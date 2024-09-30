«طيران الإمارات» تلغي الرحلات الجوية من وإلى بيروت حتى 8 أكتوبر

المصدر: البيان

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أعلنت طيران الإمارات عن إلغاء جميع رحلاتها بين دبي وبيروت حتى تاريخ 8 أكتوبر 2024. وأنه لن يتم قبول المسافرين في رحلات العبور من دبي، والذين تكون وجهتهم النهائية بيروت.

ونصحت الشركة جميع المسافرين المتأثرين بالتواصل مع وكلاء الحجز للحصول على خيارات سفر بديلة، أو الاتصال مباشرة مع طيران الإمارات في حال الحجز المباشر عبر الموقع الإلكتروني. كما نصحت المسافرين بالتأكد من تحديث تفاصيل الاتصال الخاصة بهم عبر صفحة "إدارة الحجز" على الموقع لتلقّي آخر الإشعارات.

وأكدت طيران الإمارات أنها تراقب الوضع في لبنان عن كثب وتبقي على الاتصال الوثيق مع السلطات المحلية لمتابعة أي تطورات جديدة.

واعتذرت الشركة عن أي إزعاج قد يسببه هذا الإجراء، مؤكدة على أن سلامة الطاقم والمسافرين تبقى على رأس أولوياتها.

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