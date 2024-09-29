«ويتيكس» 2024 يعزز التعاون الفعّال لمواجهة أزمة المياه العالمية

المصدر: دبي - البيان

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تشهد الدورة 26 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) 2024 مشاركة مجموعة كبيرة من الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في المياه أحدث تقنياتها وحلولها المبتكرة لدعم أمن واستدامة المياه.

وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي سنوياً معرض «ويتيكس» بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي. وتقام الدورة 26 من المعرض في الفترة من 1 - 3 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس): «باعتباره منصة عالمية تجمع الشركات والمبتكرين والمستثمرين وصنّاع القرار من جميع أنحاء العالم، ويسهم «ويتيكس» بفاعلية في مواجهة أزمة المياه العالمية والمخاطر المتعلقة بالمياه، والتي تعتبر أحد أهم التبعات الناجمة عن التغير المناخي.

ويؤثر التغير المناخي على مياه العالم بطرق معقدة، ابتداءً من الظواهر الجوية المتطرفة مثل أنماط هطول الأمطار غير المتوقعة إلى انكماش الصفائح الجليدية، وارتفاع مستوى سطح البحر، والفيضانات والجفاف وغيرها.

ويدعم المعرض تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030، وهو ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع، واستراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، الهادفة إلى ضمان الوصول المستمر والمستدام إلى المياه، مع الالتزام التام بحماية البيئة وخفض الانبعاثات وصولاً إلى الحياد المناخي بحلول العام 2050».

حلول مستدامة

قال المهندس أحمد الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة لحلول المياه المستدامة: «يوفر ويتيكس منصة مثالية لمناقشة الحلول المستدامة التي من شأنها المساهمة في الحفاظ على الموارد الطبيعية، ودعم الجهود الرامية إلى مواجهة تحديات الموارد المائية. نفخر في الشركة القابضة لحلول المياه المستدامة بصفتنا الراعي التيتانيوم لمعرض ويتيكس 2024 بالمشاركة في هذا الحدث العالمي لاستعراض حلولنا المبتكرة في إعادة تدوير المياه، بما ينسجم مع التزامنا بتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة. نتطلع من خلال مشاركتنا للتعاون الفعال مع شركائنا، وتبادل المعارف والخبرات مع رواد القطاع، إلى جانب استكشاف الحلول التي تمكّن الاقتصاد الدائري».

وقال ربيع دميان، مدير عام المبيعات في شركة اترنيت الخليج الصناعية: «نحن فخورون بكوننا شريكاً استراتيجياً في معرض ويتيكس 2024.

يوفر هذا الحدث منصة مثالية لعرض أحدث التطورات التكنولوجية في مجال الأنابيب المركبة ومناقشة الاتجاهات المتطورة في توفير الطاقة والمياه والهيدروجين والموارد الطبيعية الأخرى.

إن الأنابيب والوصلات المركبة المستدامة لدينا تُصنع بكل فخر في دولة الإمارات، ونحن ممتنون للعمل مع هيئة كهرباء ومياه دبي لتقديم حلول المياه والطاقة التي تساهم في بناء مستقبل مستدام للجميع».

من جهته، قال إدواردو غاريبوتي، المدير الإداري لتطوير الاستراتيجيات لخدمات منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ورئيس شركة تيرموميكانيكا بومب: «نفخر في تريليوم فلو تكنولوجي برعاية معرض «ويتيكس» على مدار أكثر من خمس سنوات، من خلال علامتنا التجارية «مضخات تيرموميكانيكا- تيرموميكانيكا بومب»، والتي تخدم أسواق المياه والطاقة العالمية.

ويوفر «ويتيكس» فرصة فريدة لعرض منتجاتنا وخدماتنا المتخصصة في التحكم بالتدفق أمام جمهور المعرض العريض بالإمارات».

وقال مارك ستيفنسون، المدير العام لشركة تورشيما سيرفيس سولوشنز: «لطالما كانت شركتنا لحلول الخدمات شريكاً طويل المدى مع هيئة كهرباء ومياه دبي، وهذا سيكون عامنا الثامن على التوالي كراعٍ ذهبي في معرض ويتيكس. فمن خلال شراكتنا الطويلة، نواصل دعم هيئة كهرباء ومياه دبي في جميع أنشطة ما بعد البيع الخاصة بالمضخات، مع الحفاظ على أعلى مستويات الجودة والثقة والنزاهة والنهج التعاوني، ونتطلع إلى استدامة العمل مع الهيئة على المشروعات القادمة».

