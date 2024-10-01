«ويتيكس» لاعب رئيسي على أجندة الاستدامة العالمية

المصدر: دبي - البيان

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يعتبر معرض «ويتيكس» حدثاً رئيسياً في جدول فعاليات الاستدامة العالمية، وأكبر معرض في المنطقة في قطاعات الطاقة والمياه والتنمية الخضراء والاستدامة وإزالة الكربون والتنقل الأخضر والهيدروجين الأخضر، ويتميز باستقطاب العديد من الشركات المحلية والإقليمية والعالمية الراعية لأجندة وفعاليات الحدث العالمي.

الرعاة الإعلاميون الاستراتيجيون

دبي للإعلام

قال محمد سليمان الملا، الرئيس التنفيذي لـ«دبي للإعلام»: يعد «ويتيكس» منصة مثالية لمناقشة القضايا المتعلقة بالطاقة والمياه والإدارة البيئية المثلى والتنمية والاستدامة. وتأتي شراكة «دبي للإعلام» مع المعرض في سياق التزامها بدعم وتشجيع المبادرات المهمة التي تشهدها دبي ودولة الإمارات، وتشجيع الابتكار وتبني الممارسات الصديقة للبيئة. ويمثل الإعلام شريكاً أساسياً في نقل قصة نجاح الإمارة في كافة القطاعات عبر تسليط الضوء على أبرز مشاريعها التنموية، ويشكل أداة مهمة لتعزيز مسارات التنمية المستدامة. وتحرص «دبي للإعلام» عبر منصاتها وقنواتها التلفزيونية على رفع مستوى الوعي بمختلف القضايا البيئية، وتسعى من خلال شراكاتها الاستراتيجية إلى إحداث تغيير إيجابي في المجتمع، عبر مواكبة فعاليات المعرض الذي يُعد ملتقى سنوياً لتبادل الخبرات والأفكار مع أبرز صنّاع القرار والخبراء في قطاعات المياه والطاقة النظيفة والبيئة، وإبراز المشروعات الواعدة في هذه المجالات، مما يسهم في تحقيق رؤى دبي وتطلعاتها بأن تكون مركزاً عالمياً للاقتصاد الأخضر.

شبكة الإذاعة العربية

قال محمود الرشيد مدير عام شبكة الإذاعة العربية: «نفخر بهذه الشراكة الاستراتيجية المتميزة مع هيئة كهرباء ومياه دبي والرعاية الإعلامية لـ«ويتيكس» في دورته الـ26، كما نفخر أن نكون أحد الرعاة الإعلاميين الاستراتيجيين لمواكبة هذا الحدث الذي يحقق نجاحاً كبيراً عاماً بعد عام، ويدعم معرض ويتيكس جهود دولة الإمارات وإمارة دبي لحشد الجهود الدولية الرامية إلى تسريع عجلة انتقال الطاقة وتحقيق الحياد الكربوني، وأصبح ملتقى الخبراء والمختصين من جميع أنحاء العالم لمناقشة أحدث الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات التي تواجهها قطاعات الطاقة النظيفة والمتجددة والمياه والبيئة والنفط والغاز والاستدامة وغيرها، والعالم اليوم بحاجة إلى التضامن أكثر وتبادل الخبرات والآراء والأفكار من أجل المحافظة على كل هذه الموارد الطبيعية والأساسية. ومن خلال هذا المعرض سيتم بالتأكيد مناقشة كل هذه الأمور، وبدورنا سننقل الصورة إلى جميع المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات وخارجها بحكم أن الإعلام هو مرآة المجتمع ولا بد أن تصل رسالة المعرض عبر جميع المنصات التي تتبع شبكة الإذاعة العربية بمختلف إذاعاتها ومنصاتها الرقمية المتعددة اللغات، والتي تستهدف المواطنين وأبناء الجاليات المقيمة في دولة الإمارات».

سي إن بي سي عربية

قال محمد برهان، الرئيس التنفيذي لشركة سي إن بي سي عربية: «في الوقت الذي يستعد فيه معرض «ويتيكس» لجمع القادة والمتخصصين في هذا القطاع لبدء مناقشات حول مستقبل مستدام وإلهام التنمية، يشرفنا أن نجدد شراكتنا مع هيئة كهرباء ومياه دبي كراع إعلامي استراتيجي. نعتقد أنه يمكننا توفير الزخم المطلوب من خلال منصاتنا مع استمرارها في مناقشة وزيادة الوعي حول إيجاد بيئة مستدامة للجميع».

