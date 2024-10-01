71 % زيادة التجارة غير النفطية بين الإمارات وجزر سليمان 2023

المصدر: أبوظبي - وام

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افتتح معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وجيريميا مانيلي، رئيس وزراء جزر سليمان، أمس، مقر سفارة جزر سليمان في أبوظبي، بمشاركة أعضاء السفارة وعدد من رجال الأعمال.

وأزاح معالي ثاني الزيودي وجيريميا مانيلي الستار عن لوحة المقر الجديد للسفارة إيذاناً بافتتاح مقر البعثة الدبلوماسية لجزر سليمان في العاصمة أبوظبي بحضور كورنيليوس اليجيريا، سفير جزر سليمان لدى الدولة وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي المعتمدين لدى الدولة. وأكد الزيودي أن افتتاح مقر السفارة الجديد يأتي انطلاقاً من حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية وتنمية أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة، ويمثل محطة مهمة في مسيرة العلاقات المزدهرة بين البلدين الصديقين.

وقال معاليه إنه منذ أن أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات وجزر سليمان عام 2010 تقاسم البلدان علاقات تجارية واستثمارية مثمرة بشكل متزايد، مشيراً إلى أن 2023 شهد زيادة في حجم التجارة الثنائية غير النفطية بنسبة 71 % مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 3 ملايين دولار، حيث ارتفعت صادرات جزر سليمان إلى الإمارات بأكثر من أربعة أضعاف في الوقت نفسه، ما ساعد على تعزيز الصناعات المحلية مثل صيد الأسماك والغابات.ونوه الزيودي بأن صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ومنطقة المحيط الهادئ ساعد في تطوير محطة للطاقة الشمسية قامت ببنائها وتشغيلها شركة مصدر الرائدة في مجال الطاقة المتجددة في جزر سليمان.

من جانبه قال جيريميا مانيلي، رئيس وزراء جزر سليمان، في كلمة له بمناسبة افتتاح مقر سفارة بلاده في أبوظبي، إن افتتاح مقر سفارة جزر سليمان في أبوظبي من شأنه أن يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مشيداً بما يشهده التعاون بين جزر سليمان ودولة الإمارات في العديد من المجالات المختلفة، وأكد حرص بلاده على توثيق أوجه التعاون إلى آفاق أرحب لما فيه مصلحة البلدين الصديقين.

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