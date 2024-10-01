«صوت» تطلق «شمندر» أول قناة صوتية مخصصة للأطفال في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة الوسائط الصوتية الرقمية الرائدة «صوت»، بالتعاون مع نادي دبي للصحافة، عن إطلاق بودكاست «شمندر»، وهي قناة تقدم تجربة مغايرة تماماً عما هو مألوف، حيث خصصت هذه القناة المبتكرة باللغة العربية لشريحة الأطفال.

وقالت مريم الملا مديرة نادي دبي للصحافة بالإنابة: «فخورون أن تكون «دبي بودفست»، منصة عربية ودولية لإطلاق عشرات المبادرات المبتكرة، والداعمة لصناعة البودكاست العربي».

وأضافت: يسعدنا إعلان شركة «صوت» من دبي، عن إطلاق أول بودكاست من نوعه مخصص للأطفال. «دبي للصحافة» حريص على تقديم كافة أشكال الدعم للشركاء، في سياق ما تشهده صناعة البودكاست من قفزات كبيرة في العالم والمنطقة العربية، وفي ضوء التحولات العالمية على صعيد استهلاك المحتوى الصوتي.

من جانبه، قال رمزي تسدل المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة صوت: «متحمسون لمشاركة المرحلة الأولية من بودكاست «شمندر»، مع العائلات العربية التي ندعوها لاستكشاف مجموعتنا المبتكرة من البرامج والقصص الملهمة للأطفال، والمصممة للترفيه والتثقيف، وتعزيز ارتباط أعمق باللغة والثقافة والتراث العربي».

إلى جانب المحتوى الأصلي الذي تقدمه «شمندر»، ستشمل العروض المبتكرة تعاوناً مع مبدعين مقربين من الأطفال، مثل: آدم ومشمش، وهي منصة للأطفال، تجمع بين الموسيقى والتعليم، ودار السلوى، وهي دار نشر مستقلة حائزة على جوائز مخصصة لنشر كتب الأطفال والشباب العربية، حيث ستسمح هذه الشراكات بتوسيع عروض «شمندر»، وضمان وصول صدى كل قصة لدى المستمعين، ما يثري ارتباطهم بلغتهم وثقافتهم.

ويمكن استماع المهتمين بالمحتوى الصوتي المخصص للأطفال، إلى المرحلة التجريبية من بودكاست «شمندر»، على Apple Podcasts، ومنصات البث الأخرى، مع طرح محتوى جديد بانتظام.

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