الرعاة الذهبيون

الإمارات العالمية للألمنيوم

قال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تأتي السلامة على رأس أولوياتنا دائماً، ولهذا السبب يسعدنا دعم تركيز معرض ويتيكس على السلامة هذا العام. لقد عملنا لعقود على التحسين المستمر لجميع جوانب السلامة، الحلول التقنية مثل المعدات الآمنة، ونظام إدارة السلامة لدينا، وثقافة السلامة، والقيادة المبدعة. إن سقف طموحاتنا عالٍ جداً، ونسعى إلى تقليل الأضرار إلى مستوى الصفر، ليس هذا فحسب، وإنما أيضاً للقضاء على المخاطر والأضرار في جميع عملياتنا. ونتطلع إلى مشاركة ما تعلمناه في معرض ويتيكس، والتعلم بدورنا من الآخرين».

دراجون أويل

قال المهندس علي راشد الجروان، الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل: «تسعدنا الإضاءة على أهمية الاستدامة في قطاعنا. ويوفر «ويتيكس 2024» لقادة القطاع منصة مهمة لمناقشة حلول انتقال الطاقة. وندعو زوار المعرض للمشاركة في الجلسات النقاشية وورش العمل التي يقدمها أبرز خبرائنا».

هواوي

قال أليكس يانغ، نائب رئيس المبيعات، قطاع الطاقة، الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، الأعمال المؤسسية في هواوي: «لتحقيق تحول رقمي مستدام ومواجهة التحديات المتزايدة التي تواجه أنظمة الطاقة الحديثة، يتطلب الأمر تضافر الجهود وبناء شراكات قوية مدعومة بالتقنيات الرقمية والذكية. هذه التقنيات توفر لنا الأدوات اللازمة للابتكار والتعاون لبناء قدرات منهجية وتأسيس نظام إيكولوجي حيوي يدعم التحول نحو مستقبل طاقة أكثر كفاءة واستدامة. تمثل حلول التوزيع الذكية «IDS» مثالاً عملياً على كيفية تطبيق هذه المبادئ لتعزيز كفاءة الطاقة الكهربائية وتلبية الاحتياجات المتزايدة».

آفاق الخليج للموارد الهندسية

قال ريفاين كالاي، الرئيس التنفيذي لشركة آفاق الخليج للموارد الهندسية: «بدأت شركة آفاق الخليج للموارد الهندسية كحلم شخصي في عام 1996 في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد نمت لتصبح رؤية يتشاركها الكثيرون. توسعت الشركة خارج الحدود لتصل إلى سلطنة عمان ودولة قطر وجمهورية الهند، حيث رسخت آفاق سمعتها كمزود شامل للمؤسسات الخدماتية المتخصصة في الطاقة في جميع أنحاء دولة الإمارات وخارجها. تركيزنا على الاستدامة والامتثال والسلوك الأخلاقي أهلنا للتعاون مع كبرى الجهات في القطاع. نحن فخورون بالمشاركة في معرض «ويتيكس» والتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي لتعزيز رؤية القيادة في دولة الإمارات. معاً، نحن ملتزمون ببناء مستقبل مستدام يتماشى مع الأهداف الوطنية وتبني الممارسات المبتكرة. آفاق ملتزمة بتقديم حلول عالية الجودة ومخصصة، مع تقدير العلاقات القوية وتعزيز جودة الحياة للجميع».

الإمارات للمحولات والمفاتيح الكهربائية المحدودة

قال شيراج باتيل، شريك ومدير في مجموعة الإمارات للمحولات والمفاتيح الكهربائية: «على مدى السنوات العشرين الماضية، كان معرض «ويتيكس» شاهداً على الرحلة الرائعة لشركة الإمارات للمحولات والمفاتيح الكهربائية المحدودة، حيث تطورنا وتوسعنا لنصبح مجموعة الإمارات للمحولات والمفاتيح الكهربائية. وقد وفر لنا هذا الحدث المرموق منصة مثالية لعرض عروضنا المبتكرة، والتواصل مع قادة القطاع، والمساهمة في التنمية المستدامة المستمرة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها.

وباعتبارنا رعاة فخورين لمعرض «ويتيكس 2024»، فإن رؤيتنا تتوافق بشكل وثيق مع طموح الدولة لمستقبل أكثر اخضراراً، حيث تلعب الطاقة المتجددة والممارسات المستدامة دوراً حاسماً. نضع نصب أعيننا هدفنا والتزامنا بتوفير الشبكة والمرونة والموثوقية، ودعم رحلة دولة الإمارات العربية المتحدة نحو اقتصاد أكثر استدامة وكفاءة في استخدام الطاقة. ونتقدم بخالص الشكر لمنظمي معرض «ويتيكس» ولهيئة كهرباء ومياه دبي على تفانيهم في تعزيز هذه المبادرات الحيوية، ونتطلع إلى مواصلة هذه الرحلة معاً».

