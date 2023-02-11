القمة العالمية للحكومات تستضيف جوائز "تايم 100" الأمريكية

المصدر: وام

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يستضيف متحف المستقبل في دبي، غداً الأحد، حفل جوائز مجلة "تايم" الأمريكية لتكريم الفائزين في قائمتها السنوية لأكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم وجوائز التأثير الإيجابي برعاية القمة العالمية للحكومات، ويأتي حفل Impact Awards Time100 "تايم 100"، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات التي تنطلق في دبي خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير الجاري، بالتعاون مع مجلة تايم الأمريكية، وسيجمع شخصيات عالمية لمناقشة العديد من القضايا الدولية التي ستشكل المستقبل.

ويحتفي الحفل بقادة ومؤثرين من أنحاء العالم قدموا نماذج ملهمة وأسهموا في دفع مسيرة التطور في بلدانهم والعالم إلى الأمام.

وتوفر هذه المبادرة منصة تستعرض تجارب ملهمة يمكنها المساهمة في إحداث تغيير إيجابي في السنوات المقبلة، حيث تقدم قائمة مجلة "تايم" التي تصدرها سنوياً أكثر من 100 شخصية مؤثرة وصاعدة من الأهم على مستوى العالم، وهي شخصيات ملهمة من مختلف التخصصات والخلفيات الثقافية والفئات العمرية، كما تسلط الضوء على شخصيات واعدة ينتظر منها المزيد من الإنجازات النوعية في مجالاتها.

حلول المستقبل

وقالت جيسيكا سيبلي، الرئيس التنفيذي لـ "تايم": "يسعدنا أن نحتفل بتكريم نخبة من أبرز الشخصيات وأكثرها نجاحاً وتأثيراً في العالم في حفل جوائز TIME 100 Impact Awards Gal، حيث نتطلع إلى الاحتفال بالفائزين في دبي، للسنة الثانية على التوالي، وذلك بدعم من شريكينا الرئيسيين القمة العالمية للحكومات ومتحف المستقبل"

تجارب ملهمة

وتسعى القمة العالمية للحكومات، التي تعد أكبر منصة عالمية لتبادل الأفكار والتجارب، إلى فتح قنوات تواصل بين أصحاب التجارب الملهمة وتقديمهم كنماذج للأجيال الجديدة، حيث يعد تمكين المواهب والاحتفاء بها على رأس أولويات القمة.

ويأتي حفل Time 100 في إطار حرص القمة العالمية للحكومات على المساهمة في إعداد كوادر موهوبة في كافة القطاعات، وهو أمر يتصدر اهتمامات حكومات المستقبل، لذلك تحفل القمة بالكثير من الفعاليات التي تستهدف العمل على تمكين المواهب وتطوير خبراتها وبناء قدراتها في أهم المجالات المستقبلية، وتوفير بيئة حاضنة ومحفزة لأصحاب المهارات، ليبدعوا في تنفيذ وتصميم المستقبل وإيجاد حلول استباقية مبتكرة للتحديات المستقبلية واستكشاف فرص جديدة تعتمد على مفردات التكنولوجيا الحديثة، فضلاً عن الاستثمار في المهارات والعقول الإبداعية للوصول إلى اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار يسهم في ترسيخ المجتمعات المختلفة.

تقليد سنوي

وكانت مجلة "تايم" الأمريكية قد بدأت في نشر قائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم عام 1999، وأصبح إعلان المجلة للقائمة تقليداً سنوياً اعتباراً من عام 2004.

وتكرم المجلة من خلال هذه القائمة الشخصيات العالمية التي تساهم في إحداث تأثير استثنائي في محيطها ومجالها. وبداية من عام 2019، أضافت مجلة "تايم" قائمة "أكثر 100 شخصية مؤثرة صاعدة في العالم". واحتفت منذ ذلك الحين بمئات الشخصيات المؤثرة ضمن قطاعات العلوم والصحة والرياضة، والترفيه، والأعمال، والسياسة.

يذكر أن الدورة الحالية من القمة العالمية للحكومات تبحث من خلال 220 جلسة رئيسية وتفاعلية وحوارية، أبرز التحديات العالمية الحالية والمستقبلية، وتعزيز قدرة الحكومات على استباق التغيرات المتسارعة والاستعداد لها.

وتحتضن القمة العالمية للحكومات 2023 مجموعة من الجلسات الحوارية التفاعلية ضمن 6 محاور رئيسية تشمل: مستقبل المجتمعات والرعاية الصحية، وحوكمة المرونة الاقتصادية والتواصل، والتعليم والوظائف كأولويات الحكومة، وتسريع التنمية والحوكمة، واستكشاف آفاق جديدة، وتصميم واستدامة المدن العالمية.

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