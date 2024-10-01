50 ساعة تدريب في منظومة الابتكار بحكومة الفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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كشف الدكتور سليمان الكعبي مدير عام برنامج الفجيرة للتميز الحكومي، عن تنفيذ نحو 50 ساعة تدريبية في مختلف مجالات الابتكار، بهدف تدريب فرق الابتكار والرؤساء التنفيذيين، على برامج معتمدة دولياً، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة لقيادة الابتكار في حكومة الإمارة.

وأوضح أنه سيتم إعداد دليل خاص بالابتكار الحكومي، لتزويد الموظفين بالإرشادات اللازمة، لبدء مسيرتهم في مجال الابتكار، بالإضافة إلى ذلك، سيتم إطلاق دبلوم تنفيذي لمدة ثلاثة أشهر في الإدارة الحكومية، بالتعاون مع جامعة الفجيرة، يتم تقديمه بالتعاون مع مجموعة من الخبراء الإماراتيين والمستشارين العالميين.

ولفت إلى تشكيل فرق الابتكار في مختلف الجهات الحكومية، بقيادة الرؤساء التنفيذيين للابتكار، موضحاً أن برنامج الفجيرة للتميز الحكومي، عمل على تدريب وتأهيل هذه الفرق، باستخدام أدوات مبتكرة، لتأسيس منظومة الابتكار، بالإضافة إلى معايير اختيار الأفكار النوعية، التي يتم تحويلها إلى مشاريع مبتكرة.

وأكد أن البرنامج نفذ سبع ورش تدريبية متنوعة، هدفت إلى تزويد فرق الابتكار بالأدوات والنماذج اللازمة لتفعيل منظومة الابتكار في الجهات الحكومية، كما تم تدريب الرؤساء التنفيذيين على تطبيق تلك الأدوات بطرق فعالة، لضمان تحقيق النتائج المرجوة.

اختيار المشاريع

وأشار إلى أن فريق عمل برنامج الفجيرة، سيواصل تقديم الدعم اللازم للجهات الحكومية في اختيار المشاريع المبتكرة، وتقييمها وفق معايير واضحة تتمتع بأكبر قدر من الفاعلية والكفاءة في تحسين الخدمات الحكومية، والارتقاء بها لخدمة مواطني الإمارة.

وأطلق برنامج الفجيرة للتميز الحكومي، مشروع تأسيس منظومة الابتكار في حكومة الفجيرة في مايو الماضي، بهدف إنشاء منظومة متكاملة للابتكار في الجهات الحكومية.

ويتضمن المشروع إدارة شاملة للابتكار، بدءاً من تقييم بيئة الابتكار الحالية، ووصولاً إلى تطبيق المشاريع المبتكرة، وقياس أثرها في جودة حياة سكان الإمارة، وتحقيق أهداف خطة الفجيرة 2026، ويهدف المشروع إلى إحداث نقلة نوعية في الخدمات والعمليات الحكومية، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية للابتكار، وزيادة تنافسية الدولة عالمياً.

ويركز المشروع على تعزيز الابتكار، كأداة لتحقيق تقدم نوعي في الخدمات المقدمة للمجتمع، ورفع مستوى الأداء الحكومي.

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