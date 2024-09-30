مختبر دبي المركزي يستحدث 17 فحصاً خلال 2024

المصدر: دبي – وائل نعيم

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استحدث مختبر دبي المركزي خلال العام الجاري 17 فحصاً لخدمات مختبرات الفحوص والمعايرة، منها الكشف عن البكتيريا الممرضة «الليجونيلا» في مسحات الأغشية الحيوية (Biofilms) المتواجدة بأنظمة المياه وفحص كفاءة الطاقة للسخانات الكهربائية بناءً على المواصفات القياسية الإماراتية UAE.S 5010-4 وفحص المواد الملامسة لمستحضرات مواد التجميل وغيرها من الفحوص.

فحوص

وأوضحت بلدية دبي لــ«البيان» أن عدد الفحوص التي أجراها المختبر خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ مليوناً و26 ألفاً و996 فحصاً ومعايرة، فيما بلغ عدد العينات المستلمة لمختبرات الفحوص والمعايرة حتى النصف الأول من العام الجاري 71 ألفاً و162 عينة، فيما يوجد في المختبر 5 مختبرات رئيسية و18 مختبراً فرعياً و4 مختبرات موقعية تقوم بعمليات الفحوص والمعايرة وفقاً لأعلى المواصفات العالمية المتبعة.

دور حيوي

ويساهم مختبر دبي المركزي في تعزيز سلامة المنظومة الغذائية في الإمارة وفقاً لأعلى المعايير العالمية، حيث يلعب دوراً حيوياً في تعزيز سلامة المنظومة الغذائية من خلال تقديم خدمات فحص ذكية ومبتكرة لمختلف المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق وفقاً لأفضل المعايير والمواصفات العالمية وباستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات يستخدمها كوادر فنية مؤهلة للقيام بهذه الفحوص.

ويعمل المختبر على تطوير خدماته، استجابة للمستجدات التي تطرأ بصورة مستمرة على السوق المحلي بالإمارة، خاصة في ظل ديناميكية الاقتصاد المحلي، ومكانة دبي التي تتمتع أسواقها بثقة عالمية ومكانة ريادية مرموقة، من خلال تقديم خدمات متكاملة وشاملة عالية الجودة والكفاءة، تراعي أفضل المعايير والمواصفات المعمول بها عالمياً، لضمان سلامة وجودة المنتجات المتداولة في الأسواق، بما يعزز مكانة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل في العالم.

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