3.78 ملايين نسمة سكان دبي نهاية الربع الثالث 2024

المصدر: دبي – وائل نعيم

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ارتفع عدد سكان دبي في نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2024، بنسبة تقدر بنحو 3.47 %، وبواقع أكثر من 127 ألف نسمة، حيث وصل إجمالي عددهم نهاية سبتمبر الماضي، إلى أكثر من 3 ملايين و782 ألف نسمة، مقارنة مع 3 ملايين و655 ألف نسمة في نهاية ديسمبر2023، وذلك وفقاً لبيانات مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء.

وبلغ عدد سكان دبي في نهاية الربع الأول من العام الجاري، 3 ملايين و697 ألفاً و317 نسمة، ثم ارتفع في نهاية النصف الأول من 2024، ليبلغ 3 ملايين و739 ألفاً و635 نسمة.

وبحسب متوسط الزيادة الكلية لعدد سكان الإمارة، بلغ المتوسط الشهري أكثر من 14 ألف نسمة شهرياً، منذ مطلع العام الجاري.

وخلال العام الماضي، بلغ عدد الذكور في إمارة دبي، نحو 2.507.200 مليون نسمة، يمثلون نحو 68.6 % من إجمالي السكان، فيما بلغ عدد الإناث مليوناً و147 ألفاً و800 نسمة، يمثلن حوالي 31.4 % من الإجمالي. وبلغ عدد المواطنين في دبي نهاية العام الماضي، أكثر من 292 ألف مواطن ومواطنة، فيما بلغ عدد غير المواطنين في الفترة نفسها، أكثر من 3 ملايين و362 ألف نسمة.

وتعد إمارة دبي الوجهة المفضلة للعيش للجميع من كافة أنحاء العالم، بفضل ما تمتلكه من فرص عمل كثيرة، وأمن وأمان، وبنية تحتية وخدمات متميزة في جميع القطاعات. كما تعد نموذجاً اقتصادياً متكاملاً، ووجهة عالمية للاستثمار، ورسخت دبي مكانتها وجهة عالمية للعيش والعمل، بفضل مقوماتها المتفردة، واقتصادها المزدهر.

وحلت دبي ضمن المقدمة آسيوياً وعالمياً، كأفضل المدن للعيش فيها لعام 2024، بحسب أحدث دراسة لشركة بريبلي «Preply»، التي صنفت 50 مدينة من أكثر المدن شهرة عالمياً، من خلال 10 مقاييس ذات صلة بالانتقال، تتضمن متوسط الراتب الشهري، وسلامة وسهولة العيش في كل مدينة.

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