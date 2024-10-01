وثيقة تعاون لتعزيز الجاهزية والاستجابة للتحديات الصحية الطارئة

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دبي - البيان

وقعت هيئة الصحة بدبي، مؤخراً، وثيقة تعاون مع القيادة العامة للدفاع المدني - دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، بهدف تعزيز الجاهزية والاستجابة القصوى لمواجهة التحديات الصحية الطارئة، وتوفير أفضل مستويات السلامة والأمن الصحي لأفراد المجتمع.

وتتطلع المؤسسات الثلاث من خلال هذه الوثيقة إلى توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ العديد من البرامج والدورات التدريبية المتخصصة لرفع مهارات الموظفين، وبناء كفاءات قيادية في مجالات الاستجابة للطوارئ والكوارث والأزمات الصحية، والمجالات الصحية المختلفة.

وقع الوثيقة من جانب هيئة الصحة بدبي عوض صغير الكتبي، المدير العام للهيئة، ومن جانب القيادة العامة للدفاع المدني - دبي الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، المدير العام للإدارة، ومن جانب مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف مشعل عبد الكريم جلفار، المدير التنفيذي للمؤسسة.

التزام

وأكد عوض صغير الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، أهمية هذه الشراكة التي تعكس الالتزام المشترك بتحقيق رؤية دبي في تعزيز الجاهزية والاستجابة الفورية للكوارث والأزمات، وتطوير أنظمة استجابة متكاملة تعزز الأمن الصحي لأفراد المجتمع.

وقال الكتبي إن هذه المبادرة تأتي ضمن المساعي المشتركة لتطوير استراتيجيات فعالة ومستدامة للتعامل مع الأزمات والكوارث الصحية المحتملة، من خلال بناء بيئة عمل مشتركة ترتكز على تبادل المعرفة والخبرات وتكامل الجهود وتنسيق الأدوار بين مختلف الجهات المعنية.

برامج تدريبية

وأكد أهمية تنفيذ برامج تدريبية متخصصة وفق أفضل المعايير العالمية في مجال الكوارث والأزمات والرعاية الصحية بشكل عام، إضافة إلى تطوير وتدريب وتأهيل كفاءات بشرية قادرة على قيادة فرق العمل، والتعامل مع مختلف السيناريوهات الطارئة.

وأكد الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، المدير العام للقيادة العامة للدفاع المدني، أن توقيع وثيقة التعاون يأتي في إطار التزام مؤسسات حكومة دبي بتعزيز التكامل بين الجهات المختلفة لضمان أعلى مستويات الجاهزية والاستجابة للتحديات الصحية الطارئة.

توجيهات

وأوضح أن هذا التعاون يعكس التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة، التي تضع سلامة ورفاهية المجتمع في صدارة اهتماماتها.

كما أشار إلى أن الوثيقة تعد خطوة مهمة لتعزيز التنسيق بين «صحة دبي» و«الدفاع المدني» و«مؤسسة الإسعاف»، ما يتيح اختبار فعالية الخطط والإجراءات المشتركة والتأكد من جاهزيتها لمواجهة أي طارئ، ويعزز من قدرات الفرق المختصة في تقديم أفضل الخدمات للحفاظ على سلامة المجتمع.

وقال مشعل عبد الكريم جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف: «نواصل عملنا مع شركائنا لتسخير جميع الإمكانات اللازمة التي تضمن تعزيز واستدامة خدمات القطاع الصحي باعتباره أحد القطاعات الحيوية في الإمارة، وباعتبار الجاهزية في حالات الطوارئ من أهم أولويات دبي الرامية لتكون نموذجاً للمدينة التي تقدم جودة حياة الأسرة ورفاه المجتمع على اختلاف فئاته كأولوية، وذلك من خلال تدريب وتطوير كوادرنا لتكون قادرة على التعامل مع التحديات الصحية والطارئة في المجتمع، ما يسهم في تحسين نتائج تقديم الرعاية الصحية للمرضى والمصابين في حالات الأزمات بشكل عام، وترسيخ مكانة إمارة دبي مدينة عالمية تلتزم بتطبيق أعلى معايير الخدمات الصحية»، مشيراً إلى أن التدريب المشترك سيمكن جميع الأطراف المعنية من تقديم استجابة متكاملة في الحالات الطارئة.

عوض الكتبي:

تطوير استراتيجيات مستدامة للتعامل مع الأزمات والكوارث

راشد المطروشي:

اختبار فعالية الخطط والإجراءات والتأكد من جاهزيتها

مشعل جلفار:

دبي تستهدف أن تكون نموذجاً لجودة الحياة ورفاه المجتمع

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