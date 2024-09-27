وفد الإمارات يواصل مشاركته في أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

شارك وفد دولة الإمارات في عدة اجتماعات رئيسية رفيعة المستوى ضمن اليوم الثاني من أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

فقد عقد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، لقاءات هامة على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف خلال فعالية استضافها سموه بحضور رؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين في المنظمات الدولية والمشاركين في الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجرى خلال اللقاءات بحث آفاق التعاون، كما تناولت المباحثات عددا من الملفات المدرجة على جدول أعمال الدورة الـ 79 من الـجمعية العامة للأمم المتحدة، ومنها وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والتصدي للتغير المناخي، وتعزيز الصحة والرفاهية العالمية، ومنع نشوب النزاعات وحلها بالطرق السلمية.

وفي اجتماع اللجنة العليا لاقتصاد المحيطات المستدام، أعلنت دولة الإمارات أنها ستكون أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنضم إلى اللجنة، التي قامت بتوجيه دعوة إلى دولة الإمارات نتيجةً لجهودها القيادية في مجالات العمل المناخي والتنوع البيولوجي.

وحضرت سعادة رزان المبارك، رئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) ورائدة الأمم المتحدة للمناخ في مؤتمر الدول الأطراف COP28، الاجتماع ممثلة لدولة الإمارات.

من جهته التقى معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، مع تيم ليندركينغ المبعوث الأمريكي الخاص لليمن، وغير بيدرسون، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا.

والتقت معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وسعادة سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، مع معالي لويس جيلبرتو موريلو، وزير الخارجية الكولومبي، لتوقيع مذكرة تفاهم تتعلق ببناء مستشفى في منطقة لا غواجيرا في كولومبيا، بهدف الحد من معدلات الوفاة نتيجةً لسوء التغذية لدى الأطفال دون سن الخامسة ولدى الأمهات.

كما شاركت معالي الهاشمي في فعالية حول "تكلفة عدم الحراك: أهمية تقديم الدعم العاجل والجماعي لتوسيع الاستجابة الإنسانية في السودان والمنطقة".

من جهتها شاركت معالي الدكتورة آمنة الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، في لجنة حول ارتفاع مستوى سطح البحر، والتي تسلط الضوء على التكيف والتمويل والمرونة في ظل ارتفاع مستويات البحر، بالإضافة إلى حدث بعنوان "تحفيز الجهود للحد من تلوث البلاستيك عالمياً".

من جانبه شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، في فعاليات: "متحدون من أجل السلام في السودان" و"تطور أفريقيا السريع: مبادرة الأعمال العالمية في أفريقيا (GABI)"، التي نظمها الاتفاق العالمي للأمم المتحدة. كما التقى معاليه مع ممثلين من مختلف مراكز الأبحاث والقطاع الخاص.

من جهته انضم معالي أحمد الصايغ، وزير دولة، وسعادة الدكتورة مها بركات مساعد وزير الخارجية لشؤون الصحة وعلوم الحياة، إلى القادة في قمة التحالف العالمي لمواجهة تهديدات المخدرات الاصطناعية، والتي استضافها فخامة جو بايدن رئيس الولايات المتحدة.

وأكدت دولة الإمارات كعضو رئيسي ضمن التحالف العالمي، التزامها بدعم التحالف والجهود الدولية لمواجهة هذه الأزمة، كما أعلنت عن مبادرة جديدة بالتعاون مع كندا لتعزيز جهود تحسين الصحة العامة وزيادة إمكانية الوصول إلى الأدوية التي تساهم في إنقاذ حياة الأفراد.كما شارك معاليه، في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين.

ومن جهته، شارك معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، في اجتماع مشترك بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي (GCC)، كما حضر معاليه الاجتماع المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي مع دول البينلوكس، بالإضافة إلى الاجتماع المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي مع دول النورديك.وحضر معاليه الذكرى العشرين لمبادرة التعاون بين حلف الناتو وإسطنبول.

والتقت معالي لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية ومبعوثة وزير الخارجية، مع السيد مارتن كيماني المدير التنفيذي لمركز التعاون الدولي في جامعة نيويورك، وسعادة كيفن رود سفير أستراليا لدى الولايات المتحدة، والسيد ديفيد ميليباند رئيس ومدير تنفيذي لجنة الإنقاذ الدولية.

وشارك سعادة سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، في اجتماعات مع كبار المسؤولين من مجموعة ال77 والصين. كما التقى سعادته مع سعادة فاريه أوزفاسي أوغلو المديرة التنفيذية للمنتدى الإنساني العالمي.

وألقى سعادة عمران شرف مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، كلمة افتتاحية في فعالية "التحول الرقمي من أجل التنمية المستدامة". كما شارك سعادته في فعالية منتدى باريس للسلام بعنوان "حماية هيكل المستقبل الرقمي: مسار التعامل مع المخاطر الجيواقتصادية والتهديدات الأمنية في تطوير البنية التحتية العابرة للحدود".

وشاركت سعادة الدكتورة مها بركات، مساعد وزير الخارجية لشؤون الصحة وعلوم الحياة، في حوار حول "مستقبل أكثر صحة من خلال التطعيم العادل"، بالإضافة إلى منتدى السياسة الخارجية حول الصحة.

وشارك سعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، في اجتماع لبحث اتجاهات إصلاح تمويل المناخ، وهي مبادرة تهدف إلى تحديد أهداف واضحة وقابلة للتنفيذ لتعزيز الإطار العالمي لتمويل المناخ الذي تم إطلاقه في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي استضافته دولة الإمارات أواخر العام الماضي في مدينة إكسبو دبي.

من جانبه حضر سعادة سالم سعيد الجابري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمنية والعسكرية، في الاجتماع الوزاري لمجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب.

والتقت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، مع عدد من الرؤساء التنفيذين ومدراء عدد من المؤسسات والشركات العالمية في إطار تعزيز التعاون.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز