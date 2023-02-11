محمد الشرقي يستعرض توجهات الفجيرة الاستراتيجية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يشارك سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في جلسة رئيسية ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2023، التي تعقد في دبي خلال الفترة من 13 - 15 فبراير الجاري، والتي تجمع على منصتها 20 رئيس دولة وحكومة وأكثر من 250 وزيراً و10 آلاف من المسؤولين الحكوميين وقادة الفكر والخبراء العالميين، وأكثر من 80 منظمة عالمية.

ويستعرض سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، في اليوم الثالث من أعمال القمة العالمية للحكومات، خلال جلسة بعنوان «التوجهات الاستراتيجية للفجيرة»، برامج وملامح التنمية في الإمارة، والدور الذي تلعبه حكومة الإمارة لتطوير الخدمات وتحسين جودة الحياة. ويلقي سمو ولي عهد الفجيرة الضوء على أبرز الإنجازات التي تحققت من مستهدفات الخطة الشمولية لإمارة الفجيرة 2040.

والتي تركز على تعزيز قطاعات الإسكان والنقل ومرافق البنية التحتية، وتولي اهتماماً كبيراً لتطوير القطاع السياحي وجذب المزيد من الاستثمارات. كما يتطرق سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، إلى طموحات الإمارة خلال الفترة المقبلة، مستعرضاً الفرص الواعدة التي تمتلكها إمارة الفجيرة في مختلف القطاعات، وقدرة مؤسساتها الحكومية على تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، وانعكاس ذلك على التنمية المستدامة في الإمارة.

وتشهد القمة العالمية للحكومات أكثر من 220 جلسة، يتحدث فيها 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل. يذكر أن القمة العالمية للحكومات 2023 تستضيف مجموعة من الجلسات ضمن 6 محاور رئيسية تشمل:

مستقبل المجتمعات والرعاية الصحية، وحوكمة المرونة الاقتصادية والتواصل، والتعليم والوظائف كأولويات الحكومة، وتسريع التنمية والحوكمة، واستكشاف آفاق جديدة، وتصميم واستدامة المدن العالمية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز