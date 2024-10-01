20 بوابة ذكية لمنظومة المدينة الآمنة برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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أعلنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، عن ربط منظومة المدينة الآمنة بالبوابات الذكية على كافة مداخل ومخارج الإمارة. وأوضح اللواء علي بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، أنه من المقرر تركيب 20 بوابة ذكية على كافة مداخل ومخارج الطرق الرئيسية في الإمارة، وترتبط هذه البوابات الذكية بغرفة العمليات الرئيسية، وتعمل على رصد وتحليل الحالة المرورية، بالإضافة إلى الإبلاغ الذكي عن الحوادث المرورية من خلال الكاميرات الذكية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

وأشاد المهندس خالد فضل العلي، مدير عام دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، بهذه الشراكة من خلال العمل على بدء وضع قواعد البنية التحتية لنظام البوابات الأمنية بتقنية الذكاء الاصطناعي استكمالاً لمشروع منظومة المدينة الآمنة الرقمية على الطرق الرئيسية لإمارة رأس الخيمة، مؤكداً أن المشروع سيسهم في دعم البنية التحتية للأمن التكنولوجي، الخاص بتطوير مدينة رأس الخيمة الرقمية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، من خلال تقديم خدمات عصرية ترتقي بجودة الحياة الأمنية وذلك بالاستثمار الأمثل للموارد والشراكة القائمة بين دائرة الخدمات العامة وشرطة رأس الخيمة، من خلال هذا المشروع الريادي، الذي يكفل ضمان تحقيق الازدهار والتنمية والاستدامة في رأس الخيمة، وترسيخ مكانتها في مجال تنافسية المدن الجاذبة للسياحة والاستثمار بالنظر إلى إنجازاتها في مجالات تعزيز الأمن والأمان واستثمار التكنولوجيا المتقدمة في تحقيق جودة الحياة الأمنية.

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