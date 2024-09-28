تعاون «دبي الخيرية» و«حضانة أوركارد» البريطانية لتعزيز رعاية الأطفال

المصدر: دبي - البيان

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وقعت «جمعية دبي الخيرية» اتفاقية تعاون مع سلسلة «حضانة أوركارد البريطانية»، في إطار الجهود التي يبذلها الطرفان لتعزيز التعاون المجتمعي والرعاية الشاملة للأطفال، وإرساء أوجه العمل والتنسيق المشترك لبلوغ الأهداف والغايات التي تخدم برامجهما.

وقع الاتفاقية من جمعية دبي الخيرية أحمد السويدي المدير التنفيذي، ومن حضانة أوركارد البريطانية الدكتورة فاندانا غاندي، المؤسس والرئيس التنفيذي للحضانة، وجاء التوقيع في مقر جمعية دبي الخيرية، بحضور عدد من المديرين والمسؤولين من كلا الطرفين.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز أواصر التعاون والشراكة بين الطرفين لتحقيق الأهداف المشتركة بينهما بما يخدم تطلعات ورؤى الطرفين، والمساهمة في دعم العمل الخيري والإنساني من خلال إعداد المبادرات والحملات المشتركة لتحقيق أفضل النتائج والممارسات التي تخدم الطفولة، وتوفير مواقع لحصالات التبرع الذكية في مقرات سلسلة الحضانة، إضافة إلى توفير بيئة صحية مناسبة لتعليم أبناء العاملين بالجمعية.

وفي هذا الصدد قال أحمد السويدي: «يسعدنا التعاون مع حضانة أوركارد البريطانية التي تسهم بدور رائد وإيجابي في تعليم ورعاية الطفولة في الإمارات، انطلاقاً من أهداف دبي الخيرية الاستراتيجية في دعم المجتمعات المحلية وتعزيز التنمية المستدامة، والإيمان بأن الاستثمار في الأطفال هو استثمار في مستقبل الأمة».

وأكد المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية أن هذه الشراكة هي مثال حي على التعاون بين القطاعين الخيري والخاص لتحقيق الخير للمجتمع، وتسعى إلى تطوير البرامج والخدمات المتعلقة بالفئة المستهدفة، وتمثل خطوة مهمة نحو بناء مجتمع أكثر شمولية ورعاية، وفقاً للنهج الأصيل الذي تدعمه الرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة، والتي جعلت من الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى به في مجال العمل الإنساني، ورسخ صورتها في الخارج باعتبارها عنواناً للعطاء.

ومن جانبها قالت الدكتورة فاندانا غاندي: «فخورون بالشراكة مع جمعية دبي الخيرية لتقديم الدعم للأسر في الإمارات، ومساعدة العاملين بالجمعية من خلال توفير تعليم عالي الجودة للأبناء بأسعار معقولة. إضافة إلى توزيع حصالات التبرع الذكية في فروع الحضانة التي يزيد عددها على 30 فرعاً، كما تمتد شراكتنا إلى توفير التدريب لأولياء الأمور في مجالات مثل الإسعافات الأولية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتزويدهم بالمعارف التي تعزز نمو أطفالهم».

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