«إيه إيه إس إيه» الشرق الأوسط للمقاولات

قال صالح سي بي، رئيس شركة «إيه إيه إس إيه» الشرق الأوسط للمقاولات: «ويتيكس» يعتبر منصة رائدة في المنطقة للابتكار في مجالات الطاقة والمياه والاستدامة، وكشريك منذ 16 عاماً، استفادت الشركة من هذه المنصة العالمية للتواصل مع الأعضاء الرئيسيين في القطاع، بدءاً من المصنعين والموردين إلى الباحثين ومقدمي الخدمات. وباعتبارها شريكاً موثوقاً به لهيئة كهرباء ومياه دبي منذ 18 عاماً، تفتخر الشركة بخبرتها الواسعة في تطوير البنية التحتية. وتمتد خبرتنا المثبتة لتشمل مشاريع مثل كابلات النقل الأرضية وبناء المحطات الفرعية وغيرها.

وبدعم قوي من سي بي القابضة، وهي مجموعة عالمية بارزة، تتمتع «إيه إيه إس إيه» بفريق يضم أكثر من 7,000 موظف، وأكثر من 500 مركبة وآلة، وسجل حافل من المشاريع بأكثر من 1,500 مشروع مكتمل. وتعتبر الشركة في مقدمة الشركات التي لديها بنية تحتية مستدامة، حيث تعمل في جميع الإمارات السبع بدولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية الهند، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر. ويوفر معرض «ويتيكس» منصة مثالية لإظهار التزامنا بالاستدامة والتواصل مع رواد الصناعة الذين يشاركوننا رؤيتنا».

حياة للاتصالات

قال عبدالرؤوف الوزان، الرئيس التنفيذي لشركة حياة للاتصالات: «يسعدنا أن نبدأ شراكتنا مع هيئة كهرباء ومياه دبي في مجالات مراكز البيانات وإدارة وصيانة المنشآت والطاقة المتجددة. ونهدف من خلال هذا التعاون إلى تقديم حلول مبتكرة والاستفادة من علاقتنا القوية لتعزيز البنية التحتية الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي.

في حياة للاتصالات نفخر بتقديم خدمات إدارة مراكز البيانات للمؤسسات، ومحطات توصيل الكابلات الدولية لمختلف العملاء في المنطقة. تأسست شركة حياة للاتصالات عام 1999 في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأصبحت شريكاً موثوقاً لهيئة كهرباء ومياه دبي منذ عام 2019، حيث نجحت في تنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية. وتدعم هذه الشراكة الهدف الاستراتيجي لهيئة كهرباء ومياه دبي المتمثل في توسيع خدماتها الرقمية وتحسين عوائد الاستثمار للمتعاملين، مما يؤكد التزامنا المشترك بالابتكار والتميز. كلتا الشركتين متحمسة للفرص المتاحة أمامهما، وتتطلعان إلى تشكيل مستقبل الخدمات الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة».

سوشيال آيز

قال طارق إسبر، مدير عام شركة سوشيال آيز: «فخورون بأن نشارك في هذه الرحلة الرائدة والمضي قدماً نحو مستقبل أكثر اخضراراً وابتكاراً. تفخر سوشيال آيز بدعم معرض «ويتيكس»، باعتبارها الراعي الذهبي لهذا الحدث الذي يُعد الأكبر من نوعه للاستدامة وتكنولوجيا الطاقة النظيفة في المنطقة. يواصل المعرض دوره كمنصة عالمية رائدة لاستعراض الحلول المبتكرة في قطاعات الطاقة والمياه والتكنولوجيا الخضراء، في وقت تضع فيه دولة الإمارات الاستدامة في مقدمة أولوياتها. ويعكس دعمنا لمعرض «ويتيكس» التزامنا بالنهوض بهذه القطاعات الحيوية، كما يسهم في تعزيز مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر».

الكهرباء الاتحادية

قال غانش كانداسامي، المدير العام لشركة «الكهرباء الاتحادية»: «إن شركتنا تعد اليوم واحدة من الشركات الرائدة في تصنيع المنتجات الكهربائية، فضلاً عن كونها مزوداً شاملاً للحلول والخدمات في مجالات توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها. شركتنا مختصة في تصنيع المعدات والأنظمة الكهربائية لعملائنا في قطاعات المرافق الكهربائية، والصناعية، والنفط والغاز، والبنية التحتية. فريقنا يضم محترفين ذوي مهارات عالية ويلتزم بتقديم حلول تلبي احتياجات ومتطلبات عملائنا من حيث التسليم وكفاءة وجودة وفعالية المنتجات.

