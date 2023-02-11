منتدى «الصناعة» يبحث تعزيز التصنيع الشامل والمستدام

المصدر: دبي - البيان

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تنظم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، منتدى الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات التي تعقد في الفترة من 13 - 15 فبراير الجاري، ويأتي المنتدى تماشياً مع هدف القمة العالمية للحكومات في تشكيل مستقبل أفضل مستدام للبشرية.

التحول التكنولوجي

وتعتزم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال فعاليات القمة، ضمن هدفها الاستراتيجي لتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، بما يخدم توجهات دولة الإمارات نحو تحقيق الاستدامة والحياد المناخي بمشاركة كافة القطاعات، الإعلان عن مبادرة نوعية داعمة للتحول التكنولوجي في القطاع الصناعي في الإمارات.

وذلك تحت مظلة برنامج التحول التكنولوجي، والذي يضع خط أساس لمستوى جاهزية وتبني التكنولوجيا المتقدمة في قطاع الصناعة، ويوفر إطار عمل لتوحيد مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة والاستدامة الصناعية، ويسهم في تحقيق النمو والتوسع والاستدامة، بالإضافة إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم الداعمة لتعزيز التمكين والجاهزية الصناعية وفق معايير الثورة الصناعية الرابعة.

وتماشياً مع «عام الاستدامة 2023»، يهدف منتدى الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى تعزيز نمو وتطور القطاع الصناعي بما ينسجم مع الهدف التاسع للتنمية المستدامة الذي يستهدف تطوير بنية تحتية مرنة وتعزيز التصنيع الشامل والمستدام وتعزيز الابتكار، وينسجم مع توجهات دولة الإمارات نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وتعزيز جهود العمل المناخي وتحقيق الحياد المناخي.

والأهداف الاستراتيجية لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدعم القطاع الصناعي الوطني القائم على حلول التكنولوجيا المتقدمة من خلال تحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، وضمان نموه واستدامته، وتعزيز تنافسية دولة الإمارات والترويج لها كمركز صناعي إقليمي وعالمي لريادة صناعات المستقبل.

الشراكات الدولية

وسيجمع المنتدى خلال فعالياته وجلساته النقاشية نخبة واسعة من صناع القرار والسياسات، ومسؤولي القطاعين الحكومي والخاص على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي بهدف استكشاف سبل تعزيز الشراكات الدولية، ونشر حلول الطاقة النظيفة في القطاع الصناعي وتبادل المعلومات والتجارب الناجحة لتعزيز سلسلة القيمة العالمية، وتوجيه الاستثمار نحو البحث والتطوير الصناعي، ودعم تنويع الصناعات اعتماداً على حلول التكنولوجيا المتقدمة.

وستعقد وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال فعاليات المنتدى جلسة نقاشية رئيسية مشتركة بعنوان «الاستدامة الصناعية: التوطين والتعاون الدولي»، وستركز على دور تبني ممارسات الاستدامة في الأنشطة التصنيعية، وأهمية مرونة سلسلة التوريد المحلية في مواجهة التحديات الجيوسياسية العالمية الحالية.

الاستدامة الصناعية

وستعلن الوزارة خلال فعاليات المنتدى عن مبادرة نوعية وإطار تنظيمي حديث ومبتكر لتعزيز التحول التكنولوجي وتعزيز الإنتاجية والاستدامة الصناعية، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، وستعرض تفاصيلها معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، لمساعدة الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الصناعة على تعزيز تبنيها لممارسات الاستدامة.

ويعد التحول التكنولوجي الركيزة الأساسية ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، من أجل تسريع وتيرة تبني وتطوير التكنولوجيا المتقدمة في جميع القطاعات الحيوية. وبناءً على الدروس المستفادة من برنامج الثورة الصناعية الرابعة، واستكمالاً لجهود الوزارة في دعم تبني وتطوير هذه التقنيات، تم إطلاق برنامج التحول التكنولوجي خلال 2022.

والذي يهدف إلى تسريع تبني وتطوير التكنولوجيا المتقدمة في جميع القطاعات الحيوية، ويهدف البرنامج إلى إطلاق أكثر من 1000 مشروع تكنولوجي بحلول 2031 ورفع صادرات التكنولوجيا المتقدمة إلى 15 مليار درهم وزيادة الناتج المحلي من التكنولوجيا المتقدمة إلى 110 مليارات درهم.

الجاهزية الصناعية

وضمن مشاركتها في فعاليات القمة العالمية للحكومات، ستعقد وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الاجتماع السنوي لشبكة رواد الصناعة 4.0، والتي تمثل أحد المكونات الأساسية لبرنامج الثورة الصناعية الرابعة، حيث تتعاون الشركات المحلية والدولية الرائدة لتبادل أفضل الممارسات.

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› الإعلان عن مبادرة نوعية داعمة للتحول التكنولوجي في القطاع الصناعي بالإمارات

› مشاركة واسعة من صناع القرار والسياسات ومسؤولي القطاعين الحكومي والخاص

› استكشاف سبل تعزيز الشراكات الدولية ونشر حلول الطاقة النظيفة بالقطاع الصناعي

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