جناح إيطاليا

قال فاليريو سولداني، المفوض التجاري الإيطالي لدى الإمارات، ومدير مكتب وكالة التجارة الإيطالية بدبي: «خلال المعرض الذي يستمر 3 أيام، يمكن للزوار لقاء الشركات المصنّعة ومزودي الخدمات الإيطاليين الذين يقدمون حلولاً متقدمة في مجالات الصحة البيئية والسلامة الغذائية، المعالجة المتكاملة للنفايات، ومحطات إعادة التأهيل البيئي، ومعالجة المياه، ومعدات نزح المياه، المعالجة الكيميائية للمياه، محطات تحلية المياه، الوقود البديل، المضخات المزودة بالعدادات، الفحوص المخبرية، أنظمة الطاقة المتجددة، ومحطات الاستخدام المدني والزراعة».

تطبيق ذكي

تقدم مجموعة «تروفاي آند كوفان» منتجاتها التي تمتاز بانخفاض بصمتها الكربونية ومنها حلها الذكي «بريدِكتيف فلو بوكس» الذي يتيح مراقبة استخدام المياه واكتشاف التسربات في الوقت الحقيقي عبر تطبيق ذكي مخصص، كما تستعرض منتجها «فلوفيا بريدِكتيف فلو بوكس» المتخصص في إدارة المياه الذكية.

وقال فريدريك مارشان، مدير تطوير الأعمال في المجموعة: «تأسست مجموعة تروفاي آند كوفان في عام 1881، وكانت نشطة في منطقة الخليج منذ أوائل السبعينيات.

ومنذ نشأتنا، حرصنا على تقديم الدعم المستمر لإنتاج ومعالجة وتوزيع المياه، مع المساهمة في الاستخدام الأمثل والحفاظ عليها عالمياً، وخاصة في منطقة الخليج ودولة الإمارات. وتعكس مشاركتنا في ويتيكس التزامنا بدعم رؤية الإمارات لمستقبل أكثر استدامة، وتقديم حلول متقدمة لأهم مشاريع البنية التحتية والمياه في المنطقة».

وأشار وين واي، المدير العام لشركة يوندا إتش آند إتش المحدودة للتقنية (تيانجين) بأن الشركة تعد واحدة من أكبر ثلاث شركات تصنيع فلاتر المياه بالصين، وقد حصلت على شهادة المؤسسة الوطنية للنظافة الصحية (NSF)، كما تستحوذ على حصة سوقية تبلغ 30 % في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

وخلال مشاركتها في «ويتيكس»، تستعرض الشركة العديد من منتجاتها المبتكرة، والمعتمدة من قبل مؤسسات معترف بها دولياً مثل المؤسسة الوطنية للنظافة الصحية (NSF)، ورابطة جودة المياه (WQA)، والرابطة الدولية لمسؤولي السباكة والميكانيكا (IAPMO)، وهيئة الفحص الفني الألمانية TÜV. وتصدّر الشركة منتجاتها إلى العديد من الأسواق حول العالم ومنها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأوروبا وأستراليا والشرق الأوسط وآسيا.

وبالإضافة إلى فلاتر المياه، تصنّع الشركة أجهزة تنظيف المسابح الروبوتية المتقدمة، وآلات صنع الثلج، وأجهزة صنع الصودا.

إننا نشارك بانتظام في معرض «ويتيكس» منذ 10 سنوات، بسبب التوسع الكبير لعلامتنا التجارية وفي إطار تعزيز خطتنا التسويقية. وتتماشى مشاركتنا في «ويتيكس» مع مبادرات هيئة كهرباء ومياه دبي المتعلقة بالاستدامة، وخصائص التقنيات الصديقة للبيئة الخاصة بجودة المياه والتي تستخدم مقاييس بديلة وأدوات تعلّم الآلة. ويوفر المعرض فرصة مثالية لعرض منتجاتنا وخدماتنا التي تلبي المعايير الأوروبية والأمريكية الصارمة، ونتطلع قدماً إلى التواصل مع قادة القطاع خلال «ويتيكس»، ومشاركة خبراتنا، واستكشاف فرص جديدة في السوق العالمي لتنقية المياه.

من جهته، قال ليو شينغ، مدير التسويق الدولي لمجموعة تشنغدو مييفوت للصناعات البيئية المحدودة إن المجموعة تأسست عام 1999 مدفوعة برؤية هادفة إلى «تنقية كل قطرة ماء».