تتمثل مهمة شركتنا في تحقيق أقصى درجات رضا العملاء من خلال تقديم منتجات عالية الجودة تتناسب مع متطلباتهم، إلى جانب المساهمة في تقليل وقت التوقف عن العمل ونفقاتهم. تضم محفظة منتجاتنا، محولات القدرة والتوزيع المغمورة بالزيت حتى فئة 132 كيلوفولت، ومحولات الراتنج المصبوب الجافة، ومحطات التوزيع المعبأة، ولوحات التوزيع الكهربائية منخفضة الجهد، وأنظمة قنوات الكهرباء منخفضة الجهد، وكابلات الجهد المنخفض».

ايترون

قال غاري كوكس، نائب رئيس المبيعات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة ايترون: «لدى شركة ايترون عقود من الخبرة الواسعة في ابتكار طرق إدارة المؤسسات الخدماتية والمدن حول العالم للطاقة والمياه.

ويسعدنا عرض حلولنا في الدورة السادسة والعشرين من معرض «ويتيكس»، حيث سيسلط جناحنا الضوء على حلولنا الشاملة في الطاقة والمياه، والمعتمدة على أنظمة إيكولوجية طورها شركاؤنا، والتي أثبتت كفاءتها وجدواها على نطاق واسع في أقسى الظروف المناخية على الأرض. وعلى ضوء إدراكنا للتحديات والعقبات العديدة التي تواجه دمج الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم، نفخر بأن نكون راعياً ذهبياً لـ«ويتيكس»، الذي يجمع قادة القطاع لتمهيد الطريق نحو عالم أكثر كفاءة في استخدام الموارد».

مجموعة الدانوب

قال رضوان ساجان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الدانوب: «بوصفنا اسماً بارزاً في قطاع التطوير العقاري في دبي، نلتزم بدمج الاستدامة في جميع مشاريعنا. ويتوافق التزامنا بالتصميم المعماري المستدام، وكفاءة الطاقة، وترشيد المياه، واستخدام مواد البناء المستدامة، وإدارة النفايات، مع المعايير البيئية العالمية ومعايير تصنيف الريادة في الطاقة والتصميم البيئي «LEED»، ونظام دبي للمباني الخضراء «السعفات»، ونظام التقييم بدرجات اللؤلؤ للمباني.

ونفخر بأن نكون أحد الرعاة الذهبيين لمعرض ويتيكس 2024، ونتقدم بالشكر لهيئة كهرباء ومياه دبي على مبادراتها الرائدة في الاستدامة. وتشكل ريادة الهيئة ودعمها الدائم مصدر إلهام لنا لاستكشاف تقنيات وابتكارات جديدة تسهم في تعزيز أدائنا البيئي. ونعمل مع الهيئة لإرساء معايير جديدة في قطاع العقارات وتحفيز الجميع على مشاركتنا جهودنا في هذا الشأن».

شركة باور بلس كيبل المحدودة

قال سانجاي جوينكا، الرئيس التنفيذي ومدير شركة باور بلس كيبل المحدودة: «إنّ معرض ويتكس، والذي يشكل المنصة الرائدة على صعيد المنطقة لعرض تقنيات الاستدامة والطاقة النظيفة، يجسد بالتأكيد التميز في التنظيم والتنفيذ، كما تسهم مساحته الكبيرة وتخطيطه الدقيق في جمع قادة الصناعة والمبتكرين والمهتمين في بيئة ديناميكية تعزز التعاون والإلهام. نحن في شركة باور بلس كيبل المحدودة، بصفتنا مصنّعاً محلياً عالي الجودة للكابلات الكهربائية، فخورون بأن نكون جزءاً من هذا المعرض الرائد كراعٍ ذهبي.

إن التصميم المدروس والبرمجة الشاملة يسلطان الضوء على التقنيات المتطورة والممارسات المستدامة، إلى جانب تسهيل المناقشات الهادفة والشراكات. ويوفر «ويتيكس» منصة متفردة تمزج بسلاسة بين الجلسات الحوارية والعروض التفاعلية التي تسهم في تسليط الضوء على التقدم في مجال الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى المساهمة في إيجاد حلول مستقبلية لمستقبل أكثر استدامة. ويعتبر النجاح الكبير للمعرض على مدار السنوات الماضية بمثابة شهادة على التزام دولة الإمارات وهيئة كهرباء ومياه دبي بتعزيز الاستدامة وخلق فرص قوية لجميع المشاركين».

