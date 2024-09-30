29 شركة متخصصة بالطاقة المتجددة ومعالجة المياه والاستدامة في جناح الهند

المصدر: دبي - البيان

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يحتضن جناح الهند المشارك في «ويتيكس» 29 شركة من الشركات الهندية الرائدة والمتخصصة في الطاقة المتجددة، ومعالجة المياه، والاستدامة، وغيرها.

وتستعرض الشركات الهندية أحدث التقنيات والمشاريع المستدامة، التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الأخضر، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال عرض حلول مبتكرة، تسهم في تعزيز التعاون بين الإمارات والهند في المجالات التقنية والبيئية، ما يعكس التزام البلدين بتحقيق مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسس ورئيس معرض «ويتيكس»: «ترتبط الإمارات والهند بعلاقات وثيقة، تمتد لعقود من التعاون والشراكة في مختلف القطاعات.

ويعكس معرض «ويتيكس» عمق هذه العلاقات، من خلال استقطابه عدداً كبيراً من الشركات الهندية المتخصصة.

ويوفر المعرض منصة مثالية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ويتيح للشركات فرصة عرض حلولها المبتكرة، وبناء شراكات استراتيجية تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لكلا البلدين».

من جهته قال ريشاب سانغفي، نائب رئيس رابطة تنقية ومعالجة المياه في غوجارات «وابتاج»: «تزداد قوة العلاقة بين رابطة «وابتاج» ومعرض «ويتيكس» عاماً بعد عام. لقد زادت مشاركة أعضاء المجموعة بنحو 50 % مقارنة بالعام الماضي، ونتطلع إلى مشاركة أكبر في السنوات المقبلة.

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