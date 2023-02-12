السيسي يتوجَّه إلى الإمارات للمشاركة في القمة العالمية للحكومات

المصدر: البيان

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أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي توجَّه، اليوم، إلى دولة الإمارات، على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، للمشاركة في القمة العالمية للحكومات التي تُعقد في دبي خلال الفترة من 13 - 15 فبراير الجاري.

وأوضح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن مشاركة الرئيس المصري في القمة العالمية للحكومات تأتي في إطار كون مصر ضيف شرف في نسخة هذا العام.

وأكد فهمي، في بيان نشره موقع الرئاسة المصرية، أن السيسي سيحرص، خلال مختلف الفعاليات والجلسات الحوارية، على عرض أهم الاستراتيجيات والأولويات الحكومية المصرية على المستويين الاقتصادي والتنموي، وذلك في ظل الأزمات المتلاحقة التي يشهدها العالم.

ولفت إلى أن مشاركة مصر في القمة العالمية للحكومات تعد الكبرى على مدى السنوات الماضية، بما يؤكد عمق العلاقات الأخوية المتميزة والراسخة بين الإمارات ومصر.

وذكر أن برنامج الرئيس المصري سيتضمن أيضاً عقد لقاءات ثنائية مع أبرز المشاركين في القمة العالمية للحكومات من كبار مسؤولي المؤسسات الاقتصادية والمالية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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