تامكو للقواطع الكهربائية

قال الدكتور أر. سيجاران نارايانان، الرئيس التنفيذي لشركة تامكو للقواطع الكهربائية: «فخورون بأن نكون الراعي الذهبي لمعرض «ويتيكس» 2024 وأن نكون شريكاً موثوقاً لهيئة كهرباء ومياه دبي، وأن يتماشى التزامنا بالجودة والاعتمادية بشكل جيد مع القيم الأساسية لهيئة كهرباء ومياه دبي.

ونواصل في شركة تامكو للقواطع الكهربائية تطوير قدراتنا لتوفير قواطع كهربائية ذات جودة عالمية تتوافق مع احتياجات العملاء الفريدة، حيث يتبنى العالم استخداماً أكبر للكهرباء والرقمنة نحو الطريق إلى تعزيز الاستدامة. ونحن نؤمن بإمكانية تحقيق الاستدامة من خلال الكهرباء الآمنة والموثوقة، وفخورون برؤية منتجاتنا وخدماتنا في جميع أنحاء العالم، مما يوفر طاقة موثوقة للمرافق في النفط والغاز والصناعات ومراكز البيانات والبنى التحتية الحيوية التي تسهم في تحقيق التقدم والتنمية المجتمعية. أتمنى النجاح الكبير لمعرض «ويتيكس» في فعاليته المقبلة وأشكركم على شراكتنا».

عرعر يوتيليتي

قال المهندس راميش مونياندي - الرئيس التنفيذي لشركة عرعر يوتيليتي: «لقد حظينا بفرصة استثنائية لتطوير خبراتنا وقدراتنا ومواردنا عن طريق شراكتنا مع الهيئات والشركات الحكومية والوطنية، لتطبيق الرؤية الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة في مشاريع التنمية المستدامة عن طريق المشاريع الاستراتيجية للدولة التي ساعدتنا في صقل خبراتنا الهندسية والاستثمارية، ليكون معرض «ويتكيس» فرصتنا الأمثل لمشاركة نتاج خبراتنا ومعرفتنا في هذا المجال للمساهمة في مسيرة تطوير وازدهار دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام».

أفانسيون

قال بختيار إتش وين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أفانسيون: «يعتبر «ويتيكس» منصة أفانسيون المثالية لعرض التزامنا باعتماد الحلول الرقمية التي من شأنها تغيير مشهد قطاع الطاقة والمياه. وتسلط مشاركتنا الضوء على تقنياتنا المعتمدة على البيانات التي تسهم في إيجاد أنظمة أذكى وأكثر كفاءة. لقد استثمرنا بشكل كبير في تطوير النماذج المستندة على الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة في قطاع الطاقة من خلال شركة «أوكتبوس ديجيتال» التابعة لنا. وسيسهم إقبال المتخصصين والخبراء الكبير على المعرض في إطلاعنا على أبرز المحطات التي تستشرف المستقبل وتعزيز مساهمتنا في صناعته. نتطلع بحماس إلى المشاركة في هذا الحدث».

لوسي الشرق الأوسط

قال كارل سيليك، المدير العالمي للمبيعات والمدير الإقليمي لشركة «لوسي الشرق الأوسط»: «عملنا في دولة الإمارات – خاصة في دبي – مهم جداً بالنسبة لنا. مع مرافق التصنيع الخاصة بنا في جبل علي وتنظيمنا التجاري والدعم الذي طورناه مع دولة الإمارات ودبي ومع عميلنا الرئيسي، هيئة كهرباء ومياه دبي على مدى سنوات عديدة. لقد شاركنا في معرض «ويتيكس» منذ انطلاقه، وهو منصة مثالية للقاء عملائنا الرئيسيين، لمناقشة رسائلنا الأساسية، والتحدث عن التحديات التي نواجهها اليوم فيما يتعلق بتوفير الكهرباء الآمنة، الموثوقة، والمستدامة، ليس فقط في دبي، بل في المنطقة».

تريليوم فلو تكنولوجي

قال إدواردو غاريبوتي، المدير الإداري لتطوير الاستراتيجيات لخدمات منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ورئيس شركة تيرموميكانيكا بومب: «نفخر في تريليوم فلو تكنولوجي برعاية معرض «ويتيكس» على مدار أكثر من 5 سنوات، من خلال علامتنا التجارية «مضخات تيرموميكانيكا- تيرموميكانيكا بومب»، والتي تخدم أسواق المياه والطاقة العالمية. ويوفر «ويتيكس» فرصة فريدة لعرض منتجاتنا وخدماتنا المتخصصة في التحكم بالتدفق أمام جمهور المعرض العريض في دولة الإمارات».

