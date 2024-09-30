«ويتيكس» 2024 يدعم جاهزية البنى التحتية الرقمية للمستقبل حول العالم

المصدر: دبي - البيان

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تشهد الدورة 26 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» 2024 مشاركة عدد من أبرز الشركات العالمية الرائدة في مجال التحول الرقمي والمباني الذكية والمحايدة للكربون.

وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي سنوياً معرض «ويتيكس» بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي.

وتقام الدورة السادسة والعشرون من المعرض في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي. وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»: «يدعم «ويتيكس» تعزيز جاهزية البنى التحتية الرقمية للمستقبل حول العالم، وتحفيز الاستثمار في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي، واستشراف الفرص والتحديات التي تواجه النماذج المستقبلية في مختلف مجالات العمل، بما يسهم في ضمان مستقبل أكثر استدامة وتوفير أفضل مقومات جودة الحياة.

ويرسخ المعرض قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة للتغيير العالمي وتكثيف جهود تطوير وتبني الحلول التكنولوجية لتمكين الحلول الاستباقية والمبتكرة. ومن خلال استضافة كبرى الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في الرقمنة والمباني الخضراء والشبكات الذكية والمدن الذكية، يرسخ المعرض مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، وجعلها أسعد وأذكى مدينة في العالم».

وأضاف معاليه: «توفر الهيئة بالشراكة مع دبي الرقمية، الخدمات السحابية للجهات الحكومية بدبي من خلال خدمة سحابة مورو الحاصلة على أعلى المعايير الأمنية المحلية والعالمية. وتركز خدمات «مورو»- مركز البيانات للحلول المتكاملة، التابعة لـ(ديوا الرقمية)، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي- الرقمية المتقدمة على إنجاح المؤسسات الحكومية والخاصة في رحلة التحوّل الرقمي في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، وستسهم سحابة مورو في تسريع عملية التحول الرقمي والابتكار وتقليل النفقات. وتتميز سحابة مورو بأنها تُدار من خلال مراكز بيانات محلية خضراء محايدة للكربون ما سيسهم في مساعدة الجهات الحكومية للوصول لمستهدفاتها الاستراتيجية فيما يتعلق بالحياد الكربوني».

أحدث الابتكارات

وقال هيلموت فون ستروف، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس في الإمارات والشرق الأوسط: «إنّ معرض ويتيكس هو أحد الأحداث العالمية الرائدة في قطاعات المياه والطاقة والتكنولوجيا، ونتشرف في شركة سيمنس بأن نكون أحد الرعاة الرئيسيين لمعرض «ويتيكس». ونتطلع إلى مناقشة أحدث الابتكارات في هذه القطاعات والتعلم من شركائنا. وسنُشارك زوار المعرض أيضاً أفضل حلولنا المتخصصة في مشاريع الرقمنة والتي تجعل هذه القطاعات أكثر استدامة وكفاءة».

وقال تي. مادهافا داز المدير ونائب الرئيس التنفيذي لشركة لارسن وتوبرو: «نفخر بتعاوننا المستمر مع معرض «ويتيكس» خلال السنوات العديدة الماضية. هذه المنصة المتميزة في المنطقة قدمت لنا الفرصة لعرض أحدث ابتكاراتنا، والتعرف على المستجدات في مجال الطاقة والمياه، والتواصل مع قادة القطاع على الساحة العالمية. نحن حريصون على دعم رؤية دبي في بناء مستقبل أخضر ومستدام للإمارة، ونقدم حلولاً مبتكرة في مجال إنتاج الطاقة المتجددة وتوفير المياه والكهرباء بكفاءة. ندعو الجميع لاكتشاف مشروعاتنا الرائدة في الطاقات المتجددة ونقل وتوزيع الطاقة وحلول رقمنة قطاع الطاقة والمياه، وجميع التقنيات التي تعمل من أجل مستقبل أكثر استدامة».

وستطلق شركة «ايترون» خلال «ويتيكس» حلها المبتكر «جريد إيدج إنتلجنس» للمرة الأولى في المنطقة. ويعمل هذا الحل الذي يتطلب طاقة منخفضة على تعزيز حلول إدارة الشبكة من خلال اعتماده على الجمع بين الذكاء الاصطناعي والحوسبة الطرفية. ويساعد «جريد إيدج إنتلجنس» المؤسسات الخدماتية على زيادة أمن شبكاتها ورفع كفاءتها واعتماديتها، إلى جانب توفير كميات هائلة من البيانات. وقال غاري كوكس، نائب رئيس المبيعات في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في شركة ايترون: «لدى شركة ايترون عقود من الخبرة الواسعة في ابتكار طرق إدارة المؤسسات الخدماتية والمدن حول العالم للطاقة والمياه.

