«مستقبل البيانات» يبحث تطوير العمل الحكومي ودعم صناعة القرار

المصدر: دبي - البيان

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يبحث «المنتدى العالمي للبيانات 2023»، الذي ينظم بالتعاون بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ومكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، بعنوان «مستقبل البيانات:

تجديد الشراكات لعالمٍ مزدهر»، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023، الدور المحوري للبيانات في تطوير العمل الحكومي وتعزيز عمليات صناعة القرار، ودعم مساعي الحكومات لبناء مستقبلٍ أفضل لمجتمعاتها.

ويستضيف المنتدى العالمي للبيانات نخبة من المؤثرين من القيادات الحكومية والرؤساء التنفيذيين في القطاع الخاص ومسؤولي المنظمات الدولية والهيئات الأممية من مختلف أنحاء العالم، الذين يلتقون لمشاركة الأفكار والرؤى وبناء الحلول المبتكرة القائمة على الاستفادة من البيانات وتوظيفها في خدمة الحكومات.

تبادل الخبرات

وقالت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: «يتيح المنتدى العالمي للبيانات 2023 فرصة مثالية لتعزيز اقتصاد البيانات والاقتصاد القائم على المعرفة، إضافة إلى بناء شبكة علاقات واسعة مع نخبة الجهات الحكومية، والمنظمات الدولية والهيئات الأممية، والشركات والمؤسسات في القطاعين الخاص والأكاديمي، إلى جانب الخبراء والمختصين في مجال البيانات من جميع أنحاء العالم، لتبادل الخبرات ومناقشة توظيف البيانات والتكنولوجيا لصنع مستقبل أفضل».

وأضافت حنان أهلي: «يعكس مستوى المتحدثين العالميين والمشاركين في المنتدى المكانة التي تحظى بها دولة الإمارات عالمياً وإقليمياً، في مجال توظيف البيانات وتسخير التكنولوجيا لدعم صناعة القرار وتعزيز القطاعات الحيوية، وذلك لما تملكه الدولة من خبرات وممارسات متميزة، تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة دولة الإمارات للبيانات لدعم صنع القرار، ورسم سياسات حكيمة تساهم في توفير الرفاه للمجتمع وتحقيق جودة الحياة، ورسم مستقبل مستدام للأجيال القادمة».

ويعد المنتدى العالمي للبيانات الحدث الأهم إقليمياً في مجال الإحصاء وعلوم البيانات، الذي يجمع تحت مظلته عدداً من أهم صنّاع القرار وراسمي السياسات ومسؤولي الهيئات الأممية والمنظمات الدولية، ونخبة خبراء البيانات حول العالم.

ويشهد المنتدى عقد سلسلة جلسات وحوارات ترسم التوجهات المستقبلية في قطاع البيانات، وتناقش مواضيع من بينها، حوكمة البيانات وأهمية إدارتها باحترافية، وتعزيز البيانات لسياسات الفضاء، ودور البيانات في دعم القوة الناعمة للدول، وعلاقة البيانات في تحديد سلوك الأفراد، وارتباط البيانات الضخمة بالذكاء الاصطناعي، وأهمية البيانات في تغيير المستقبل من خلال التنبؤ بالأزمات الاقتصادية، وغيرها العديد من المواضيع.

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