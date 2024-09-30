«إينوك» تستعرض حلولها وتؤكد التزامها بدعم الاستدامة والابتكار

المصدر: دبي - البيان

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أكدت مجموعة إينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، التزامها بدعم الاستدامة والابتكار من خلال مشاركتها في «ويتيكس». وتغتنم المجموعة مشاركتها لتسليط الضوء على آخر إنجازاتها في مجال حلول الطاقة المستدامة المبتكرة، والتي تشمل شاحنات تزويد الديزل الحيوي بنظام الطاقة الشمسية. كما ستعرض المجموعة تقنية تزويد الوقود القائمة على تكنولوجيا التعرف على المركبات (ViP) باستخدام ترددات الراديو (RFID).

وبصفتها الراعي الرئيسي للحدث، ستقدم «إينوك» أحدث مبادراتها بمجال التكنولوجيا والابتكار والبيئة في منصة المعرفة الخاصة بها. والتي ستستضيف ندوات، تضم مختصين بالمجموعة لاستعراض المواضيع التالية: «أكثر من مجرّد محطات خدمة»، و«مبادرات إينوك للاستدامة: التغيير المستدام»، و«وقود الطائرات المستدام». وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «يسعدنا أن نتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي كشريك رئيسي لمعرض ويتيكس.

وإذ يوفر هذا الحدث الرائد في القطاع منصة قويّة للتعاون والابتكار، فإننا متحمسون للمساهمة في بناء مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة لقطاع الطاقة عموماً، ونتطلع إلى التواصل مع قادة القطاع والجهات المعنية للمساهمة معاً بدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة. إن التزام إينوك بتعزيز مسارات الطاقة المستدامة، ينطلق من التزامنا برؤى القيادة الحكيمة لدولة الإمارات، والرامية لتسخير الحلول المبتكرة والمستدامة».

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