ويسعدنا عرض حلولنا في الدورة السادسة والعشرين من معرض «ويتيكس»، حيث سيسلط جناحنا الضوء على حلولنا الشاملة في الطاقة والمياه، والمعتمدة على أنظمة إيكولوجية طورها شركاؤنا، والتي أثبتت كفاءتها وجدواها على نطاق واسع في أقسى الظروف المناخية على الأرض.

وعلى ضوء إدراكنا للتحديات والعقبات العديدة التي تواجه دمج الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم، نفخر بأن نكون راعياً ذهبياً لمعرض «ويتيكس»، الذي يجمع قادة القطاع لتمهيد الطريق نحو عالم أكثر كفاءة في استخدام الموارد». وتستعرض شركة دراجون أويل خلال «ويتيكس» 2024 مبادراتها النوعية التي تؤكد على التزام الشركة بالاستدامة والابتكارات التقنية.

وتستثمر الشركة الذكاء الاصطناعي لتعزيز عملياتها التشغيلية اللوجستية وخفض الانبعاثات الكربونية وتحسين الكفاءة على طول سلسلة التوريد. وتعمل الشركة أيضاً على إيجاد حلول مبتكرة لإدارة النفايات وتقليل الأثر البيئي وترسيخ الممارسات المستدامة في جميع عملياتها التشغيلية. وتعكس مشاريع الشركة التزامها بتسخير التقنيات المتطورة للارتقاء بتميز العمليات التشغيلية وتعزيز وفائها بمسؤولياتها البيئية.

وقال بختيار إتش وين المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أفانسيون: «يعتبر ويتيكس منصة أفانسيون المثالية لعرض التزامنا باعتماد الحلول الرقمية التي من شأنها تغيير مشهد قطاع الطاقة والمياه.

وتسلط مشاركتنا الضوء على تقنياتنا المعتمدة على البيانات التي تسهم في إيجاد أنظمة أذكى وأكثر كفاءة. لقد استثمرنا بشكل كبير في تطوير النماذج المستندة على الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة في قطاع الطاقة من خلال شركة «أوكتبوس ديجيتال» التابعة لنا. وسيسهم إقبال المتخصصين والخبراء الكبير على المعرض في إطلاعنا على أبرز المحطات التي تستشرف المستقبل وتعزيز مساهمتنا في صناعته. نتطلع بحماس إلى المشاركة في هذا الحدث».

وتستعرض «أفانسيون» أحدث تقنياتها الداعمة لمسيرة التحول الرقمي في قطاعي الكهرباء والمياه. وتركز الشركة على حلولها الخاصة بمراقبة وإدارة المياه والتي تعتمد على البيانات وتحليل البيانات في الوقت الفعلي وأجهزة الاستشعار المتقدمة، بما يتيح تتبع التدفق والضغط والكشف عن التسريبات لضمان الكفاءة القصوى، مما يسهم في تقليل الفاقد في المياه، وتحسين أداء الأصول، وضمان فواتير دقيقة، واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً لتحقيق مستقبل مستدام.

إضافة إلى ذلك، تركز الشركة على تقنياتها السبّاقة التي تعزز كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي. وتقدم أيضاً أنظمتها الذكية التي تعتمد على الأتمتة وتحليل البيانات في الوقت الفعلي وإدارة الطاقة الرقمية، وتعمل على تحويل البيانات المعقدة إلى معلومات قابلة للتنفيذ. من جهته، قال الدكتور أر. سيجاران نارايانان، الرئيس التنفيذي لشركة تامكو للقواطع الكهربائية: «نحن فخورون بأن نكون الراعي الذهبي لمعرض «ويتيكس» 2024 وأن نكون شريكاً موثوقاً لهيئة كهرباء ومياه دبي، وأن يتماشى التزامنا بالجودة والاعتمادية بشكل جيد مع القيم الأساسية لهيئة كهرباء ومياه دبي.

