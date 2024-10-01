شاب إماراتي يبتكر تطبيقاً عالمياً لخدمات نقل الخيول

المصدر: الشارقة - مريم العلي

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رسم الشاب الإماراتي عبد الله عارف الشريف، لنفسه مساراً مميزاً في ريادة الأعمال، عبر تأسيس شركة متخصصة في نقل الخيول داخل الإمارات، مستعيناً بمركبة نقل واحدة، كخطوة أولى، ولكن بفضل تفكيره المستقبلي وابتكاره المستمر، نجح في توسيع نشاطه، إلى سبع مركبات تخدم مختلف أنحاء الدولة.

ما يميز عبد الله، هو قدرته الفائقة على التفوق وسط منافسيه، حيث استطاع أن يطور حلولاً مبتكرة تُميز مشروعه عن غيره.

لم يقتصر طموح عبد الله على السوق المحلية، بل تطلع إلى العالمية، بتأسيس شركة لنقل الخيول على نطاق دولي، واعتمد في هذا التوسع على التكنولوجيا الحديثة، حيث أطلق تطبيقاً ذكياً، يُتيح لأصحاب الخيول من مختلف أنحاء العالم، حجز خدمات النقل بسهولة وفعالية، وقد مثل هذا التطبيق تميزاً في مجاله، حيث حول تجربة نقل الخيول إلى خدمة رقمية شاملة، تعد إنجازاً، وبفضل هذا التطبيق، أصبحت شركته رائدة في توفير خدمات نقل الخيول بسرعة وكفاءة، ما عزز مكانتها في الأسواق الدولية، حين أظهر قدرة كبيرة على الجمع بين الابتكار التكنولوجي واحتياجات السوق التقليدية، ما أكسبه تقديراً عالمياً واعترافاً بدور الشباب الإماراتي في قيادة الابتكار.

ويسعى عبد الله لنقل تجربته الناجحة للشباب الإماراتي، وهو الأمر الذي تعمل على تعزيزه وزارة تنمية المجتمع، حيث استعرض الشريف تجربته مؤخراً خلال جلسة بعنوان، لقاء عبر الأجيال «الأسرة الإماراتية.. نحو تمكين اقتصادي مستدام»، وذلك ضمن حوار مجتمعي، جمع كبار المواطنين والشباب، لتبادل الخبرات، والتعريف بكيفية الارتقاء بالمهارات الاقتصادية.

ويأمل عبد الله أن تكون تجربته مصدر إلهام لتحقيق طموحات الشباب، كما يعبر باستمرار عن شكره العميق للجهات التي دعمت رحلته، مؤكداً أن هذا الدعم يعد جزءاً حيوياً في مسيرته نحو النجاح المستمر.

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