تورشيما سيرفيس سولوشنز

قال مارك ستيفنسون، المدير العام لشركة تورشيما سيرفيس سولوشنز: «لطالما كانت شركتنا لحلول الخدمات شريكاً طويل المدى مع هيئة كهرباء ومياه دبي، وهذا سيكون عامنا الثامن على التوالي كراعٍ ذهبي في معرض «ويتيكس». فمن خلال شراكتنا الطويلة، نواصل دعم هيئة كهرباء ومياه دبي في جميع أنشطة ما بعد البيع الخاصة بالمضخات، مع الحفاظ على أعلى مستويات الجودة والثقة والنزاهة والنهج التعاوني، ونتطلع إلى استدامة العمل مع الهيئة على المشروعات القادمة».

باور تشاينا الدولية المحدودة

قال جانج بنج، رئيس باور تشاينا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «تتشرف باور تشاينا بالمشاركة في «ويتيكس» مساهمة منها في حدث يعزز حوار متميز ومعمق لقضايا محورية في مجال العمل المناخي وممارسات الطاقة المستدامة. ونؤكد من خلال مشاركتنا أهمية العمل الجماعي لتبني أسس الحفاظ على الطاقة والمياه. كما نؤكد التزامنا بتعزيز تحول دبي لمركز مرموق ومؤثر للاقتصاد الأخضر وصنع مستقبل أكثر مرونة».

باليكسير للصناعات الكهروميكانيكية

قال ميرتر بيربر، مدير المبيعات في شركة باليكسير للصناعات الكهروميكانيكية (BEST A.Ş.): «تعتبر شركتنا واحدة من أبرز الشركات المصنعة للمحولات في تركيا. وقد أصبحنا شركة عالمية من خلال تصدير أكثر من 70 % من إنتاجها اليوم إلى أكثر من 110 دول، كما نعد شريكاً استراتيجياً لحلول الطاقة لأكبر شركات إنتاج الكهرباء في العالم، ومصنعي الحديد والصلب، وشركات النفط والغاز، ومشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ونظم تخزين الطاقة، بالإضافة إلى منتجات المحولات القوية، والمخصصة، وتوزيع الزيت، والمحولات التي يتم تبريدها بالتهوية.

ونقدم جميع حلول الطاقة التي يحتاجها عملاؤنا إضافة إلى خدمات العملاء، والصيانة، والأعمال الميدانية. تعد شراكتنا المتينة مع هيئة كهرباء ومياه دبي في قطاع الطاقة ذات أهمية استراتيجية لنا، وستستمر هذه الشراكة في النمو والتطور عاماً بعد عام من خلال منصات بارزة مثل معرض «ويتيكس». وتعزز هذه الشراكة الاستراتيجية موقعنا الريادي في مجال الطاقة، ونحن فخورون بمشاركتنا في «ويتيكس 2024».

راي إنترناشيونال للمقاولات الكهربائية

قال رافين كومار كوماراسوامي، المدير العام لشركة «راي إنترناشيونال»: «راي إنترناشيونال» هي جزء من مجموعة شركات راي إنترناشيونال للمقاولات الكهربائية وهي تكرس جهودها لتقديم حلول رائدة في مشاريع نقل وتوزيع الطاقة، ويسعدها المشاركة مرة أخرى في «ويتيكس 2024»، ويجمع هذا الحدث المرموق قادة القطاع والمبتكرين والمتخصصين في قطاعات المياه والطاقة والتكنولوجيا والبيئة. تعكس مشاركتنا المستمرة في معرض «ويتيكس 2024» التزامنا الراسخ بدفع عجلة الابتكار والاستدامة، فضلاً عن عرض أحدث مشاريعنا وتطوراتنا. ونؤمن إيماناً راسخاً بأن معرض «ويتيكس 2024» يوفر فرصة لا مثيل لها للتواصل وتبادل المعرفة وإقامة الشراكات التي يمكن أن تمهد الطريق لمشاريع ومبادرات تغير مشهد القطاع».