وسنستعرض خلال معرض ويتيكس 2024 أحدث تقنياتنا الرائدة في مجالات مكافحة تلوث المياه وتحسين استغلال الموارد، إلى جانب خدماتنا الشاملة ابتداءً من البحوث والتطوير الفني وتصنيع المعدات الأساسية إلى العمليات التشغيلية المتعلقة بالاستشارات والتصميم وهندسة التشييد والبناء والاستثمار. وتعد الشركة إحدى الشركات المتخصصة والرائدة، وشركة وطنية نموذجية في التصنيع الذي يركز على الخدمات.

ونجحت الشركة في قيادة الابتكار في القطاع من خلال تقنيات متقدمة مثل البكتيريا البيولوجية عالية الكفاءة، وتقنية الأغشية الخاصة، ومحطات «مكعب روبيك» مسبقة الصنع لمعالجة مياه الصرف الصحي.

وتهدف مشاركتنا في معرض «ويتيكس» 2024، إلى تسليط الضوء على إمكانياتنا الواسعة في أربعة قطاعات رئيسية: بحوث تقنية الأغشية الخاصة (المرشحات) وإنتاجها ومبيعاتها، ومعالجة مياه الصرف في القطاع الصناعي، ومعالجة مياه الصرف في قطاع البلديات، والحدائق والمتنزهات الصناعية الخضراء.

ويوفر «ويتيكس» منصة مثالية لعرض إنجازاتنا ومنتجاتنا، ومن بينها أكثر من 30 مشروعاً بحثياً وطنياً وأكثر من 300 ملكية فكرية مستقلة، بالإضافة إلى استكشاف فرص السوق الجديدة في دبي.

وتعكس تقنياتنا وحلولنا المبتكرة، مثل عمليات (Bi-CWO) و(3C-BACT) للتعزيز الحيوي الذكي، التزامنا بالاستدامة البيئية والريادة التكنولوجية في معالجة المياه. ونحن فخورون بالمشاركة في معرض ويتيكس.

وقالت إديث مايو، مستشارة اقتصادية في وكالة والونيا للتصدير والاستثمار (AWEX): «يسعدنا أن نستضيف 6 شركات متميزة من منطقة والونيا تحت مظلة الجناح البلجيكي. مع نطاق واسع من المجالات، مثل معالجة المياه، والمعالجات، وتقنية المعلومات، والهيدروجين الأخضر، يمكننا أن نؤكد أن خبرتنا ستساهم في الجهود المبذولة لمكافحة التغير المناخي وتأثيراته».

وتستعرض شركة «دبليو إي جي» أحدث منتجاتها من المحركات الكهربائية، والمحركات التي تتحكم في سرعة المحركات الكهربائية من خلال تغيير التردد والجهد وصناديق التروس.

وقال رافاييل تورانو، المدير العام لشركة «دبليو إي جي»: «تؤدي الأنظمة والأجهزة التي تعتمد على المحركات الكهربائية، مثل المضخات، دوراً أساسياً في تطبيقات المياه، وتستهلك كميات كبيرة من الطاقة.

ولهذا يعتبر رفع كفاءة وموثوقية هذه الأنظمة أمراً ضرورياً لدفع في المناطق التي تشهد ارتفاعاً في استهلاك المياه مثل الشرق الأوسط. يتصدى جيلنا الجديد من المحركات ومحركات التحكم لهذا التحدي من خلال الارتقاء بكفاءة الطاقة والموثوقية».

وقال راؤول أنطوان من شركة «سوتراد ووتر Sotrad Water»: «نحن متخصصون في تصميم وتصنيع حلول مياه الشرب لسكان المناطق النائية في البلدان الناشئة، مما يضمن حصول الأشخاص الأكثر احتياجاً على الدعم المستدام. وباعتبارها مركزاً عالمياً، فقد وفرت لنا دبي منصة مثالية لإجراء اتصالات قيّمة مع الشركاء الفنيين وهياكل التمويل والعملاء المحتملين».

تقليل الأثر البيئي

وتقدم شركة «سيركيولار ماتيريالز» حلولها المستدامة لمعالجة مياه الصرف الناتجة عن القطاع الصناعي، والتي تمتاز باستعادة نحو 99 % من أيونات المعادن المذابة من مياه الصرف الصناعي، وتقليل الأثر البيئي والانبعاثات الكربونية، وتحويل النفايات إلى موارد قيّمة.

