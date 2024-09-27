تفاهم بين "تنمية الموارد البشرية الإماراتية" ومجموعة شلهوب لتمكين التوطين في القطاع الخاص

المصدر: البيان

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وقع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي مذكرة تفاهم مع مجموعة شلهوب أحد أهم صنّاع تجارب الرفاهية على مستوى الشرق الأوسط، وذلك خلال معرض الإمارات للوظائف رؤية، وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز جهود التوطين في القطاع الخاص، وإتاحة الفرصة للمواطنين للمشاركة في ازدهار مستقبل مختلف الصناعات ودعم رؤية دولة الإمارات لتحقيق اقتصاد متنوع ومستدام.

ووقع مذكرة التفاهم كل من سعادة عبدالله علي بن زاید الفلاسي، نائب رئيس المجلس ومدير عام دائرة الموارد البشرية في دبي، وباتريك شلهوب، رئيس مجموعة شلهوب. وتعكس هذه الشراكة التزام الجهتين بتوسيع الفرص المتاحة للمواطنين، عبر تقديم مسارات وظيفية مخصصة، وبرامج تدريبية متخصصة، وإرشاد مهني لتطوير كفاءات وطنية قادرة على الإسهام في التقدم الاجتماعي والاقتصادي للدولة.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية: “إن الشراكة مع مجموعة شلهوب إضافة نوعية لشركائنا من القطاع الخاص وستسهم في تعزيز جهودنا لتحقيق مستهدفات التوطين في القطاع الخاص، ونسعى لجعل هذه الشراكات منصّات مثرية تتيح للمواطنين اكتساب خبرات نوعية، والارتقاء بمهاراتهم في مختلف المجالات، ومنحهم الفرص للتميز في بيئات الأعمال المميزة التي يوفرها الشركاء، وهو ما يُسهم في ازدهار مستقبل الاقتصاد الإماراتي، وذلك جزء من جهودنا في دعم أجندة دبي الاقتصادية والاجتماعية.”

من جهته أكد باتريك شلهوب، رئيس مجموعة شلهوب، على أهمية هذه الشراكة قائلاً: “تعكس مذكرة التفاهم هذه التزامنا الراسخ بدعم استراتيجية التوطين في دولة الإمارات. خلال العام الماضي، نمت القوى العاملة الإماراتية لدينا بأكثر من 45%، مما يدل على إيماننا الحقيقي بموهبة وشغف الإماراتيين. هدفنا هو خلق فرص حقيقية لجميع المواطنين الإماراتيين، وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة للنجاح. نتشارك نفس الهدف مع دائرة الموارد البشرية في دبي لتطوير المواهب التي ستقود الابتكار وتعزز مكانة الإمارات كقائدة عالمية في مختلف الصناعات.”

وتتضمن الشراكة أيضًا مبادرات لدعم الطلاب الإماراتيين من خلال فرص تدريب عملية، مما يسهم في سد الفجوة بين التعليم والتوظيف. وسيكون لأكاديمية التجزئة التابعة لمجموعة شلهوب دور رئيسي في تزويد الإماراتيين بالمهارات المتعلقة بالصناعة، مما يعزز التزام المجموعة المستمر بتطوير القوى العاملة والمشاركة المجتمعية المستدامة.

تمثل هذه المذكرة خطوة حاسمة في مواءمة جهود القطاع الخاص مع الأهداف الوطنية للتوطين، لضمان أن يكون المواطنون عنصراً فاعلاً للقيادة والابتكار ضمن المشهد الاقتصادي في دولة الإمارات.

ويجدر الذكر أن مجلس تنمية الموارد البشرية الإمارتية في دبي تأسس بمرسوم صادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويضم في عضويته ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص، ويهدف المجلس إلى إيجاد جهة مرجعيّة تمثل الجهات المعنية بتنمِية الموارد البشرية الإماراتية في القطاع الخاص في دبي، والتأكُّد من وجود بيئة جاذبة ومُحفِّزة فيه لاستقطاب الموارد البشرية الإماراتية، وضمان مواءمة مخرجات التعليم للطلبة الإماراتيين مع متطلبات سوق العمل في الإمارة وفق القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية.

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