ميتيل للمنشآت والخدمات الصناعية

قال جوردي أوليفا، المدير العام لشركة ميتيل للمنشآت والخدمات الصناعية - فرع دبى: «تجسد ميتيل رؤية بناء مستقبل أكثر استدامة. بخبرة تمتد لعشرين عاماً وعمليات تغطي أكثر من 15 دولة في أوروبا وأمريكا وآسيا، نتخصص في تحسين توفير الطاقة للشركات من خلال حلول مخصصة. تشمل خدماتنا جميع جوانب الاستهلاك الذاتي، من التصميم والتمويل إلى التركيب والصيانة. بالإضافة إلى ذلك، نحن ملتزمون بإنتاج الطاقة النظيفة وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. لهذا السبب، نحن متحمسون لرعاية والمشاركة في معرض «ويتيكس» لهذا العام، بما يتماشى مع القيم المشتركة لرفع مستوى الوعي حول الاستدامة وتعزيز بيئة عالمية أكثر صحة».

شركة شوايتزر انجنيرنج لابوراتوريز

قال جاسم الحمد، المدير الإقليمي شركة شوايتزر انجنيرنج لابوراتوريز في منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا: «نفخر بأن نكون جزءاً من الدورة الـ26 لمعرض «ويتيكس» بوصفنا أحد الرعاة الذهبيين، ونواصل شراكتنا الطويلة مع هيئة كهرباء ومياه دبي. وستكون هذه فرصة رائعة للتفاعل مع العملاء، وعرض أحدث التقنيات في حماية أنظمة الطاقة، والأتمتة، والاتصالات، وحلول الأمن السيبراني».

الشركة العربية

قال بدر باصليب، الرئيس التنفيذي للشركة العربية: «تأسست الشركة العربية سنة 1967، وهي موزع معتمد لحلول عديدة في جميع الصناعات والقطاعات، ومنذ تأسيس الشركة العربية تنمو بوتيرة متسارعة لتصبح واحدة من أفضل الموردين البارزين لجميع الحلول في جميع القطاعات، مع 38 شركة فرعية داخل دولة الإمارات. سعداء بأن نكون جزءاً من معرض «ويتيكس» 2024 بوصفنا أحد الرعاة الذهبيين، حيث نؤمن أن هذه المشاركة تتيح لنا فرصة متفردة لتسليط الضوء على خدماتنا ومنتجاتنا المبتكرة والمستدامة وحلولنا المتكاملة التي تلبي احتياجات القطاعات المختلفة، مثل التصميم الداخلي، والبناء، وإنتاج الأثاث وتجهيزاته، إلى جانب تعزيز التعاون المشترك مع الشركاء المحتملين وفتح آفاق تعاون جديدة، بما يدعم مسيرة التطوير في دولة الإمارات».

شركة بيدجيلي

قال أبهاي غوبتا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بيدجيلي»: يتبنى معرض «ويتيكس» ثقافة تبادل المعرفة، ونفخر في شركتنا بتقديم خبراتنا الرائدة على مستوى العالم في مجال استثمار الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة في هذا الحدث البارز. نحن هنا لنؤكد أن قطاع الطاقة اليوم يتطلب تعاوناً غير مسبوق بين المؤسسات الخدمية ومقدمي التكنولوجيا والمستهلكين لدعم جهود الاستدامة على صعيد المنطقة».

شركة جاما سكيورتي سيستمز

قال جيثين براكاش، مدير المشاريع في شركة «جاما سكيورتي سيستمز»: يسعدنا أن نكون جزءاً من معرض ويتيكس، المعرض الرائد في مجال الاستدامة وتقنيات الطاقة النظيفة. يعد هذا الحدث فرصة مهمة لتقديم ابتكاراتنا المتطورة والتعاون مع خبراء عالميين يشاركوننا رؤيتنا لمستقبل مستدام. نتطلع إلى التواصل مع قادة الصناعة وعرض حلولنا التي تدفع التحول نحو أنظمة طاقة أكثر نظافة وكفاءة.

شركة أدفانسد بزنس كونسبت أي بي سي

قال أنطوان قره بتيان، المدير التنفيذي، شركة أدفانسد بزنس كونسبت أي بي سي: «نحن شركة «أدفانسد بزنس كونسبت أي بي سي» نود أن نعرب عن امتناننا وشكرنا العميق لهيئة كهرباء ومياه دبي لاختيار شركتنا كمورد لأثاث مبنى الهيئة الرئيسي الجديد «الشراع»، والذي سيكون أعلى وأكبر وأذكى مبنى حكومي صفري الطاقة في العالم، حيث سيساوي أو يقل إجمالي استهلاك الطاقة في المبنى عن الطاقة التي ينتجها على مدار العام. وتم تصميم المبنى للحصول على شهادة لييد البلاتينية «الريادة في الطاقة والتصميم البيئي». شركة «أي بي سي» للأثاث فخورة بمشاركتها في معرض «ويتيكس» 2024 وكوكيل معتمد لشركة «ميلر نول» والتي تعتبر من أكبر الشركات العالمية للأثاث والملتزمة بالحفاظ على البيئة بأعلى المعايير الدولية كاستخدام المواد البلاستيكية المعاد تدويرها من المحيطات في كثير من المنتجات واستخدام مواد معاد تدويرها في أعمال التغليف».