وتلقي شركة «أكواداتا إلكترونيك» الضوء على الأجهزة والبرمجيات والميكانيكا التي دأبت على تصميمها وتصنيعها على مدار أكثر من 30 عاماً من الخبرة في مجال أدوات قياس الهيدرولوجيا (علم المياه) والهيدرولوجيا الجيولوجية والأرصاد الجوية. أما شركة «يوانفاركيميكال»، فتستعرض تقنية الفصل متعدد الأطوار في درجات حرارة وضغط منخفضة لمعالجة مياه الصرف الصحي الناتجة عن القطاع الصناعي ذات التركيز العضوي العالي، والمحتوى الملحي المرتفع.

وتمتاز التقنية بانخفاض تكلفة عملياتها التشغيلية. وتعرض شركة «بن موسى ودالي المحدودة»، الرائدة في حلول المياه وتوريد المعدات، باقة من أبرز منتجاتها المتنوعة، ابتداءً من مضخات المياه المتطورة، وصولاً إلى أنظمة إدارة المياه ومعالجة المياه والترشيح الحديثة، وتقنيات كشف تسريب المياه والغاز.

من جهتها، تقدم شركة «إنوبيت- Innobit» الرائدة في المواد العازلة، مجموعتها «آي كوت إم تي- iKote MT»، التي تشتمل على سلسلة من المواد العازلة الهجينة المصنوعة من اليوريثين.

وقال جايانتا مازومدار، مدير تسويق أول في «إنوبيت»: تشكل مجموعة آي كوت إم تي منتجاً مبتكراً وثورياً في قطاع المواد العازلة، حيث يمكن تطبيقها مباشرة على الأسطح الرطبة أو المبتلة، مما يلغي الحاجة إلى إزالة المواد القديمة. وتتيح هذه الميزة تطبيق المادة العازلة مباشرة فوق الأغشية أو البلاط الموجود، وتبسيط عمليات الإصلاح وتقليل التكاليف، والحصول في النتيجة على أسطح بنفس جودة الأسطح الجديدة.

وتسلط شركة فاينوتكس المتخصصة في تصنيع الكيماويات المتقدمة لتطوير تقنيات معالجة المياه، الضوء على مجموعتها دكويست Diquest من مثبطات التكلس، المصممة لتحسين كفاءة أنظمة التبريد من خلال منع ترسبات التكلس.

وتطلق شركة إي إم تي خلال «ويتيكس» 2024 نظامها «أكوافوي» لتحويل مياه الشرب إلى مياه هيدروجينية بطريقة مستدامة، والذي يمكن تركيبه في أنظمة وتقنيات تنقية المياه الحالية، مثل نظام التناضح العكسي، المركبة في المباني لتحويل مياه الشرب إلى مياه أكثر صحية وغنية بالهيدروجين ومضادات الأكسدة.

وتقدم شركة كالتك إنرجي حلولها لتبريد أو تسخين المياه بالاعتماد على الطاقة المتجددة ومنها مبرد خزان المياه «كالتيك» الذي يعتمد على الطاقة الشمسية، وبطاريات صنامب- Sunamp الحرارية منخفضة الكربون المتطورة والتي يمكن دمجها بسلاسة مع مصادر الطاقة المتجددة، لتوفير مياه ساخنة على الفور.

أما شركة إيرزن AERZEN الرائدة عالمياً في مجال معالجة مياه الصرف الصحي، فتقدم حلولاً فعّالة لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي البلدية والصناعية، تمتاز توفير تكاليف الطاقة، إلى جانب حلولها المبتكرة لأنظمة الضواغط. وتعرض شركة «أونات بهافي ستيلز برايفت ليمتد»، منتجاتها المتخصصة في تخزين المواد السائلة والصلبة، مثل خزانات المياه وصوامع الحبوب.

مشاريع الهيئة

تبرز منصات هيئة كهرباء ومياه دبي في «ويتيكس» باقة من المشاريع في مجال المياه، ومنها مشروع تحلية المياه بنظام المنتِج المستقل للمياه في مجمع حصيان، ويعد هذا المشروع الأكبر من نوعه في العالم لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي لمياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية، وأول مشروع للهيئة وفق نموذج المنتِج المستقل للمياه.

وستبلغ القدرة الإنتاجية للمشروع 180 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً باستخدام تقنية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر، باستثمارات تبلغ 3.357 مليار درهم.

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