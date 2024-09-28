حمدان بن محمد: قيادة الإمارات حريصة على إقامة شراكات بناءة مع أوزبكستان تعود بالخير والازدهار على البلدين

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، أن القيادة الرشيدة حريصة على إقامة شراكات بناءة تعود بالخير والازدهار على الإمارات وأوزبكستان.

وقال سموه، اليوم، في تدوينة عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «التقيت معالي عبد الله أريبوف، رئيس وزراء أوزبكستان، وبحثنا علاقات الصداقة التي تجمع بين الإمارات وأوزبكستان في مختلف المجالات، وسبل تطويرها بما يخدم مصالحنا المشتركة».

وأضاف سموه: «كما التقيت معالي السيدة سعيدة ميرضيائيفا، مساعد رئيس الجمهورية، وشهدنا جانباً من أعمال خلوة التبادل المعرفي الحكومي بين الإمارات وأوزبكستان التي عُقدت في طشقند، لبحث تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية».

وتابع سموه: «وخلال زيارتنا الرسمية لأوزبكستان، بحثت مع معالي الفريق باخودير قربانوف، وزير الدفاع، التعاون المشترك في مختلف المجالات، كما شهدنا التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات التدريب والتعليم وتبادل الخبرات في قطاع الصناعات الدفاعية».

ونوَّه سموه بأن «قيادة دولة الإمارات حريصة على إقامة شراكات بناءة تعود بالخير والازدهار على البلدين والشعبين الصديقين».

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