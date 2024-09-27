الإمارات عضوا باللجنة التوجيهية للشبكة العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد

المصدر: وام

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انضمت دولة الإمارات ممثلة بجهاز الإمارات للمحاسبة، برئاسة معالي حميد عبيد أبوشبص، رئيس الجهاز، إلى عضوية اللجنة التوجيهية للشبكة التشغيلية العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد التي اختتمت اجتماعها الخامس اليوم بالعاصمة الصينية بكين واستمر أربعة أيام.

تعد الشبكة العالمية لمكافحة الفساد GlobE Network، مبادرة دولية تحت مظلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تأسست العام 2021 وتهدف إلى تعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لمكافحة الفساد.

تضم الشبكة حالياً 219 هيئة وجهة من 121 دولة من الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC)، وتسهم في تسهيل التعاون من خلال تبادل المعلومات والخبرات، وتعزيز جهود الكشف عن الفساد والتحقيق فيه ومقاضاته.

وألقى وفد جهاز الإمارات للمحاسبة خلال أعمال الاجتماع بياناً أكد فيه التزام دولة الإمارات بدعم جهود الشبكة العالمية، مع التركيز على تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشفافية وكفاءة لضمان نجاح المبادرات وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد.

يأتي انضمام الإمارات إلى عضوية اللجنة التوجيهية للشبكة العالمية لمكافحة الفساد انعكاساً للثقة التي توليها الدول الأعضاء للجهود المتواصلة التي تبذلها في هذا المجال ويؤكد حرص دولة الإمارات على تعزيز دورها القيادي وجهودها في صياغة السياسات الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد، والمساهمة في بناء مستقبل عالمي أفضل في هذا المجال.

وعلى هامش الاجتماع، عقد رئيس جهاز الامارات للمحاسبة اجتماعاً ثنائياً مع معالي لو شواشين، نائب أمين اللجنة المركزية لفحص الانضباط نائب مدير اللجنة الوطنية للرقابة في جمهورية الصين الشعبية بحثا خلاله سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين بمجالات مكافحة الفساد وتبادل الخبرات، بما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بينهما واتفقا على تعزيز التنسيق المستقبلي في المبادرات الرامية إلى تحقيق الأهداف الدولية المشتركة.

كما التقى معالي حميد عبيد أبوشبص عدداً من نظرائه من عدة دول أخرى وجرى بحث الموضوعات الرئيسية المدرجة على جدول أعمال اجتماع الشبكة والتأكيد على أهمية توحيد الجهود الدولية لتحقيق الأهداف المشتركة وتطوير استراتيجيات وتبادل المعلومات والخبرات.

على صعيد متصل فازت المملكة العربية السعودية برئاسة اللجنة التوجيهية للشبكة التشغيلية العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد للفترة 2025 – 2027.

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