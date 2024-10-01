«بوديو» و«دولبي» تطلقان تجربة استماع جديدة لبرامج البودكاست

المصدر: دبي - البيان

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اعلن شركاء نادي دبي للصحافة كل من منصة «بوديو» المتخصصة في إدارة وتوزيع وإنتاج البودكاست الصوتي الذي يصل إلى ملايين المستمعين في جميع أنحاء العالم، وشركة «دولبي» العالمية عن تعاون يهدف إلى منح البودكاسترز العرب التقنيات الصوتية والأدوات اللازمة للتواصل مع الجمهور العالمي.

وتأتي هذه الشراكة الأولى من نوعها في المنطقة، في سياق ما تشهده صناعة البودكاست من قفزات كبيرة في العالم والمنطقة العربية، وفي ضوء التحولات العالمية على صعيد استهلاك المحتوى الصوتي، حيث تشير الإحصائيات إلى تزايد نسب الاستماع إلى البودكاست في العالم العربي، ما يخلق من سوقه فرصة للاستثمار.

وبموجب الشراكة، ستقوم منصة «بوديو» بدمج الصوت الغامر بتقنية «دولبي أتوميس» في أعمالها في خطوة من شأنها الدفع ببرامج البودكاست إلى مستوى جديد تماماً، حيث توفر تجربة الصوت المكاني الرائدة التي توفرها تقنية Dolby Atmos، معياراً جديداً لكيفية الاستماع وسرد القصص في البودكاست، عبر تقنيات صوتية متعددة الطبقات ودقيقة تغمر الجمهور وتحولهم لجزء من التجربة وليس مجرد مستمعين عاديين للبودكاست.

وقال ستيفانو فلاحة، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة بوديو: سيسهم هذا التعاون سيسهم بشكل مباشر في تمكين المبدعين من تكوين علاقات أعمق مع المستمعين ورفع مستوى تنافسية برامج البودكاست في العالم العربي.

من جهته، قال كاران جروفر، المدير الأول في مختبرات Dolby، IMEA: مع تقنية Dolby Atmos، سنقدم لصناعة البودكاست تجربة تتجاوز التوقعات، من شأنها وضع معايير جديدة لكل من المبدعين والمستمعين في المنطقة العربية، ونتطلع من خلال شراكتنا مع نادي دبي للصحافة وبوديو لتحويل مشهد عالم البودكاست.

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