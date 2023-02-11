القمة العالمية للحكومات في يومها التمهيدي.. منتديات تستشرف المستقبل

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق غداً أعمال اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2023، والتي تعقد في دبي بعد غد الإثنين، وتستمر حتى يوم 15 شهر فبراير الجاري، تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل".

ويشهد اليوم التمهيدي انعقاد 4 منتديات هي منتدى المالية العامة للدول العربية، ومنتدى البيانات العالمي، ومنتدى أهداف التنمية المستدامة، والاجتماع العربي للقيادات الشابة، وذلك بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين والخبراء ومستشرفي المستقبل وصنّاع القرار وقادة الفكر وعدد من المنظمات الدولية.

ويعكس تنظيم هذه المنتديات دور القمة العالمية للحكومات وريادتها كمنصة عالمية متفردة لصياغة مستقبل الحكومات، ويجسد توجهاتها في ابتكار حلول لمواجهة التحديات المستقبلية، في تجمع عالمي هو الأبرز والأهم في أجندة صناع القرار في أكثر من 150 دولة، ومنصة جامعة لأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية، تستضيف في دورتها هذا العام أكثر من 10 آلاف من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين وقادة الفكر والخبراء العالميين الأبرز في العالم.

وتناقش الدورة السابعة من منتدى المالية العامة للدول العربية، الذي تنظمه وزارة المالية بالشراكة مع صندوق النقد العربي، الفرص والتحديات المستقبلية للعمل المالي الحكومي، وذلك تحت عنوان "الاستدامة المالية في المنطقة العربية في مرحلة ما بعد أزمة جائحة كورونا: التحديات والفرص".

ويشارك في المنتدى أصحاب المعالي وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية في الدول العربية، ويتحدث في الجلسة الافتتاحية كل من معالي كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي، ومعالي الدكتور عبد الرحمن الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، ومعالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية.

ويضم المنتدى 4 جلسات حوارية الأولى بعنوان: "تطورات وآفاق الاقتصاد الكلي"، وتناقش التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية الراهنة والتوقعات المستقبلية، مع التركيز على التحديات والأولويات الرئيسة للسياسة المالية.

أما الجلسة الثانية فهي بعنوان: "إدارة مخاطر المناخ والفرص: السياسة المالية وتغير المناخ"، وستركز على تدابير السياسة المالية لمواجهة التحديات والفرص المرتبطة بتغير المناخ وضمان الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.

وستتناول الجلسة الثالثة بعنوان "إدارة مخاطر السياسة المالية" نطاق إدارة مخاطر المالية العامة والتحديات التي تواجهها الدول العربية.

أما الجلسة الرابعة والأخيرة بعنوان "تمويل احتياجات السياسة المالية: تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية"، فستلقي الضوء على أهمية اتخاذ الإجراءات والسياسات اللازمة للحد من انتشار القطاع غير الرسمي والذي يصعب فرض الضرائب عليه، لتوسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الامتثال.

ويشهد منتدى المالية العامة للدول العربية اجتماع معالي وزراء المالية العرب مع فيتور غاسبار مدير دائرة الشؤون المالية العامة في صندوق النقد الدولي، ومعالي الدكتور عبد الرحمن الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.

وتركز النسخة الثانية من الاجتماع العربي للقيادات الشابة على علاقة الشباب بالهوية واللغة العربية، ونظرة الشباب العربي إلى العالم وانطباعات العالم عنه، والسردية التي تقدمها المنطقة العربية لتعزيز صورة الشباب العربي وتقديم انطباعات إيجابية صحيحة عن البلاد العربية وكفاءاتها ومواهبها الشبابية ورؤاها المستقبلية الطموحة وحرصها على تحويل التحديات إلى فرص.

ويشارك في الاجتماع معالي وزراء الشباب العرب وقادة مؤسسات العمل الشبابي في المنطقة الذين يبحثون مع مجموعات شبابية عربية من مختلف التخصصات، القضايا والفرص التي تهم الشباب، كما ينعقد الاجتماع بحضور ممثلين عن جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتضم قائمة المشاركين في الاجتماع عدداً من المسؤولين، منهم د. أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري رئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب في جامعة الدول العربية، وأيمن المؤيد، الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بمملكة البحرين، ومحمد النابلسي، وزير الشباب في الأردن، ومحمد المهدي بن سعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل في المغرب، وروان توفيقي، وزيرة شؤون الشباب والرياضة في البحرين، وهزار عبد الرسول عجب، وزيرة الشباب والرياضة في السودان، ومعالي شما المزروعي وزيرة تنمية المجتمع نائب رئيس مركز الشباب العربي رائدة الشباب في مؤتمر المناخ "كوب 28".

يتخلل الاجتماع عروض تقديمية شاملة من مؤسسات عربية متخصصة بالعمل الشبابي من كلٍ من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية وعدد من الدول العربية.

ويشهد الاجتماع عرض تجربة مجالس الشباب في دولة الإمارات بحضور نخبة من القادة وأعضاء مجالس الشباب بكل أنواعها منذ تأسيس المنظومة إلى يومه، مع إبراز مختلف قصص النجاح، والآفاق المتاحة لمشاركة نموذج مجالس الشباب الناجح مع مختلف الدول العربية لتطوير مشاركة الشباب في تنمية مجتمعاتهم.