ونواصل في شركة تامكو للقواطع الكهربائية تطوير قدراتنا لتوفير قواطع كهربائية ذات جودة عالمية تتوافق مع احتياجات العملاء الفريدة، حيث يتبنى العالم استخداماً أكبر للكهرباء والرقمنة نحو الطريق إلى تعزيز الاستدامة. ونحن نؤمن بإمكانية تحقيق الاستدامة من خلال الكهرباء الآمنة والموثوقة، وفخورون برؤية منتجاتنا وخدماتنا في جميع أنحاء العالم؛ مما يوفر طاقة موثوقة للمرافق في النفط والغاز والصناعات ومراكز البيانات والبنى التحتية الحيوية التي تساهم في تحقيق التقدم والتنمية المجتمعية».

منتجات مستدامة

وقال أنطوان قره بديان، المدير الإداري في شركة «أدفانسد بزنس كونسبت» (إيه بي سي): «نود أن نعرب عن امتناننا وشكرنا العميق لهيئة كهرباء ومياه دبي لاختيار شركتنا كمورد لأثاث مبنى الهيئة الرئيسي الجديد (الشراع)، والذي سيكون أعلى وأكبر وأذكى مبنى حكومي صفري الطاقة في العالم. نفخر بمشاركتنا في معرض «ويتيكس»، وبصفتنا وكيل معتمد لشركة «ميلر نول»، ندرك أهمية الاستفادة من المنتجات المستدامة.

وتهدف شركتنا إلى «جعل العالم مكاناً أفضل مما كان عليه» وذلك من خلال دمج المواد البلاستيكية التي تم إعادة تدويرها من المحيطات، وتقليل عمليات التغليف، وإعادة استخدام المواد كلما أمكن ذلك. ونثمّن غالياً الفرصة التي يتيحها المعرض لإبراز قدراتنا وأحدث منتجات «ميلر نول».

من جهتها، تستعرض شركة «بادجر ميتر» حلولها الذكية ومنتجاتها المعدلة بما يتناسب مع كل عميل، إلى جانب برمجياتها وخدماتها، لإعادة تعريف إدارة الكهرباء والمياه في قطاع البلديات والقطاعين التجاري والصناعي. وفي مجال المياه، تبرز الشركة حلولها المخصصة لمراقبة شبكة توزيع المياه، معالجة مياه الصرف الصحي ومعالجة مياه الشرب واستهلاك المتعاملين للمياه، وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وغيرها.

وقال غاري تابور، مدير المياه الذكية في «بادجر ميتر»: «تسرنا في «بادجر ميتر» المشاركة في معرض «ويتيكس» للمرة الثانية والعشرين، حيث يعد المعرض مفتاحاً لاستراتيجيتنا في المنطقة، والنقطة المحورية لقطاع المياه في الشرق الأوسط، ونتطلع قدماً إلى فرصة التحدث مع شركائنا الحاليين وبناء المزيد من العلاقات القيّمة. نحن متحمسون لتقديم مجموعة «بلو إيدج» من الحلول القابلة للتوسيع والمخصصة والتي تدمج تقنيات المياه والبرمجيات والخدمات، والمصممة لمواجهة التحديات الأكثر شيوعاً في القطاع وضمان إدارة مستمرة للمياه.»

وتبرز شركة هندسة الاختبارات للمقاولات السعودية أهم منتجاتها المعتمدة على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء التي تم تطويرها وتصنيعها بالكامل في مختبرات الشركة، ومن أبرزها معدات مراقبة الطاقة الذكية، أنظمة المنزل الذكية، مبينات الأعطال الأرضية، مبينات الأعطال الهوائية، المفتاح الذكي بتقنية «واي فاي»، المفتاح الذكي بتقنية «واي فاي- آر إف»، كاشف 001 مبيّن العطل الأرضي، كاشف 201 مبيّن العطل الأرضي الذكي، وكاشف 501 مبيّن العطل الهوائي.

أما شركة «إتش إم إس نتووركس»، فتلقي الضوء على مجموعتها الواسعة من حلول الأتمتة والتحكم في القطاع الصناعي، والتي تربط ملايين الآلات مثل الروبوتات ومحركات الأقراص (السواقات) وأجهزة التكييف مع بعضها البعض من خلال برمجيات وأنظمة متطورة، مما يتيح تلبية إحدى المتطلبات الضرورية لرفع كفاءة الطاقة واستدامة الطاقة.

