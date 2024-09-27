توقعات بسقوط أمطار في الإمارات غداً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، مع احتمال تكون سحب ركامية شرقاً وجنوباً يصاحبها سقوط أمطار، ورطباً ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً نهاراً، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 21:40 والجزر الأول عند الساعة 05:13. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 19:17 والمد الثاني عند الساعة 08:07 والجزر الأول عند الساعة 13:50 والجزر الثاني عند الساعة 01:40.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 40 29 95 30

دبي 37 29 90 50

الشارقة 38 28 90 45

عجمان 36 30 95 30

ام القيوين 37 27 90 50

رأس الخيمة 40 25 90 40

الفجيرة 35 31 90 60

العـين 42 28 70 30

ليوا 42 27 90 20

الرويس 37 26 80 50

السلع 40 26 80 20

دلـمـا 36 31 75 60

طنب الكبرى / الصغرى 34 31 90 65

أبو موسى 32 30 90 70

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