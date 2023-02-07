القيادات الشابة العربية تبحث الفرص والرؤى المستقبلية

المصدر: دبي - البيان

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تستضيف القمة العالمية للحكومات 2023، النسخة الثانية من الاجتماع العربي للقيادات الشابة؛ تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مركز الشباب العربي، بمشاركة وزراء الشباب العربي وقادة مؤسسات العمل الشبابي في المنطقة الذين يبحثون مع مجموعات شبابية عربية من مختلف التخصصات، القضايا والفرص التي تهم الشباب.

وتركز هذه الدورة على علاقة الشباب بالهوية واللغة العربية ونظرة الشباب العربي إلى العالم وانطباعات العالم عنه، والسردية التي تقدمها المنطقة العربية لتعزيز صورة الشباب العربي، وتقديم انطباعات إيجابية صحيحة عن البلاد العربية وكفاءاتها ومواهبها الشبابية ورؤاها المستقبلية الطموحة، وحرصها على تحويل التحديات إلى فرص.

وتتضمن النسخة الثانية مشاركة 22 دولة عربية، و35 وزيراً وصانع قرار، و200 مشارك، و1000 شاب يتم رصد آرائهم وتلخيصها للمجتمعين.

تبادل الأفكار

ويكتسب الاجتماع أهمية خاصة في ظل انعقاده كأولى الفعاليات الإقليمية مع إعلان الأمانة العامة لجامعة الدول العربية 2023 «عام الشباب العربي»، لتشجيع الشباب على المشاركة المجتمعية الهادفة، وتبادل الأفكار والخبرات مع الحكومات العربية، فضلاً عن معرفة واقع الشباب العربي، وأهم التوجهات المستقبلية حول سلوكياته وتطلعاته ورؤيته.

وينعقد الاجتماع بحضور ممثلين عن جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ومشاركة وزراء الشباب العرب، ومنهم معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، ومعالي شما المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب ونائب رئيس مركز الشباب العربي رائدة الشباب في مؤتمر المناخ «كوب 28»، ود. أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري ورئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب في جامعة الدول العربية، وأيمن المؤيد، الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بمملكة البحرين، ومحمد النابلسي، وزير الشباب في الأردن، ومحمد المهدي بن سعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل في المغرب، وروان توفيقي، وزيرة شؤون الشباب والرياضة في البحرين، وهزار عبدالرسول عجب، وزيرة الشباب والرياضة في السودان، ومحمد أسلم اسويدات، وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان في موريتانيا، وعبدالرزاق سبقاق، وزير الشباب والرياضة في الجزائر، وأحمد محمد حسين قاسم، وزير الشباب والرياضة في العراق، وكمال دقيش، وزير الشباب والرياضة في تونس، والمهندس أسامة السعداوي، وزير الريادة والتمكين في فلسطين، وهيبو مؤمن عسوي، وزيرة الشباب والثقافة في جيبوتي، والدكتور جورج كلاس، وزير الشباب والرياضة في لبنان، ومحمد بري محمود، وزير الشباب والرياضة في الصومال.

كما يشهد الاجتماع العربي للقيادات الشابة مشاركة بدر القاضي، نائب وزير الرياضة السعودي، والمهندس بدر الكحيل الأمين العام لمؤسسة مسك، والدكتور بدر البدر الرئيس التنفيذي لمؤسسة مسك من المملكة العربية السعودية، وزيد السلماني المدير التنفيذي لمركز الشباب في سلطنة عمان، وعمران شرف مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، ومشعل السبيعي نائب المدير العام لقطاع الخدمات المساندة بالهيئة العامة للشباب، والدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب بجمهورية مصر العربية، والمهندس زيد السلماني، المدير التنفيذي لمركز الشباب في سلطنة عُمان، وسناء الشوا، معاون وزير الثقافة من الجمهورية العربية السورية، وزهرية سيد أحمد، الأمينة العامة لوزارة الشباب بجمهورية جزر القمر، والبروفيسورة هنادا طه مديرة مركز زاي لبحوث تعليم اللغة العربية من دولة الإمارات.

وتشهد هذه الدورة انعقاد حلقة وزارية شبابية مفتوحة تضم عدداً من وزراء الشباب العرب مع نخبة من الشباب العربي من مختلف المجالات والتخصصات، يسبقها عرض لنتائج اللقاءات التمهيدية التي سبقت تنظيم الاجتماع، ورصدت آراء 1,000 شاب وشابة من الوطن العربي حول المحاور التي تطرحها نقاشات الاجتماع العربي للقيادات الشابة وحلقته الوزارية في دورته الثانية.

نجاح

وفي هذا الإطار قالت معالي شما المزروعي: «نجاح النسخة التأسيسية للاجتماع العربي للقيادات الشابة ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2022 وفي ختام فعالية إكسبو العالمية التي استضافتها دولة الإمارات العام الماضي أثمر بتأسيس فريق عمل عربي مشترك معني بالاستثمار في طاقات الشباب وتوجيهها نحو مسارات التنمية المتعددة». وأضافت معاليها: «في هذه النسخة من الاجتماع العربي للقيادات الشابة نضع ملفاً مهماً على طاولة النقاش والتحليل، وهو هوية الشباب العربي وصورته في العالم، من خلال نظرته إلى نفسه ونظرة العالم له، وبحث سبل تمكينه من تفعيل فرصه وتعزيز ارتباطه بلغته العربية في شخصيته ونتاجه المعرفي والمهني، وذلك بموازاة العمل معاً على تجديد السردية الإيجابية عن القدرات والإمكانات الشبابية الواعدة وتغذية الأمل في نفوس الشباب». وقالت: «نبني على مكتسبات الدورة السابقة، وسيكون لدينا دوماً أفكار وتوصيات جديدة للاستفادة منها في تحقيق الأثر الأفضل والتأثير الأمثل لمبادرات العمل الشبابي المحلية والمشتركة في منطقتنا. ونتطلع إلى نتائج نوعية للدورة الثانية من الاجتماع العربي للقيادات الشابة هذا العام».

وتابعت معاليها وبصفتها رائدة الشباب في مؤتمر المناخ «كوب 28»: «سنعمل مع كافة الشركاء في الدول العربية من وزارات شباب ومؤسسات لتعزيز مشاركة الشباب العربي في المؤتمر وإيصال صوتهم وزيادة وعيهم في ملف التغير المناخي بما يدعم طموحاتهم للعب دور قيادي ومؤثر في المنطقة والعالم».

فعاليات نوعية

ويتخلل الاجتماع عروض تقديمية شاملة من مؤسسات عربية متخصصة بالعمل الشبابي من كلٍ من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية وعدد من الدول العربية.

ويشهد الاجتماع عرض تجربة مجالس الشباب في دولة الإمارات بحضور نخبة من القادة وأعضاء مجالس الشباب بكل أنواعها منذ تأسيس المنظومة إلى يومه، مع إبراز مختلف قصص النجاح، والآفاق المتاحة لمشاركة نموذج مجالس الشباب الناجح مع مختلف الدول العربية لتطوير مشاركة الشباب في تنمية مجتمعاتهم.

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