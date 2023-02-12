حمدان بن محمد: رؤية محمد بن راشد أن تتقدم دبي على مدن العالم بـ10 سنوات

المصدر: دبي - علاء الجمل

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حدد هدفاً دائماً لدبي، وهو أن تكون متقدمة على مدن العالم بـ10 سنوات على الأقل، مشيراً سموه إلى أن المستقبل مسؤولية الجميع وليس الجهات الحكومية فقط، فنحن شركاء في صنع المستقبل.

وفي فيديوهات لسموه خلال دورات سابقة للقمة العالمية للحكومات نشرها الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر «تويتر» قال سموه: «الحديث عن مستقبل المدن يرتبط دائماً بمدينة دبي، لأن الكثير من مدن العالم تنظر إلى دبي اليوم بأنها مدينة من المستقبل، ولدينا هدف دائم في دبي حدده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لنا أن تكون دبي متقدمة على مدن العالم أقل شيء بـ10 سنوات، وأطلق سموه هذا الهدف من هنا من منصة القمة العالمية للحكومات».

وأضاف سموه: «مستقبلنا ليس مسؤولية جهات حكومية فقط، الجميع سيشارك في صنع المستقبل.. كل فكرة، كل مبادرة، وكل إضافة إيجابية يضيفها أي شخص فينا ستؤثر في مستقبلنا جميعاً.. كل بذرة نضعها اليوم ستكون شجرة في مستقبل مدننا.. نحن جميعاً شركاء في هذا المستقبل.. الاستعداد للمستقبل ليس مجرد خطة نضعها، الاستعداد للمستقبل هو عقلية نتبناها وثقافة عمل في جميع مناحي حياتنا».

جاهزية

وخلال زيارة سموه مقر القمة العالمية للحكومات في دورتها السابقة، التي أقيمت في إكسبو 2020 دبي، أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن القمة العالمية للحكومات تعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للعمل الحكومي القائم على الابتكار والجاهزية واستشراف المستقبل وتطوير الفكر الهادف إلى تحقيق تنمية مستدامة في كل القطاعات الحيوية، مشيراً سموه إلى أن انعقاد القمة يشكل حدثاً مهماً تستضيف خلاله الإمارات مجموعة كبيرة من القادة والخبراء والمتخصصين من كل دول العالم لمناقشة أحدث التوجهات والمتغيرات الهادفة إلى تطوير العمل الحكومي في مختلف مساراته، وتحرص الدولة على تسخير كل الإمكانات لتنظيم الحدث العالمي على أفضل وجه.

فكر ونهج

ويقود سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم تطوير العمل الحكومي في دبي بفكر ونهج استشرف المستقبل لتعزيز ريادة الإمارة عالمياً عبر إطلاق العديد من الاستراتيجيات والمبادرات التي تهدف إلى سعادة الإنسان وتحقيق رخائه ورفاهيته، وبناء مستقبل دبي للوصول إلى المراكز الأولى في جميع المجالات، مستنداً إلى رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، مصدر الإلهام لرؤية وخطط وطموحات الإمارة لتتبوأ الصدارة في التنافسية العالمية في مختلف المجالات.

ويترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، التي تعمل على ترجمة الرؤية الاستباقية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في ترسيخ مكانة دبي عاصمةً للاقتصاد الرقمي، ومركزاً رائداً لابتكار نماذج العمل التحولية والمفاهيم التكنولوجية المتقدمة وتوظيفها واعتمادها في مختلف القطاعات الحيوية التي تمس حياة الأفراد، والعمل على تحقيق أهداف استراتيجية دبي للميتافيرس، وصياغة مستقبل رقمي متقدم للدولة، وجعل اقتصاد دبي من أفضل الاقتصادات الرائدة في العالم من خلال مشاريع الاقتصاد الرقمي، والاستثمار في عالم الميتافيرس الافتراضي والمجالات الرقمية، واستشراف مستقبل العالم الرقمي، ويحرص سموه على تسريع وتيرة توظيف تقنيات المستقبل في إمارة دبي.

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