الشركاء الإعلاميون

سولار كورتر

قال فارون غولاتي، الرئيس التنفيذي لـ«سولار كورتر»: «تفخر «سولار كورتر» بأن تكون شريكاً رسمياً لمعرض «ويتيكس» 2024، وهو حدث محوري يعمل عاماً بعد عام على إرساء معايير جديدة لقطاعات الطاقة المتجددة والاستدامة في الشرق الأوسط وخارجه. وباعتبارنا منصة رائدة للمعلومات والرؤى حول الطاقة النظيفة، نحن متحمسون للتعاون مع «ويتيكس» لتعزيز الابتكارات التي ستحدد مستقبل الطاقة العالمية. يبشر معرض هذا العام بتجمع استثنائي للرؤى، وصنّاع القرار، والمبتكرين، حيث سيتم عرض تقنيات تغير مشهد القطاع واستراتيجيات جريئة تسرع الانتقال نحو عالم أكثر استدامة وكفاءة في استهلاك الطاقة. نحن نتطلع إلى تغطية هذه التطورات الرئيسية ومشاركة الرؤى التي ستلهم التقدم، وتعزز الشراكات، وتثبت ريادة الشرق الأوسط في التحول العالمي للطاقة».

فوربس الشرق الأوسط

قالت خلود العميان، الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير فوربس الشرق الأوسط: إن التعاون يُعد أمراً أساسياً لاكتشاف طرق جديدة لتطبيق الممارسات المستدامة، بالاعتماد على التكنولوجيا والابتكار لدفع التقدم في مجالات الطاقة الخضراء، والتنمية المستدامة، والبنية التحتية المتجددة على المستويين الإقليمي والعالمي. نحن فخورون بالشراكة مع هذا الحدث المحوري على أجندة الاستدامة، ونتطلع إلى الأفكار والحلول المستقبلية التي سيكشف عنها معرض «ويتيكس».

رعاة قيادات الطاولة المستديرة

شركة رولاند برجر الشرق الأوسط

قال هاني طعمة، الشريك الإداري في شركة رولاند برجر الشرق الأوسط: «فخورون برعاية «قيادات الطاولة المستديرة» في «ويتيكس»، وملتزمون بقيادة محادثات مؤثرة في مجالات إدارة المياه، والذكاء الاصطناعي، وتعليم الاستدامة. ومن خلال توحيد القادة ذوي الرؤى في مختلف الصناعات ومن خلال التعاون بين القطاعات، نهدف إلى تسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، مما يضمن مساهمة جهودنا بشكل هادف في أجندة المناخ العالمية».

شركاء المنطقة الحرة

المنطقة الحرة بجبل علي (جافزا)

قال عبدالله الهاشمي، المدير التنفيذي للعمليات، المجمّعات والمناطق الحرة في «دي بي ورلد» دول مجلس التعاون الخليجي: «يُعد التزامنا تجاه الاستدامة في مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» برهاناً على التطور الذي حققناه نحو أهدافنا الرامية لخفض بصمتنا الكربونية بنسبة 42 % مع حلول عام 2030، وتحقيق صافي صفر كربون في عام 2050. شهدنا بالفعل خفض الانبعاثات الكربونية في عملياتنا إلى نحو 50 % على مستوى دولة الإمارات، وذلك بفضل الاعتماد الكلي على مصادر الطاقة المتجددة 100 % من هيئة كهرباء ومياه دبي، والمعتمدة وفق المنظمة الدولية لمعيار شهادات الطاقة المتجددة.

تشمل مبادرات «جافزا» للاستدامة ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وأكبر مشروع للطاقة الشمسية الموزعة على أسطح المباني في المنطقة، والتي تعكس جهودنا الدؤوبة لمواجهة التغير المناخي. ونتطلع خلال معرض «ويتيكس» لمناقشة أحدث التطورات والحلول مع متعاملينا والرواد في القطاع، ولتبادل الخبرات حول تحولنا نحو استخدام الطاقة الصديقة للبيئة، واستكشاف الشراكات التي تدعم رؤيتنا لتحقيق أهدافنا المستدامة».

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