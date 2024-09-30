عبدالله المري: دور مهم للإدارة العامة للنقل والإنقاذ في خدمة المجتمع

المصدر: دبي - البيان

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أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي أهمية الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في خدمة المجتمع، والعمل على إسعاده، من خلال دورها الإنساني المهم في عمليات الإنقاذ والاستجابة السريعة مع الحوادث، في مختلف أماكن حدوثها.

جاء ذلك خلال اطلاعه على سير العمل في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء عبد الله علي الغيثي مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء راشد خليفة الفلاسي مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بالوكالة، والعميد الدكتور صالح الحمراني مدير الإدارة العامة للتميز والريادة بالنيابة، والعميد نبيل عبد الله الرضا نائب مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بالوكالة، والعقيد أحمد المهيري مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والمقدم الدكتور عبد الرزاق عبد الرحيم رئيس قسم التفتيش، وعدد من الضباط.

واطلع الفريق عبد الله المري على المؤشرات الرئيسة للإدارة العامة للنقل والإنقاذ، التي تتمثل نسبة التغطية الأمنية لدوريات الإنقاذ، ومتوسط زمن استجابة دوريات الإنقاذ للحوادث، خلال فترة زمنية محددة، ونسبة جاهزية الدوريات الأمنية، ونسبة جاهزية المركبات والآليات، ونسبة الاستعداد لمواجهة بقع الزيت في المياه، ونسبة السعادة لموظفي الدورية.

مبادرات ومشاريع

كما اطلع على أهم المبادرات والمشاريع التي تقوم بها الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، ومنها مراكز الاستجابة المشتركة بين شرطة دبي والدفاع المدني ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والهادفة إلى تعزيز التعاون، وتقليص زمن الاستجابة للحالات الطارئة، ومبادرة الوصول إلى صفر الحوادث، الهادفة إلى خفض حوادث المركبات سنوياً، للوصول إلى صفر حوادث، ومبادرة «نجوم القيادة الآمنة»، التي تهدف إلى حث السائقين على الالتزام بالقوانين المرورية للارتقاء بمستوى الأداء، والمساهمة في تعزيز السلامة المرورية على الطرقات، الأمر الذي يعزز من وجود دوريات الشرطة في مناطق اختصاصها، وفقاً للأهداف الاستراتيجية لسرعة الاستجابة للحالات الطارئة، ومدى جاهزية المركبات للخدمة، وتم تكريم 66 سائقاً مثالياً هذا العام، و23 سائقاً مثالياً في عام 2023.

واطلع الفريق المري على إحصاءات إدارة البحث والإنقاذ، ومنها التعامل مع 276 حادثاً في العام الماضي، شملت حوادث برية وعمليات إنقاذ مصابين في حوادث سقوط وانحصار، وإخراج عالقين في سيارات ومنازل ومصاعد، كما قامت بتنفيذ 5324 مهمة في العام الماضي. وعرضت الفرق التخصصية في الإدارة أمام الفريق عبد الله المري، مجموعة من سيناريوهات الحوادث وآليات التعامل معها، ومنها التعامل مع تدهور مركبة، وانحشار سائق، وعمليات إنقاذ باستخدام الحبال، والتعامل مع المحشورين في المباني والمصاعد الكهربائية، وعمليات النزول بالحبال من أعلى المباني، إضافة إلى عرض جاهزية مركبات البحث والإنقاذ.

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