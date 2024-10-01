عبدالله بن سالم القاسمي وسلطان بن أحمد القاسمي يعزيان في وفاة عبدالباسط بوالزود

المصدر: وام

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قدم سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، مساء اليوم واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى عبدالباسط أحمد سلطان بوالزود.

وأعرب سموهما، لدى زيارتهما مجلس العزاء في مجلس ضاحية مويلح بالشارقة، عن صادق مواساتهما لذوي الفقيد، سائلين العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

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