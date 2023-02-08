إطلاق النسخة السادسة من جائزة أفضل وزير في العالم

المصدر: دبي - وام

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تطلق القمة العالمية للحكومات 2023، النسخة السادسة من جائزة أفضل وزير في العالم، بالشراكة مع شركة «برايس ووتر هاوس كوبرز» الشرق الأوسط، ضمن مبادراتها الهادفة للتعريف بأفضل النماذج العالمية الرائدة في العمل الحكومي، في تطوير منظومة الفرص المستقبلية، وحلول مبتكرة للتحديات العالمية تدعم بناء مجتمعات مستدامة، والاحتفاء بإنجازاتها الاستثنائية.

وبحضور معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات.. وقعت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل نائبة رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، وهاني أشقر، الشريك المسؤول في بي دبليو سي الشرق الأوسط، الشراكة الاستراتيجية مع شركة برايس ووتر هاوس كوبرز PWC لتنظيم الجائزة.

جهود

وتسلط جائزة أفضل وزير في العالم الضوء على الجهود الاستثنائية لوزراء الحكومات حول العالم من أجل تعزيز التميز في القطاع الحكومي، وتطبيق مبادرات ناجحة وقابلة للتطوير ومستدامة تسهم في النهوض الاجتماعي والاقتصادي لمواطنيها.

كما تحتفي الجائزة بالجهود المبذولة لإلهام غيرهم من المسؤولين الحكوميين ومقدّمي الخدمات من أجل تعزيز الابتكار وزيادة المعرفة بتقديم الخطاب العام في شأن القضايا العالمية في وقتنا الحاضر والمستقبل.

وقالت معالي عهود بنت خلفان الرومي: تترجم جائزة أفضل وزير في العالم فكر وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بالاحتفاء بأصحاب التجارب الملهمة من صناع القرار في الحكومات حول العالم، والذين قدموا تجارب مبتكرة أسهمت بصورة إيجابية في تعزيز جودة الحياة داخل مجتمعاتهم.

وأشارت معاليها إلى أن الجائزة تبرز الجهود الاستثنائية والمبتكرة التي يقدمها وزراء من حول العالم، أسهموا بأفكارهم الملهمة في تعزيز التميز الحكومي في بلدانهم عبر تطبيق إصلاحات ناجحة وقابلة للتطوير.

وأوضحت معالي عهود بنت خلفان الرومي أن القمة تولي أهمية كبيرة للجهود الحكومية التي تستشرف مستقبل التنمية المستدامة، وتسعى لإيجاد حلول استباقية للتحديات القائمة والمحتملة، الأمر الذي يسهم في رسم مستقبل أفضل للمجتمعات، مشيرة معاليها إلى أن القمة تسعى دوماً لتقديم نماذج ملهمة وصاحبة أفكار غير تقليدية لتضعها نموذجاً أمام القيادات الحكومية الشابة.

وقالت معاليها باتت المشاركة في أعمال القمة العالمية للحكومات سواء عبر الجلسات أو المنتديات أو المنافسة في الجوائز هدفاً أمام صناع القرار في حكومات العالم، وتشكل القمة منصة عالمية لتبادل المعارف والأفكار المبدعة في تقديم الخدمات الحكومية، كما أنها تتيح الفرصة للاطلاع على التجارب المتميزة في مجالات العمل الحكومي المختلفة وبما يسهم في إعادة صوغ مفهوم تقديم الخدمات الحكومية بأساليب مبتكرة.

منصة

من جانبه، قال هاني أشقر، الشريك المسؤول في بي دبليو سي الشرق الأوسط إن القمة العالمية للحكومات تمثل منصة مثالية لمناقشة القضايا العالمية الأكثر إلحاحاً، والخروج بحلول جديدة وغير تقليدية لهذه القضايا.

وأضاف: توفر جائزة أفضل وزير في العالم، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات، فرصة فريدة لتسليط الضوء على الإنجازات الرئيسة في القطاع الحكومي وتكريم المسؤولين الحكوميين على إنجازاتهم.

