محمد القرقاوي: 20 رئيس دولة وحكومة يشاركون في قمة الحكومات 2023

المصدر: دبي - علي الزكري

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قال معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، إن القمة في دورتها الحالية تعقد ضمن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

هذا وكشف معاليه، خلال "حوار القمة"، عن مشاركة 20 رئيس دولة وحكومة في القمة العالمية للحكومات 2023، يتقدمهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

وأشار معاليه إلى أن القمة العالمية للحكومات أعادت صياغة مفهوم جديد للعلاقة بين القطاعين العام والخاص قوامه التكامل.

ومن المقرر أن تنظم الدورة المقبلة من القمة العالمية للحكومات في الفترة من 13- 15 فبراير 2023.

وأضاف القرقاوي أن القمة العالمية للحكومات ستجمع أكثر من 80 منظمة عالمية وإقليمية وأكثر من 250 وزيراً و10 آلاف من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال وقادة الفكر والخبراء وصناع المستقبل، سيشهدون 220 جلسة يتحدث فيها أكثر من 300 متحدث عالمي وسيتم إصدار 20 تقريراً معرفياً بالتعاون مع الجهات المعرفية.

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