وقال دانش سبزواري، المدير العام لشركة «إتش إم إس نتووركس» في منطقة الشرق الأوسط: «يشكل معرض «ويتيكس» منصة مهمة لشركتنا لاستعراض حلولنا المبتكرة والتواصل مع المؤثرين الرئيسيين في القطاع. إنّ الانتشار الواسع للمعرض ومكانته المتزايدة وتركيزه على التقنيات المتقدمة، جميعها عوامل تجعل من الحدث المكان المثالي لتوسيع نطاق أعمالنا وتعزيز شراكاتنا».

أنظمة متطورة

تسلط شركة «ساسي» الضوء على أنظمتها المتطورة لمراقبة شبكات الجهد المنخفض، وضمان الاستجابة الذكية في الوقت الفعلي وبالتالي تحقيق وفورات في تكاليف الصيانة على المدى المتوسط والبعيد. وتركز الشركة على جهاز SBT4V-5C الذي يعتبر محللاً رقمياً للشبكة مصمماً لجمع المعلومات والبيانات من شبكة الجهد المنخفض ثلاثية الطور. ويسهم الجهاز في تعزيز أمان الشبكة من خلال اكتشاف الأعطال الكهربائية في مرحلة مبكرة.

ويوفر الجهاز معلومات تفصيلية حول استهلاك الطاقة وكفاءة المعدات، مما يسمح باتخاذ تدابير لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف التشغيلية والبصمة الكربونية. ويمكن دمج جهاز SBT4V-5C مع أنظمة التحكم والأتمتة الأوسع نطاقاً، مما يفتح الباب أمام إدارة أكثر فعالية للبنية التحتية لشبكة الكهرباء بأكملها.

وقال خوسيه مونتالبان، الرئيس التنفيذي للشركة: «نحن سعداء بالمشاركة في معرض «ويتيكس»، المعرض الرائد في مجالات المياه والطاقة والبيئة والتقنيات المستدامة، والذي يعد محورياً لتطوير المدن الناشئة، حيث تلعب حلول العارضين دوراً أساسياً في بناء مستقبل أكثر استدامة وكفاءة.» بدوره، قال خوان مانويل كومبليدو، المدير التجاري لشركة «ساسي»: «يعد معرض ويتكس 2024 فرصة متفردة لعرض أحدث ابتكاراتنا التي تجمع بين الدقة والكفاءة، والمصممة لتلبية الاحتياجات الخاصة لكل عميل، مثل أجهزة تحليل الشبكات المتقدمة وعدادات الكهرباء والمحولات.

» وتطلق «إنترناشونال فايف كونسلتنج» خلال «ويتيكس» أحدث إصدارات منصتها «سمارت بيلدنج إيكو» التي تتميز بخوارزميات طاقة متقدمة وبقدرتها على التكامل مع تقنيات إنترنت الأشياء الناشئة.

وقد صممت المنصة لمساعدة المؤسسات على تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية بشكل كبير وتحقيق الامتثال للوائح المحلية والعالمية. وقال أحمد بيشة، الرئيس التنفيذي للشركة: «نحن متحمسون للمشاركة في معرض «ويتيكس» للمرة الثانية، حيث سنعرض أحدث ابتكاراتنا في إدارة الطاقة والتقنيات الذكية. ويشكل المعرض منصة مهمة للتواصل مع رواد القطاع والمساهمة في مستقبل الطاقة المستدامة والمباني الذكية الصديقة للبيئة.»

وتقدم شركة «ماينلينك» مجموعة متكاملة من الخدمات المتعلقة بالعدادات الذكية المخصصة للكهرباء أو للمياه، ابتداءً من التخطيط التصميم والتوريد والتركيب، وانتهاءً بخدمات إدارة الطاقة وخدمات الفواتير. وتتوفر حلول الشركة للمباني الجديدة أو المباني التي يجري إعادة تأهيلها.

أما شركة «نافكو»، فتلقي الضوء على أحدث حلولها الذكية المخصصة لصمامات التحكم في التدفق والمرشات الخاصة بمكافحة الحرائق التي تضمن تحسين توزيع المياه وإخماد الحرائق في المشاريع الصناعية والتجارية واسعة النطاق.

