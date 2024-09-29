شراكة استراتيجية بين مؤسسة محمد بن راشد للإسكان ومايكروسوفت لتعزيز عمليات التحول الرقمي

المصدر: البيان

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أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة مايكروسوفت لتعزيز التعاون في مجال التحول الرقمي والابتكار التقني، وذلك في إطار تعزيز مسيرة الابتكار والتحول الرقمي في دبي وتسريع تحول الإمارة إلى واحدة من الاقتصادات الرقمية الرائدة في العالم، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33

تهدف هذه الشراكة إلى استكشاف فرص جديدة لتطوير المهارات الرقمية وتحقيق أهداف الاستدامة من خلال استخدام أحدث التقنيات، وذلك من خلال الاستفادة من مجموعة تقنيات مايكروسوفت القوية في المجالات التقنية والخدمية.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية ترجمةً لالتزام مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بتعزيز مفهوم الابتكار وتحقيق الاستدامة في التطوير والتحسين المستمر واستشراف المستقبل، بغية مواصلة الارتقاء بمنظومة الخدمات التي توفرها للمُتعاملين، وتحقيق المزيد من الإنجازات بالتعاون مع شُركائها الإستراتيجيين.

وبموجب الاتفاقية ستعمل مايكروسوفت على تقديم الحلول المبتكرة وتعزيز الخبرة المتخصصة وتوفير ممارسات متطورة في المجالات الرقمية الرئيسية مثل الأتمتة والبيانات والذكاء الاصطناعي وغيرها. كما ستعمل مايكروسوفت على الاستفادة من أدواتها المتنوعة للتأكد من تطبيق معايير الاستدامة.

وقد تم توقيع مذكرة التفاهم بين السيد ظلال خليفة الفلاسي، مساعد المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، والسيد نعيم يزبك، المدير العام لمايكروسوفت في الإمارات.

وبهذه المناسبة، أكد ظلال خليفة الفلاسي، مساعد المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان: "إن تعاوننا مع مايكروسوفت يعكس التزامنا بتبني التقنيات الحديثة لتعزيز خدماتنا الرقمية وتقديم حلول مبتكرة للمواطنين. إن هذه الشراكة تعكس التزامنا بالابتكار وإيماننا بأن التقنيات المتقدمة هي مفتاح لتحقيق التطور والتقدم في المستقبل. ونحن نتطلع إلى العمل مع شركة مايكروسوفت من أجل توفير حلول جديدة ومبتكرة للارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة لعملائنا وشركائنا. هذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة مايكروسوفت ستسهم في تعزيز جهودنا الرامية إلى تبني التكنولوجيا المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يُعزز من كفاءة الأداء الحكومي ويُسرع وتيرة الإنجاز".

من جانبه قال نعيم يزبك المدير العام لمايكروسوفت في الإمارات: "إن مايكروسوفت ملتزمة بدعم المؤسسات الحكومية في رحلتها نحو التحول الرقمي، وتقديم حلول تقنية متقدمة تساهم في تحسين كفاءة الخدمات وتعزيز الاستدامة. هذه الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تؤكد التزام مايكروسوفت بدعم المؤسسات الحكومة في مسيرتها نحو التحول الرقمي واستشراف المستقبل، وتعزيز كفاءة العمليات وتطويرها بما يتماشى مع التوجهات المستقبلية وأفضل الممارسات العالمية في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي."

تشمل مذكرة التفاهم تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية متخصصة لتطوير المهارات الرقمية للموظفين، بالإضافة إلى استكشاف مشاريع مبتكرة تهدف إلى تحسين تجربة العملاء من خلال تقديم خدمات مرنة وقابلة للتوسع تعتمد على تقنيات السحابة.

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