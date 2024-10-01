عبدالله المري: شرطة دبي ترسخ قيم التسامح

المصدر: دبي - البيان

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شهد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، سباق البراحة المجتمعي، الذي نظمه مجلس «الروح الإيجابية» بالتعاون مع مركز شرطة المرقبات، ضمن فعاليات ملتقى البراحة المجتمعي، بحضور العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، بمشاركة 1200 من أفراد الجمهور.

وأشاد معالي القائد العام لشرطة دبي بجهود المجلس، مؤكداً أن هذا السباق يهدف إلى تعزيز الوعي بمجموعة من القيم المجتمعية، إلى جانب الارتقاء بجودة حياة الأفراد، وتعزيز الانسجام الاجتماعي، وترسيخ قيم التسامح والتعايش واحترام الآخرين، بما يدعم استراتيجية دبي لجودة الحياة 2033، كما يعكس التزام شرطة دبي العميق بالدورين المجتمعي والتوعوي، عبر تنظيم فعاليات وسباقات مجتمعية ورياضية تكرس لبناء مجتمع متماسك يدعم التنوع الثقافي والفكري بين الأفراد.

ويأتي تنظيم هذا السباق في ختام فعاليات ملتقى البراحة المجتمعي، الذي نظمه مجلس الروح الإيجابية على مدار 6 أسابيع، بمشاركة أكثر من 5 آلاف شخص من مختلف الجنسيات والأعمار، للتوعية بخدمات شرطة دبي، وتعزيز قنوات التواصل، وترسيخ قيم التسامح والتعايش واحترام الآخرين عبر إشراكهم في فعاليات ومبادرات وبطولات رياضية ومجتمعية، منها «التجديف الهوائي»، و«الدراجات الثابتة»، و«شد الحبل»، وبطولة الذراعين.

وفي ختام السباق، كرم معالي القائد العام لشرطة دبي الشركاء الاستراتيجيين، إلى جانب تكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى وفق كل فئة في سباق الـ3.5 كلم.

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