وتعرض الشركة أيضاً أحدث أنظمتها الخاصة بالمعدات الاحتياطية لتوفير إمدادات كهرباء موثوقة في حالات الطوارئ وحالات الخلل في الشبكة.

وصممت الشركة الأنظمة مع مراعاة معايير الاستدامة ودمج الطاقة المتجددة لدعم مشاريع المباني الخضراء والبنية التحتية الحرجة. وستكشف «نافكو» عن نماذجها المبتكرة من الشاحنات الكهربائية وسيارات الإسعاف الكهربائية، والمصممة لتقليل الانبعاثات وزيادة كفاءة الطاقة في عمليات الاستجابة للطوارئ. وتوفر هذه المركبات النقل دون انبعاثات مع الحفاظ على أعلى معايير الأداء والموثوقية.

وتستعرض «بيدجيلي» تقنيتها الجديدة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات بشكل تفصيلي، وفصل استهلاك كل جهاز من الطاقة والمياه لرفع كفاءة الاستهلاك. وتسلط الشركة الضوء على أحدث إصدارات منصتها الحائزة على الجوائز «يوتيليتي إيه آي» المعززة بتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي، لإثراء تجارب المؤسسات الخدماتية ومتعامليها في الإدارة الذكية للطاقة.

وتتيح المنصة أيضاً الاستجابة السريعة لاستفسارات المتعاملين بطريقة آلية.

أما شركة «سمارت إنسيوليشن فينيشنج سيستمز»، فستسلط الضوء على مواد البناء التي تصممها لدعم المباني الحيادية للكربون. بينما تستعرض شركة «أكوا داتا» أنظمتها وأجهزتها المتطورة المعتمدة على البيانات والخاصة بقياس كثافة السوائل والأرصاد الجوية والجيولوجيا المائية، ومنها أجهزة مسجل أداء البيانات وأجهزة المودم وأجهزة قياس المياه الجوفية وأنظمة التنبيه المبكر من الفيضانات.

مشاريع «كهرباء دبي»

تلقي هيئة كهرباء ومياه دبي الضوء خلال «ويتيكس» على مشاريعها ومبادراتها الهادفة إلى تسريع التحول الرقمي، وجعل دبي أذكى مدينة في العالم. ومن أبرز المشاريع «الشبكة الذكية»، حيث طورت الهيئة البنية التحتية للشبكات الذكية، التي توفر العديد من الفوائد البيئية والاقتصادية.

تساعد هذه الشبكات على تحسين كفاءة نقل وتوزيع الطاقة، وتقليل الفاقد، وتحسين إدارة الأحمال الكهربائية. وتسهم الشبكات الذكية أيضاً في دعم دمج مصادر الطاقة المتجددة في الشبكة الكهربائية، ما يعزز استدامة نظام الطاقة في دبي. وقد أسهم التشغيل السلس والسريع والفعال للشبكة الذكية في تحقيق الهيئة نتائج تنافسية تتجاوز نخبة الشركات الأوروبية والأمريكية في الكفاءة والاعتمادية.

وتتصدر الهيئة المركز الأول عالمياً في أكثر من عشرة مؤشرات أداء رئيسية في مجال عملها، بما في ذلك تسجيل الهيئة رقماً قياسياً عالمياً يعد الأقل والأفضل في متوسط انقطاع الكهرباء لكل مشترك في العام (1.06 دقيقة) مقارنة مع 15 دقيقة لدى أفضل شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي، وخفض نسبة الفاقد في شبكة كهرباء الهيئة إلى 2.0%، وفاقد شبكة المياه إلى 4.6%، وهي من أدنى النسب في العالم.

كما يعتبر المركز الذكي لشبكة التوزيع مركزاً مؤتمتاً ومخزناً لجمع البيانات الواردة من الأجهزة الذكية المثبتة على طول شبكة توزيع الطاقة ومراقبتها وتحليلها. ويعمل المركز أيضاً على عرض البيانات في الوقع الفعلي وتقييم الوضع الحالي، إلى جانب إجراء تحليل تشخيصي، لإيجاد حلول فعالة واستباقية. ويقوم المركز الذكي لشبكة التوزيع يومياً بفحص وتحليل أداء كل عداد ذكي، وكل نظام شمسي، وكل محطة شحن للمركبات الكهربائية. ويستخدم المركز الخوارزميات والتشفير لإجراء عمليات تحليل مفصلة وإعداد التقارير.

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