ويحفل الاجتماع بكلمات رئيسية ملهمة ومحفزة عن الإنجازات التي تم تحقيقها في مجال العمل الشبابي العربي والخطط والاستراتيجيات المستقبلية التي يتم العمل عليها بالتعاون مع كافة الجهات لتصميم مستقبل واعد للشباب العربي بمشاركة فاعلة منه في كل المراحل.

ويضم الاجتماع العربي للقيادات الشابة عدداً من الجلسات أبرزها "حكاية أمل من الكويت"، و"المنظور الإقليمي لتعزيز سمعة الشباب العرب"، و"ما بعد الحداثة.. كيف سيشكل المحتوى العربي مستقبلنا"، و"لغتنا العربية.. هويتنا الموحدة"، و"مسبار الأمل"، و"النموذج الإماراتي.. منظور عالمي استثنائي"، و"الشباب القائد.. تجربة مركز شباب سلطنة عمان".

ويبحث منتدى البيانات العالمي، الذي ينظم بالتعاون بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ومكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، بعنوان "مستقبل البيانات: تجديد الشراكات لعالمٍ مزدهر"، الدور المحوري للبيانات في تطوير العمل الحكومي وتعزيز عمليات صناعة القرار، ودعم مساعي الحكومات لبناء مستقبل أفضل لمجتمعاتها.

ويستضيف المنتدى نخبة من المؤثرين من القيادات الحكومية والرؤساء التنفيذيين في القطاع الخاص ومسؤولي المنظمات الدولية والهيئات الأممية من مختلف أنحاء العالم، الذين يلتقون لمشاركة الأفكار والرؤى وبناء الحلول المبتكرة القائمة على الاستفادة من البيانات وتوظيفها في خدمة الحكومات.

ومن أبرز المسؤولين والشخصيات الدولية البارزة التي تشارك في المنتدى؛ مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيسة مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، نائب رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، وعبدالله ناصر لوتاه رئيس مجلس التنافسية، وميشيل جيرفيه الرئيس العالمي لسياسات البيانات – فيزا، وجورج وولفارت رئيس السياسة العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وآسيا_ سناب شات، وغيرهم.

ويشهد المنتدى عقد سلسلة جلسات ترسم التوجهات المستقبلية في قطاع البيانات، وتناقش مواضيع من بينها، تعزيز البيانات لسياسات الفضاء، وما مدى قوة البيانات في اتخاذ القرارات؟، ورحلة البيانات عبر نظام يكفل حمايتها، والتطورات الناشئة في الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، والبيانات والذكاء الاصطناعي من يصنع الآخر، والبيانات تحدد سلوك الأفراد.. حقيقة أم خرافة؟، ودور البيانات في التطوير الحكومي.

ويبحث منتدى أهداف التنمية المستدامة، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، تعزيز التسارع العالمي لأهداف التنمية المستدامة، بمشاركة إماراتية ودولية رفيعة المستوى تضم نُخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين حول العالم في مجال جهود تحقيق الاستدامة.

ويشهد المنتدى عقد العديد من الندوات الحوارية وجلسات النقاش التي يشارك فيها نخبة من القادة الحكوميين والمسؤولين الأمميين، وصنّاع القرار في القطاعات الحكومية والأكاديمية والخاصة.

ومن بين جلسات المنتدى؛ تعقد جلسة بعنوان "المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة.. الطاقة والابتكار"، ويتحدث فيها معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، وفرانشيسكو لا كاميرا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، ومانيش بانت نائب الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية في شنايدر إلكتريك العالمية، ود. نوال الحوسني، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة.

كما تعقد جلسة بعنوان "المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة.. السياسات والقيادة"، ويتحدث فيها عدد من المسؤولين والخبراء منهم، عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، وماري آيمي بوري، المدير العام للتأثير الإيجابي لدى بنك "سوسيتيه جنرال"، ود. ياسر النقبي، المدير العام لأكاديمية أبوظبي الحكومية، ودبي أبو الهول، مؤسس مؤسسة فكر، إضافة إلى تنظيم جلستي "المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة.. الصحة والتعليم والتكنولوجيا"، و"المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة.. المناخ والشراكات".

يذكر أن الدورة الحالية من القمة العالمية للحكومات تستضيف أكثر من 22 منتدى عالمياً تبحث أهم التوجهات العالمية في عدد من القطاعات الحيوية التي تسهم في تعزيز الخطط لبدء عقد حكومي جديد، ووضع سياسات واستراتيجيات وخطط مستقبلية تعزز جاهزية الحكومات ومرونتها للمرحلة التالية من التطور، ويتم تنظيم هذه المنتديات بالشراكة مع عدد من المنظمات الدولية، والمؤسسات التكنولوجية العالمية، والشركات الرائدة، إضافة إلى المؤسسات المجتمعية التي تعنى بابتكار الحلول الجديدة للتحديات التي تواجه المجتمعات الإنسانية، والإجابة عن أسئلة الغد، اليوم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز