الإمارات في أكتوبر.. أجندة مزدحمة بالفعاليات والملتقيات الدولية

المصدر: وام

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تستعد دولة الإمارات، خلال شهر أكتوبر المقبل، لاستضافة وتنظيم مجموعة كبيرة من الأحداث والفعاليات الدولية الضخمة، التي تعزز مكانتها مركزا عالميا للأعمال والسياحة بأنواعها كافة.

وتعد الإمارات واحدة من أهم الوجهات العالمية في استقطاب وتنظيم المعارض والمؤتمرات والملتقيات الدولية المتخصصة على مدار العام ، فيما يشهد شهر أكتوبر المقبل قائمة طويلة من الفعاليات المتنوعة ترصد وكالة أنباء الإمارات "وام" أبرزها في التقرير التالي:

- صحة المرأة

ينظم صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة، المؤتمر الدولي "صحة المرأة اللاجئة في ظل التغير المناخي" في العاصمة أبوظبي مطلع أكتوبر المقبل.

ويناقش المؤتمر عدداً من المحاور تتضمن إستراتيجيات الرعاية الصحية في المناطق المتأثرة بالتغير المناخي، وتمكين المرأة في إدارة صحة اللاجئين، والحلول المبتكرة ودعم الصحية النفسية في المناطق المتأثرة بالتغير المناخي.

- البيانات والتنمية المجتمعية

تستضيف الشارقة فعاليات الدورة الأولى من "المنتدى الإقليمي للبيانات والتنمية المجتمعية" يومي 9 و10 أكتوبر المقبل، الذي يناقش موضوعات متنوعة تشمل دور البيانات في تطوير البنية التحتية، وتعزيز الاستدامة، واستشراف مستقبل سوق العمل، وتحسين جودة الحياة بمشاركة أكثر من 100 متحدث من عدة دول.

- الاقتصاد الأخضر

ويشارك نخبة من أبرز الخبراء والمتحدثين العالميين في الدورة العاشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي تُعقد يومي 2 و3 أكتوبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي إلى جانب ممثلي الحكومات والمنظَّمات العالمية والمؤسسات الأكاديمية.

وتركز القمة هذا العام على مجموعة من المحاور الرئيسة، تشمل إزالة الكربون، وتحقيق أهداف الحياد المناخي، ودفع عجلة الطاقة النظيفة، والتمويل المناخي، والاقتصاد الدائري، والسياسات والأطر التنظيمية، واستخدام التكنولوجيا لمواجهة التغير المناخي، والشباب والعمل المناخي، الغذاء والماء.

- الحوار الأفريقي

وتستضيف الدولة، يوم 31 أكتوبر المقبل، نسخة جديدة من منتدى "الحوار الأفريقي - The Africa Debate"، تنظمها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع مؤسسة "إنفيست أفريكا - Invest Africa"، وهي شبكة تجارية تهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار في القارة الأفريقية.

- ويتيكس

وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي فعاليات الدورة الـ26 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة “ويتيكس” في الفترة من الأول من أكتوبر إلى 3 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي.

ويسلط المعرض الضوء على تقنيات وتوجهات الأمن السيبراني وأحدث التقنيات والأنظمة والبرامج المتعلقة بحوكمة الذكاء الاصطناعي، والتنبؤ بالمخاطر السيبرانية، وأمن أنظمة المعلومات والشبكات، وتعزيز الاستجابة للحوادث على مدار الساعة، وحماية البيانات الشخصية.

- الاستدامة في المحاسبة

وتستضيف جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمحاسبين، مؤتمر الاستدامة في المحاسبة والتدقيق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر المقبل في فندق بارك حياة – دبي.

وسيوفر المؤتمر منصة حيوية تجمع الخبراء الدوليين والإقليميين لمناقشة أحدث معايير الإفصاح عن الاستدامة وكيفية مواءمة هذه المعايير مع متطلبات المنطقة.

- معرض ومؤتمر "AgraME"

ويستضيف مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 7 إلى 8 أكتوبر المقبل الدورة الأكبر من معرض ومؤتمر "AgraME"، الذي يستقطب أكثر من 6.000 صانع قرار من أكثر من 180 دولة، ويضم أكثر من 150 عارضًا يعرضون أحدث الابتكارات في مجالات الزراعة والبستنة والزراعة الرأسية واستزراع الأحياء المائية وصحة الثروة الحيوانية.

- مهرجان الشارقة السينمائي

تعرض النسخة الـ 11 من مهرجان "الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب"، 98 فيلما من 28 دولة وذلك خلال الفترة من 6 إلى 12 أكتوبر المقبل.

ويستهدف المهرجان فتح آفاق واسعة أمام صناع الأفلام الرواد والناشئة، وتوفير منصة إبداعية قادرة على تمكينهم من عرض أعمالهم السينمائية أمام الجمهور.

- ملتقى دولي

وتنظم هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وأكاديمية الشارقة للتعليم، النسخة الثالثة من الملتقى الدولي لمعلّمي العربية، "نماءٌ وانتماء"، يومي 5 و6 أكتوبر المقبل.

ويستعرض الملتقى التجارب التعليمية المتميزة، التي أحدثت فارقا في تدريس اللغة العربية وموادها على المستويين المحلي والدولي، كما يبحث سبل الاستثمار الأمثل لوسائل التكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تعليمها بطرق مبتكرة وفريدة.

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