حمدان بن محمد : فخورون بتطور العلاقات الإماراتية-الأوزبكية وحريصون على دعمها

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع فخره بالتطور الملحوظ الذي تشهده العلاقات الإماراتية-الأوزبكية، مشددا سموه على دعم تلك العلاقات لآفاق جديدة بما يخدم مصالحنا المشتركة ويتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة في تعزيز منظومة التعاون الدولي.

وقال سموه في حسابه على منصة " إكس" : " التقيت اليوم فخامة شوكت ميرضيائيف، رئيس أوزبكستان، في القصر الرئاسي بالعاصمة طشقند، وذلك في مستهل زيارتنا الرسمية للجمهورية الصديقة. خلال اللقاء، نقلنا تحيات قيادة الإمارات، وبحثنا سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بلدينا وشعبينا ... كما شهدت خلال الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بما يرسخ علاقات التعاون في مختلف المجالات".

وأضاف سموه " فخورون بالتطور الملحوظ الذي تشهده العلاقات الإماراتية-الأوزبكية، وحريصون على دعم تلك العلاقات لآفاق جديدة بما يخدم مصالحنا المشتركة ويتماشى مع تطلعات قيادتنا الرشيدة في تعزيز منظومة التعاون الدولي".

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