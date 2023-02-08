«مستقبل التعليم» يبحث آليات تطوير القطاع والارتقاء بمخرجاته

المصدر: دبي - وام

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تنظم وزارة التربية والتعليم، الدورة الأولى من منتدى مستقبل التعليم تحت شعار «استشراف مستقبل التعليم»، وذلك ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023، التي تعقد في دبي خلال الفترة من 13 - 15 فبراير الجاري تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل».

وأشار معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، إلى الدور الحيوي الذي تؤديه القمة العالمية للحكومات في بناء مستقبل أفضل للدول والمجتمعات من خلال توفير منصة عالمية التأثير تجمع نخبة من القادة والمسؤولين والخبراء والمتخصصين، بهدف التباحث وتبادل الخبرات والتجارب واستشراف سبل تطوير شتى مجالات العمل الحكومي.

ونوه معاليه بأن تحديد أولوية التعليم والوظائف لدى الحكومات، باعتباره أحد المحاور الرئيسية الستة لدورة هذا العام من القمة، ما هو إلا دليل على أهمية التركيز على القطاع التعليمي، باعتباره المحرك الأساسي لصناعة مستقبل أكثر ازدهاراً، والتأكيد على ريادة دولة الإمارات في استشراف مستقبل التعليم وصناعته.

توجيهات

وقال معالي الفلاسي: «تعمل وزارة التربية والتعليم وفق توجيهات القيادة الرشيدة لتطوير منظومة تعليمية رائدة ومبتكرة تبنى على أحدث الممارسات العالمية المعتمدة لتأهيل وتخريج أجيال من القادة القادرين على مواصلة مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها الدولة، ما يسهم في تعزيز ريادة دولة الإمارات وتنافسيتها العالمية في مجال التعليم».

وأضاف: «يأتي إطلاق منتدى مستقبل التعليم خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات ليرسخ ريادة الوزارة في القطاع التعليمي عبر استضافته نخبة من الخبراء والمتخصصين وصناع القرار لبحث مستقبل القطاع وآليات تطويره والارتقاء بمخرجاته».

مناقشات

ويناقش منتدى مستقبل التعليم ثلاثة موضوعات رئيسية ضمن العملية التعليمية، هي: تطوير منظومة التعليم، والقوى العاملة وأهمية الاستثمار في تطوير كفاءات تعليمية قادرة على تخريج أجيال المستقبل، والتكنولوجيا.

وسيشهد المنتدى تنظيم ست جلسات نقاشية؛ الأولى بعنوان «مستقبل التعليم العالي والتعلم مدى الحياة»، ويستشرف النقاش سبل تطوير نظام تعليمي يبني المهارات التي يحتاجها سوق العمل في المستقبل وكيفية تسخير التكنولوجيا والابتكار لتكون محور التعلم في مختلف مراحل الحياة.

ويشارك في النقاش عبداللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في المغرب، وأنانت أجاروال، الرئيس التنفيذي لشركة «Edx»، وجيف ماجيونكالدا، الرئيس التنفيذي لشركة «كورسيرا»، ومانويل نونيز، عميد جامعة «IE»، وسيباستيان ثرون، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «Udacity».

وتحمل الجلسة النقاشية الثانية عنوان «مستقبل التقييم في التعليم المبكر والتعليم العام». ويشارك في الجلسة معالي سارة عوض عيسى مسلم، وزيرة دولة للتعليم المبكر، وأميت سيفاك، الرئيس التنفيذي لشركة «ETS»، وهادي بارتوفي، الرئيس التنفيذي لموقع Code.org، وجانيت جودوين، الرئيس التنفيذي لشركة «ACT».

وتستشرف الجلسة النقاشية الثالثة بعنوان «دور شركات التكنولوجيا في تشكيل مستقبل التعليم».

وتحمل الجلسة الرابعة من المنتدى عنوان «شركات التكنولوجيا التعليمية الناشئة: الاستثمارات والتوجهات». ويشارك في الجلسة الدكتور دارم الطباع، وزير التربية السوري، وربيع خوري، مدير عام شركة «MEVP»، وفيليب باهوشي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «MAGNIiTT»، وبدر ورد، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «Lamsa»، وفارس سمارة، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة «Ostaz».

فيما ستكون الجلسة النقاشية الخامسة بعنوان «تأهيل وتمكين القوى العاملة في القطاع التعليمي»، ويشارك في الجلسة معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، وسعدية زاهدي، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي، والدكتورة سونيا بن جعفر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة عبدالله الغرير للتعليم، وآنا موليرو، الرئيس التنفيذي لشؤون الحكومات في شركة «Teach for All».

وتنظم وزارة التربية والتعليم الجلسة السادسة الأخيرة بالشراكة مع المدرسة الرقمية.

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› أحمد الفلاسي:

يرسخ ريادة الوزارة في القطاع التعليمي عبر استضافة نخبة من الخبراء والمتخصصين

› التركيز على القطاع باعتباره المحرك الأساسي لمستقبل أكثر ازدهاراً

› الدورة الأولى من المنتدى تنطلق 14 الجاري تحت شعار «استشراف مستقبل التعليم»

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