وقال تشارك بي دبليو سي الشرق الأوسط في القمة العالمية للحكومات منذ عشر سنوات تعزيزاً لالتزامنا تجاه القطاع العام كما يتماشى هذا التعاون مع هدفنا المتمثل في بناء مجتمع من المحللين للعمل بأساليب جديدة لتحقيق أهداف التحول عبر نتائج مستدامة.

من جانبها، قالت منى أبو هنا، الشريكة المسؤولة عن شؤون الموظفين في «بي دبليو سي» في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا «منذ ما يقرب من عقد، أسهمت بي دبليو سي الشرق الأوسط بكل فخر في تنفيذ هدف القمة العالمية للحكومات في دعم تحول الحكومات عبر التعاون لتطوير الرؤى المستقبلية والريادة الفكرية».

وأضافت «تأتي مشاركتنا في القمة عبر جائزة أفضل وزير في العالم، وحضورنا أيضاً شركاء معرفيين للقمة لتحديد التميز الحقيقي في قطاع الخدمات العامة في جميع أنحاء العالم وإنشاء منصة للأفكار ترسم منظوراً متميزاً في القطاع الحكومي».

وقالت: تواصل القمة العالمية للحكومات مسيرتها في تسريع الحوكمة والتنمية، وتكريم القادة الملهمين الذين يرسمون مستقبلاً أفضل. وتستند جائزة أفضل وزير في العالم إلى معايير عدة، إذ تحتفي بأصحاب المبادرات الناجحة والقابلة للتطوير والتطبيق، وذلك بهدف تحقيق التغيير الإيجابي في المجتمع، والمرونة الحكومية، والجهوزية، والابتكار لاستشراف الإمكانات المستقبلية، وتعزيز الحوكمة لتحسين جودة حياة الأفراد في المجتمع.

وتتبع الجائزة آلية ترشيح متعددة الأبعاد تتضمن تحليلاً على المستويين الكلّي والجزئي لتحديد الوزراء الذين قدموا إسهامات قيّمة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، وذلك باستخدام مصادر رئيسة وثانوية. وفي المرحلة التالية تتم تصفية قائمة المرشحين باستخدام معايير الكفاءة ومؤشرات التقييم.

ويجرى اختيار «الدول محل التركيز» من بين تلك الدول التي تحتل المراتب الأولى في أربعة مؤشرات عالمية اجتماعية واقتصادية وهي مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، ومؤشرات الحوكمة العالمية، ومؤشر التنمية البشرية، ومؤشر السعادة.

وتتعدد مصادر الترشيح التي تعتمد عليها لجنة التحكيم التي تتألف من مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وقادة لأهم الشركات العالمية، ويأتي في مقدمتهم شركاء برايس ووتر هاوس كوبرز العالميون، إذ يعمل الشركاء في الدول محل التركيز على ترشيح ثلاثة وزراء بحد أقصى ممن تنطبق عليهم معايير التقييم، وبناءً على معرفتهم بالوزراء ونهج عملهم.

2016

تم إطلاق جائزة أفضل وزير في العالم في الدورة الرابعة للقمة العالمية للحكومات عام 2016، وحصل عليها في نسخها الخمس السابقة 5 وزراء، البداية كانت مع غريغ هانت وزير البيئة القائم بأعمال وزير المدن والبيئة العمرانية في أستراليا، الذي فاز بالنسخة الأولى للجائزة، وكانت الجائزة في نسختها الثانية من نصيب أوا ماري كول سيك وزيرة الصحة في جمهورية السنغال.

فيما فازت سيري مولياني أندراواتي وزيرة المالية في إندونيسيا بجائزة النسخة الثالثة، أما النسخة الرابعة للجائزة في 2019، ففاز فيها فيروز الدين فيروز وزير الصحة في جمهورية أفغانستان، وذهبت النسخة الخامسة في 2022 إلى أزوسينا أربليتشي وزيرة الاقتصاد والمالية في أوروغواي.

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