عبد الله بن زايد يبحث مع رئيس وزراء كوسوفو في نيويورك عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك

المصدر: وام

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التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ألبين كورتي رئيس وزراء جمهورية كوسوفو، بحضور دونيكا جيرفالا شوارتز، نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية كوسوفو، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى، خلال اللقاء، بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافة إلى التعاون الثنائي في مجالات عدة، منها الاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية، والطاقة.

كما ناقش الجانبان عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، العلاقات المتميزة مع جمهورية كوسوفو، وتطلع دولة الإمارات إلى تعزيزها، وذلك بما يخدم مصالح البلدين المشتركة ويدعم أهدافهما التنموية.

حضر اللقاء معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة.

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