عهود الرومي: التركيز على التطوير الحكومي

المصدر: دبي - وام

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قالت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، نائبة رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات: إن القمة العالمية للحكومات منصة خلاقة لمناقشة أهم القضايا والتحديات التي تواجهها الحكومات في شتي القضايا، مؤكدة أن الدورة الحالية ستركز على ملف التطوير الحكومي والحوكمة ضمن 4 منتديات لتمكين الحكومات من وضع النماذج الحكومية والسياسات وتعزيز جهوزيتها للمستقبل.

منتديات

وبينـت معاليها على هامش «حوار القمة العالمية للحكومات» الذي عُقد أمس في متحف المستقبل بدبي؛ أن المنتديات الأربعة هي: منتدى «تصميم المستقبل» ويعقد أول مرة؛ ويقدم تصوراً شاملاً عن تشريعات المستقبل، وكيفية تقديم تشريعات تواكب المستقبل وتحدياته، عبر ورش عمل للخبراء القانونيين والشركاء من القطاع الخاص، ومنتدى «المرأة في الحكومة» ويهدف إلى إبراز القيادات النسوية الحكومية الناجحة على مستوى العالم، بالإضافة إلى النسخة الثانية من «الإدارة العربية الحكومية» ويفتتحها أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وأخيراً منتدى «الخبرات الخليجي» ويركز على حكومات دول مجلس التعاون الخليجي.

آفاق

وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، أهمية المحاور الرئيسة لأجندة القمة العالمية للحكومات لعام 2023، وهي: تسريع التنمية والحوكمة، والرعاية الصحية، واستكشاف آفاق جديدة، وحوكمة المرونة الاقتصادية والتواصل، وتصميم واستدامة المدن العالمية، والتعليم والوظائف أولويات الحكومة، مؤكدة أن تلك المحاور تساعد الحكومات على فهم التحديات وتحديد الأولويات والفرص وترجمتها إلى سياسات ومشروعات قابلة للتنفيذ في إطار جهوزيتها للمستقبل.

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