا في جامعات بريطانيا باللغة العربية للتعريف بها كلغة عالمية تمثل حضارة إنسانية."

وقال الدكتور الشيخ: "معدن أبناء زايد هو نفسه أينما حلّوا حول العالم. وقد أبرزنا نجاح دولة الإمارات حول العالم بأن نجتهد بإخلاص وإتقان في أي ميدان كنا فيه في تعلم أو عمل."

مواهب وكفاءات

من جهتها، عرضت جاكلين عازر، نائب محافظ الاسكندرية لتجربة الأكاديمية الوطنية للتدريب في تمكين الشباب بجمهورية مصر العربية، مبينةً أن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة كان هو البداية لمسار تمكيني شبابي ناجح في جمهورية مصر العربية.

وأضافت: "مشروع حياة كريمة أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر بتنمية الإنسان قبل البنيان، وتطوع فيه حوالي 36 ألف شاب وشابة. وأدركت الدولة المصرية أهمية منتدى شباب العالم في إبراز صورة الشباب المصري والعربي فأخرجته في أبهى صورة."

وختمت عازر ببيت الشعر: "إمكان الشاب القدير بعلمه... سر النهوض ومنتهى الميزان"

السعودية والزخم الشبابي المتدفق

أما تجربة المملكة العربية السعودية في تمكين الشباب فعرضها عثمان المعمر، رئيس قمة "Y20" للشباب، حيث أكد أن مؤسسة "مسك" بالمملكة العربية السعودية عملت على 57 مؤشراً تظهر فروقات شاسعة بين الشباب في الدول النامية والدول المتقدمة.

وبيّنت عثمان المعمّر أنه وفي عام 2020 قامت المملكة العربية السعودية باستضافة قمة مجموعة العشرين ومن ضمنها قمة "Y20 للشباب" فكانت نموذجاً عربياً ناجحاً بامتياز.

وقال المعمّر إن سمات الشباب العربي هي تحمّل المسؤولية والكرم والذكاء الاجتماعي والمنطق، داعياً أن يكون الشباب العربي صوت العقل والتوافق بين الجميع حول العالم.

القيادات العمانية

من جانبه، قدم زيد السلماني، المدير التنفيذي لمركز الشباب في سلطنة عُمان تجربة السلطنة في تمكين الشباب القائد وتعزيز قدراته قائلاً إن 16 ألف شاب وشابة شاركوا في صياغة رؤية عُمان 2040.

وبيّن السلماني أنه يتم حالياً العمل على إنشاء خمس فروع جديدة لمركز الشباب بسلطنة عُمان، والذي تم افتتاحه في أكتوبر 2022. وأوضح أن المركز استطاع خلال عام 2022 الوصول إلى 26,770 مستفيد.

الاجتماع العربي

وتحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مركز الشباب العربي، تستضيف "القمة العالمية للحكومات" فعاليات النسخة الثانية من "الاجتماع العربي للقيادات الشابة" بحضور وزراء الشباب وقادة مؤسسات العمل الشبابي؛ ونخبة من القيادات الشابة في المنطقة والعالم. وتسلط هذه النسخة الضوء على ثنائية الهوية واللغة العربية، وأهمية تعزيز ارتباط الشباب بهما للارتقاء بسرد الحكاية وبصورة الإنسان العربي. كما سيعرض الاجتماع أفضل الممارسات والاستراتيجيات العربية في مجال تمكين الشباب والاستثمار في طاقاتهم لتعزيز إسهاماتهم في مختلف مجالات التنمية من خلال بناء قدراتهم ورفدهم بالمهارات.

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