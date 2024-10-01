سلطان القاسمي يطلق الموسوعة العربية الشاملة

المصدر: الشارقة - البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن اكتمال المعجم التاريخي للغة العربية والانتهاء من طباعته يعتبر إنجازاً كبيراً تحتفل به الأمتان العربية والإسلامية.

جاء ذلك خلال كلمة سموه التي ألقاها صباح أمس بمناسبة الانتهاء من طباعة الـ 127 مجلداً للمعجم التاريخي للغة العربية، وذلك في مقر منشورات القاسمي.

وتفضّل سموه بتوقيع آخر نسخة من المعجم التاريخي للغة العربية، وهو المجلد رقم 127 ويشمل حرفي الواو والياء. وأعلن صاحب السمو حاكم الشارقة عن انطلاق العمل في «الموسوعة العربية الشاملة»، التي ستكون عبارة عن مجلدات موسّعة تضم كل المصطلحات العربية في مختلف ضروب المعرفة، لتكون وعاء شاملاً للغة العربية ومتاحاً للجميع.

وتناول صاحب السمو حاكم الشارقة في حديثه أهمية وأهداف المعجم التاريخي للغة العربية، مباركاً سموه للأمة العربية هذا الإنجاز الكبير، والذي هو واجب على كل فرد ينتمي لهذه الأمة، مؤكداً أن العمل سيستمر، لأن المعجم اختص فيما يُقال له الجذور، ولا بد من الوصول إلى الثمر، وقال سموه: اللغة العربية حاوية لكل العلوم والمعارف، وهذا المعجم التاريخي لها هو الوعاء الذي يحملها، ولذلك نفاخر بهذه اللغة.

وأعلن سموه عن توفير كافة مجلدات المعجم التاريخي للغة العربية في الدورة القادمة لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، كما سيكون متاحاً على الشبكة العنكبوتية ليسهل الاطلاع عليه، لأنه لم يتم إنجازه لوضعه على أرفف المكتبات والكتب فقط ولكن لفائدة الناس، حيث يحتاج إليه الباحث والدارس والمعلم.

وأوضح صاحب السمو حاكم الشارقة أن الموسوعة العربية الشاملة سيبدأ العمل فيها فوراً، وهي شاملة وتضم كل المصطلحات العربية في العلوم والآداب والفنون والأعلام، ولا يوجد مصطلح عربي خارج عنها إلا الدخيل منه منعاً للتأليف والتشويه للغة.

وشاهد صاحب السمو حاكم الشارقة والحضور مادة مرئية تناولت مراحل إنجاز المعجم التاريخي للغة العربية، منذ انطلاق فكرته وحتى اكتمال مجلداته، والجهود التي بذلها سموه سعياً لتحقيق هذا الإنجاز.

وعقب نهاية كلمته، تجول صاحب السمو حاكم الشارقة في منشورات القاسمي، حيث اطلع على ما يضمه قسم المعارض التوثيقية، والذي يتضمن أصول مؤلفات سموه الأصلية بخط اليد، ومنها مخطوط لكتاب «العلاقة العمانية الفرنسية» والذي صدر في عام 1990.

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